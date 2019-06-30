The Electric Carnival Image 6/30/19

"Don't talk, just feel.  Feel the love."

 

  1. mtbrd. (ft flamingosis) - Fanfare
  2. Caravan Palace - Plume
  3. Gavin Luke - Ain't No Thing But to Swing 1
  4. PiSK (ft Cab Calloway) - Minnie the Moocher
  5. Ninjula - Low Bones
  6. Odd Chap - You Know How
  7. Cab Canavaral - Missing Link
  8. Phos Toni - Guten Abend
  9. Frizzo - In Cerca di te
  10. Scott Bradlee's Post Modern Jukebox - Umbrella
  11. Mattiaro - Runaway
  12. 5 in Love - Why Don't You Haul Off
  13. Squirrel Nut Zippers - West of Zanzibar
  14. Swingrowers - L'ubriaco
  15. G Swing (ft The Shoe Polishers) - Promised Land
  16. Jazzamor - Yonder Heights
  17. Jojo Effect - Suddenly (Electronic Album Mix)
  18. Freak Power - Turn On, Tune In, Cop Out
  19. Swing Republic - Strange Man
  20. Parov Stelar - Kisskiss
  21. Jazzamor - Sommer
  22. FKJ & Masego - Tadow
  23. Mr. Scruff (ft Alice Russell) - Music Takes Me Up
  24. Steve Spiffler - Drank in a Headlock
  25. Backini - Ecoutez-Moi
  26. Nujabes - After Hanabi (Listen to My Beats)
Load comments