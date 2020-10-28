THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI
**CATEGORY 2 HURRICANE ZETA MAKING LANDFALL NEAR COCODRIE LOUISIANA**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A STORM SURGE WARNING AND HURRICANE WARNING ARE IN EFFECT FOR
HANCOCK, HARRISON, JACKSON, LOWER JEFFERSON, LOWER LAFOURCHE,
LOWER PLAQUEMINES, LOWER ST. BERNARD, LOWER TERREBONNE,
ORLEANS, SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. CHARLES, ST. JOHN THE
BAPTIST, ST. TAMMANY, AND UPPER ST. BERNARD
- A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR ASCENSION, ASSUMPTION,
LIVINGSTON, PEARL RIVER, ST. JAMES, UPPER JEFFERSON, UPPER
LAFOURCHE, UPPER PLAQUEMINES, UPPER TERREBONNE, AND WASHINGTON
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR NORTHERN TANGIPAHOA,
PIKE, ST. HELENA, AND WALTHALL
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 60 MILES SOUTH-SOUTHWEST OF NEW ORLEANS LA OR ABOUT 120
MILES SOUTHWEST OF GULFPORT MS
- 29.2N 90.6W
- STORM INTENSITY 110 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHEAST OR 25 DEGREES AT 24 MPH
SITUATION OVERVIEW
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HURRICANE ZETA IS MAKING LANDFALL NEAR COCODRIE LOUISIANA THIS
AFTERNOON AND WILL ACCELERATE NORTHEASTWARD ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA
AND EXTREME SOUTH MISSISSIPPI THIS EVENING AS IT SLOWLY WEAKENS.
IMPACTS FROM ZETA WILL CONTINUE TO BE BE FELT ACROSS SOUTHEAST
LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI THROUGH THE EVENING HOURS.
POTENTIAL IMPACTS
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* WIND:
IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE NOW UNFOLDING ACROSS COASTAL
SOUTHEAST LOUISIANA. REMAIN WELL SHELTERED FROM LIFE- THREATENING WIND
HAVING ADDITIONAL EXTENSIVE IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS
INCLUDE:
- CONSIDERABLE ROOF DAMAGE TO STURDY BUILDINGS, WITH SOME HAVING
WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES LEADING TO STRUCTURAL
DAMAGE. MOBILE HOMES SEVERELY DAMAGED, WITH SOME DESTROYED.
DAMAGE ACCENTUATED BY AIRBORNE PROJECTILES. LOCATIONS MAY BE
UNINHABITABLE FOR WEEKS.
- MANY LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED ALONG WITH FENCES AND
ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS, AND
ACCESS ROUTES IMPASSABLE.
- LARGE AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE ALSO NOW UNFOLDING
ACROSS A LARGE PORTION OF SOUTHEAST LOUISIANA AND COASTAL MISSISSIPPI.
REMAIN WELL SHELTERED FROM DANGEROUS WIND HAVING LIMITED TO
SIGNIFICANT IMPACTS.
* SURGE:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN SURGE EVENT ARE NOW UNFOLDING ACROSS
COASTAL PORTIONS OF SOUTHEAST LOUISIANA AND COASTAL MISSISSIPPI. REMAIN
WELL AWAY FROM LIFE-THREATENING SURGE HAVING DEVASTATING IMPACTS. IF
REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- WIDESPREAD DEEP INUNDATION, WITH STORM SURGE FLOODING GREATLY
ACCENTUATED BY POWERFUL BATTERING WAVES. STRUCTURAL DAMAGE TO
BUILDINGS, WITH MANY WASHING AWAY. DAMAGE GREATLY COMPOUNDED
FROM CONSIDERABLE FLOATING DEBRIS. LOCATIONS MAY BE
UNINHABITABLE FOR AN EXTENDED PERIOD.
- NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS WASHED OUT OR
SEVERELY FLOODED. FLOOD CONTROL SYSTEMS AND BARRIERS MAY BECOME
STRESSED.
- EXTREME BEACH EROSION. NEW SHORELINE CUTS POSSIBLE.
- MASSIVE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS.
NUMEROUS SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS WITH MANY LIFTED
ONSHORE AND STRANDED.
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN SURGE EVENT ARE ALSO NOW UNFOLDING
ACROSS THE TIDAL LAKES. REMAIN WELL AWAY FROM LOCALLY HAZARDOUS SURGE
HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* FLOODING RAIN:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE FLOODING RAIN ARE STILL UNFOLDING ACROSS
EASTERNMOST SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTHEAST MISSISSIPPI. REMAIN WELL
GUARDED AGAINST DANGEROUS FLOOD WATERS HAVING SIGNIFICANT IMPACTS. IF
REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND
DITCHES OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
POTENTIAL IMPACTS FROM THE FLOODING RAIN ARE EXPECTED TO UNFOLD ACROSS
EAST-CENTRAL LOUISIANA AND SOUTHWEST MISSISSIPPI. REMAIN WELL GUARDED
AGAINST LOCALLY HAZARDOUS FLOOD WATERS HAVING POSSIBLE LIMITED
IMPACTS.
* TORNADOES:
POTENTIAL IMPACTS FROM TORNADOES ARE STILL UNFOLDING ACROSS COASTAL AND
EASTERN PORTIONS OF SOUTHEAST LOUISIANA AND COASTAL MISSISSIPPI. REMAIN
WELL BRACED AGAINST A TORNADO EVENT HAVING ADDITIONAL LIMITED IMPACTS.
IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
DO NOT ENTER EVACUATED AREAS UNTIL OFFICIALS HAVE GIVEN THE ALL CLEAR
TO RETURN.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO STAY INSIDE AND AWAY FROM WINDOWS. LISTEN FOR
UPDATES AND BE READY IN CASE YOU LOSE ELECTRICAL POWER. KEEP A BATTERY-
POWERED RADIO, CHARGED CELL PHONE AND FLASHLIGHT HANDY.
DO NOT VENTURE OUTSIDE WHILE IN THE EYE OF A HURRICANE AS ANY
IMPROVEMENT IN WEATHER WILL ONLY BE TEMPORARY. ONCE THE EYE PASSES,
CONDITIONS WILL BECOME LIFE THREATENING AS WINDS IMMEDIATELY RETURN TO
DANGEROUS SPEEDS, SO REMAIN SAFELY SHELTERED FROM THE STORM.
DO NOT BE A THRILL SEEKER OR RISK YOUR LIFE FOR SENSELESS PHOTOS OR
VIDEOS.
QUICKLY MOVE TO THE SAFEST PLACE WITHIN YOUR SHELTER IF IT BEGINS TO
FAIL, PREFERABLY AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR AS LONG AS
FLOODING IS NOT A CONCERN.
IF YOU ARE PRONE TO FLOODING OR IN AN AREA UNDER A STORM SURGE
WARNING, BE PREPARED FOR THE POSSIBILITY OF A QUICK AND DRAMATIC RISE
IN WATER LEVELS.
IF A TORNADO WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA, QUICKLY MOVE TO THE
SAFEST PLACE WITHIN YOUR SHELTER. PROTECT YOUR HEAD AND BODY.
IF AN EXTREME WIND WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA, MOVE TO THE
SAFEST PLACE WITHIN YOUR SHELTER. TAKE THE SAME LIFE-SAVING ACTIONS
AS IF IT WERE A VIOLENT TORNADO.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN NEW ORLEANS LA AS CONDITIONS WARRANT, OR BY 11 PM CDT.