Psychic And Powerless 07/10/19

Shout out to my trainee, Crimson Steve, host of The Prog Palace (forthcoming). Classic Psychic and Powerless line-up...Looking forward to the new Weeping Bong Band LP, we featured a Eiderdown Records hit, we bothered someone developing photos with the Bill Nace and Twig Harper duo LP... It was a good one.

Hour 1

  1. Slint – “Nosferatu Man”, Spiderland, Touch And Go, 1991
  2. Ciccone Youth – “MacBeth”, The Whitey Album, Blast First, 1989
  3. Bardo Pond – “Adhesive” / “Back Porch”, Bufo Alvarius, Drunken Fish Records, 1995
  4. Velvet Underground – “Foggy Notion”, VU, Verve Records, 1985
  5. Tom Carter – “What Goes On”, What Goes On/ Cod’ine, 2019
  6. MV & EE – “Anyway”, Bill Lee Versus Powerman Or King Tubby’s Homestead, Expo 1, Heroine Celestial Agriculture, 2009 (01/26/09 – Atlanta, GA)
  7. Sunburned Hand of the Man – “The Backdoor”, Meadow Glen Malloy, Manhand, 2019
  8. Tashi Dorji & Tyler Damon – “Duo 2”, Live At The Spot +1, Astral Spirits, 2016

Hour 2

  1. Weeping Bong Band – “Replay”, Weeping Bong Band, Feeding Tube Records, 2018
  2. Alex Meets Sand – “Almost Found”, The Magicians Saw, Eiderdown Records, 2018
  3. Willie Lane – “Opossum Bin Laden”, Guitar Army Of One, Cord-Art / Feeding Tube Records 2012 / 2019
  4. Lea Bertucci – “Swarm”, Resonance Shapes, Obsolete Units / Cibachrome Editions, 2013
  5. Neil Campbell Campbell Kneale – “Pink Yodel”, Untitled, Celebrate Psi Phenomenon, 2004
  6. Gabriel Mindel Saloman – “My Funny Valentine”, Movement Building, Shelter Press, 2017
  7. Twig Harper / Bill Nace – Excerpt from Live At Dreamland, Open Mouth, 2018
  8. Les Filles de Illighadad – “Imigradan”, Eghass Malan, Sahel Sounds, 2017
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