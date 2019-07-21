The Electric Carnival Image 7/21/19

"I can't get that tune out of my head!"

  1. Wax Tailor - The Tune
  2. Backini - Company B Boy
  3. Lazy Flow - Mambo Fever
  4. Frizzo - Betty Swing
  5. Peggy Suave - Do I Feel Happy in Life?
  6. Deluxe - Pony
  7. Caar Lemar - The Vamp
  8. Waldeck - Jerry Weintraub
  9. DKS - Wah Do Wah
  10. GoldFish - Little Lies
  11. The Gentleman Callers of L.A. - God Almighty is Gonna Cut You Down
  12. Menage Quad - Good Thing
  13. LAZLO - Dixie
  14. Caravan Palace - Rock it For Me
  15. G Swing (ft Foxtrot Parader) - 20 Long Years
  16. Klischee - Femme Fatale
  17. Bitter: Sweet - Get What I Want
  18. Koop - Forces...Darling
  19. Nouvelle Vague - A Forest
  20. Jazzamor - This Love
  21. Montefiori Cocktail - Besame Mucho
  22. Nicolas Repac - La Pegre
  23. Extra Medium - Lovers Talk
  24. Gramatik - In My City
  25. Wolf Meyer Orchestra (ft Gabriel Hanninen)- Hell
  26. Mr. Scruff - Midnight Feast
  27. Odd Chap - 12 Apostles
  28. Zouzoulectric - Black African Jack
  29. Melody Gardot - If I Tell You I Love You
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