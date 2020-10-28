LSU vs. SC

LSU football quarterbacks freshman TJ Finley (11) and junior Myles Brennan (15) talk during warmups Saturday, Oct. 24, 2020 before LSU's 52-24 win against South Carolina in Tiger Stadium.

 Savanna Orgeron

The LSU Tigers seized a commanding 52-24 win over South Carolina, behind the arm of true freshman TJ Finley. Sitting at 2-2 on the season, can the Tigers put pressure on Alabama in the SEC West?

LSU is currently tied for fourth in the conference with the Arkansas Razorbacks. Alabama is No.1 and is winning games in a scary fashion. The Tide are winning every game by double digits and look to be the powerhouse of the conference.  

Which quarterback gives the Tigers a chance at glory this season? 

TJ Finley had a near perfect opener, completing 17 of 21 passes for two touchdowns. The 6-foot-6 freshman looked right at home behind the center in purple and gold. He was calling audibles, making multiple pre-play adjustments and was laser accurate with his passes. Some could argue Finley looks more like a junior-year quarterback than Myles Brennan does.

On the other hand, Brennan has not been a slouch in his starting performances either. If 11 touchdowns through three games is not convincing enough, how about 1112 yards as well? Brennan has a cannon for an arm and can make big plays when they are needed. He has been around the offense for years and has learned a thing or two from LSU legend Joe Burrow.

The Tigers have a problem on their hands that many coaches wish they had. The team have two quarterbacks who are good enough to be starters on the best colleges in the country.

Alabama is 5-0 and does not look like they will lose anytime soon. With that being said, sorry Tiger fans, this year's quest for a national championship does not look like it will be successful.

Finley is the future of LSU football, so why not get him acclimated to the offense sooner rather than later? Ed Orgeron can use this season as an experiment with Finley. And who knows, maybe this experiment could turn into the Tigers' grooming another Heisman winner.

Sports Columnist

Broadcast Journalism Major from New Orleans, Louisiana. LSU student, Sophomore

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