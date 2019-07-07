The Electric Carnival Image 7/7/19

"C'mon Everybody, Let's Lose the Frown!"

  1. Savages y Suefo (ft Judie Jay) - Ballroom Breakers (dunklebunt Remix)
  2. Dirty Honkers - Dance With Me (Original Mix)
  3. Swing Republic - Honey Dripper
  4. Jazzotron (ft MKDSL) - Speakeasy
  5. Jazzbit - Swingin Man
  6. Electric Swing Circus - Renegade Soundwave
  7. Deorro - Rise & Shine
  8. Django Reinhardt - Minor Swing (Odd Chap Remix)
  9. Parov Stelar (ft Stuff Smith) - Mama Talking
  10. Cash Candy - Lee Disco
  11. Jenova Collective - No Love You Can Buy
  12. Zouzoulectric - He Killed Capoty
  13. Eric Ekstrand Ensemble - My Little Friend
  14. Ester Rada - Anything
  15. !DELADAP - I Know What You Want
  16. Emmanuel Bravo - Kubical Beats
  17. Juju Orchestra - This is not a Tango (Frohlocker Remix)
  18. Italian Secret Service - Just 4 U
  19. Koop - Baby
  20. De-Phazz - Esperance
  21. Nicolas Repac - Billie in the Sky
  22. Karina Kappel - So Secretly (Saquib Remix)
  23. Melody Gardot - Goodbye
  24. Jazzamor - Wann ist es Liebe
  25. Boogie Belgique - Time for a Boogie
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