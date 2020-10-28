Edmund Kirby Smith Hall

Edmund Kirby Smith Hall sits Wednesday, June 17, 2020 on LSU's campus.

 Abby Kibler

Residents of Kirby Smith Hall received an email Wednesday stating that they will be tested for COVID-19 Wednesday between 3-6 p.m.

According to the email, Kirby Smith was identified as "an area of heightened COVID-19 risk" based on various tools used to identify areas of risk, including a wastewater study, on-campus testing and the TIGER Check Monitoring System.

Residents are required to be in their rooms by 3 p.m. and the COVID-19 response staff will come to each room in the residence hall to administer a COVID-19 virus test.

"Failure to comply with the testing requirement will constitute a violation of the LSU Code of Student Conduct and may impact your ability to remain on campus and participate in any in-person activities," the email read.

Students who were not tested Wednesday will receive an email detailing a time for a make-up test, according to the email. 

Kirby Smith Hall is one of multiple residence halls that have been identified as "an area of heightened risk" this semester, resulting in the mandatory testing of residents. Residents of East and West Laville were tested Oct. 23. Residents in Cypress, Spruce and Blake Halls were tested in late September.

Residents at risk: LSU requires mandatory COVID-19 testing of Cypress, Spruce and Blake Hall residents

"Based on recommendations from health experts, including White House Coronavirus Response Coordinator Dr. Deborah Birx, LSU is now requiring testing of specific on-campus residential halls when a significant health threat is identified by the tools designed to protect the campus community from the COVID-19 pandemic," the University email read.

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