The Electric Carnival Image 6/23/19

"Get to work right now, you lazy man!"

  1. KUNGS vs. Cookin' on 3 Burners - This Girl (Groovy Joy Remix)
  2. Kate Earl - Lazy Man
  3. The Swing Bot - A Night in Paris (Mano Meter Remix)
  4. Swingrowers - Midnight
  5. Bart & Baker (ft Nicolle Rochelle) - The Swing Phenomenon
  6. Slavic Soul Party! - Into the Night
  7. Slavic Soul Party - Malina
  8. MILA RAKETA - Мандаринчики
  9. Odd Chap - Jams (Nov 22)
  10. Parov Stelar - Baska Brother
  11. Kalletti Klub - Kaleideskop (Phos Toni Remix)
  12. Schinowatz Bobofkof - The Gentle Walk (The Swing Bot Remix)
  13. Sound Nomaden (ft MSP) - Locomotive Swing
  14. Caro Emerald - Never Ever (Juno vs Illlusionista Remix)
  15. Zouzoulectric - Too Hot to Tango
  16. Jazzamor - Je T'Aime
  17. Jazzamor - Childhood Dreams (Instrumental)
  18. Frizzo - Fling
  19. Saint Privat - Bach en Dub
  20. Backini - Snow
  21. Boogie Belgique - Taboo
  22. Wolf Meyer Orchestra (ft Gabrielle Hanninen) - Flowers
  23. Waldeck - Waltz for Nathalie
  24. Melody Gardot - Mira
  25. Josh Wylie - Mack the Knife
  26. Louis Armstrong - Mack the Knife
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