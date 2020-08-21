THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN ISSUED FOR AMITE, EAST BATON
ROUGE, EAST FELICIANA, IBERVILLE, NORTHERN TANGIPAHOA, PEARL
RIVER, PIKE, POINTE COUPEE, ST. HELENA, WALTHALL, WASHINGTON,
WEST BATON ROUGE, WEST FELICIANA, AND WILKINSON
- A STORM SURGE WATCH AND HURRICANE WATCH HAVE BEEN ISSUED FOR
HANCOCK, HARRISON, JACKSON, LIVINGSTON, LOWER JEFFERSON, LOWER
LAFOURCHE, LOWER PLAQUEMINES, LOWER ST. BERNARD, LOWER
TERREBONNE, ORLEANS, SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. CHARLES, ST. JOHN
THE BAPTIST, ST. TAMMANY, UPPER JEFFERSON, UPPER PLAQUEMINES,
AND UPPER ST. BERNARD
- A HURRICANE WATCH HAS BEEN ISSUED FOR ASCENSION, ASSUMPTION,
ST. JAMES, UPPER LAFOURCHE, AND UPPER TERREBONNE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR AMITE, EAST BATON
ROUGE, EAST FELICIANA, IBERVILLE, NORTHERN TANGIPAHOA, PEARL
RIVER, PIKE, POINTE COUPEE, ST. HELENA, WALTHALL, WASHINGTON,
WEST BATON ROUGE, WEST FELICIANA, AND WILKINSON
- A STORM SURGE WATCH AND HURRICANE WATCH ARE IN EFFECT FOR
HANCOCK, HARRISON, JACKSON, LIVINGSTON, LOWER JEFFERSON, LOWER
LAFOURCHE, LOWER PLAQUEMINES, LOWER ST. BERNARD, LOWER
TERREBONNE, ORLEANS, SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. CHARLES, ST. JOHN
THE BAPTIST, ST. TAMMANY, UPPER JEFFERSON, UPPER PLAQUEMINES,
AND UPPER ST. BERNARD
- A HURRICANE WATCH IS IN EFFECT FOR ASCENSION, ASSUMPTION, ST.
JAMES, UPPER LAFOURCHE, AND UPPER TERREBONNE
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 620 MILES SOUTH-SOUTHEAST OF NEW ORLEANS LA OR ABOUT 620
MILES SOUTH-SOUTHEAST OF GULFPORT MS OR ABOUT 610 MILES
SOUTH-SOUTHEAST OF HOUMA LA
- 21.9N 85.7W
- STORM INTENSITY 65 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHWEST OR 340 DEGREES AT 13 MPH
SITUATION OVERVIEW
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TROPICAL STORM MARCO IS FORECAST TO STRENGTHEN TO A HURRICANE AS IT
MOVES INTO THE SOUTHEASTERN GULF OF MEXICO TONIGHT. MARCO IS EXPECTED
TO MOVE ACROSS THE CENTRAL GULF OF MEXICO AS A HURRICANE SUNDAY AND
APPROACH SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTHERN MISSISSIPPI SUNDAY NIGHT.
POTENTIAL IMPACTS
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* SURGE:
PREPARE FOR LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS COASTAL AREAS SOUTHEAST LOUISIANA AND MISSISSIPPI.
POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- AREAS OF INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING ACCENTUATED BY
WAVES. DAMAGE TO SEVERAL BUILDINGS, MAINLY NEAR THE COAST.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS BECOME
WEAKENED OR WASHED OUT, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE LOW
SPOTS.
- MAJOR BEACH EROSION WITH HEAVY SURF BREACHING DUNES. STRONG AND
NUMEROUS RIP CURRENTS.
- MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS.
SEVERAL SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN
UNPROTECTED ANCHORAGES.
ALSO, PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED
IMPACTS ACROSS COASTAL AREAS SOUTHEAST LOUISIANA AND MISSISSIPPI.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* WIND:
PREPARE FOR LIFE-THREATENING WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS
ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA
INCLUDE:
- CONSIDERABLE ROOF DAMAGE TO STURDY BUILDINGS, WITH SOME HAVING
WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES LEADING TO STRUCTURAL
DAMAGE. MOBILE HOMES SEVERELY DAMAGED, WITH SOME DESTROYED.
DAMAGE ACCENTUATED BY AIRBORNE PROJECTILES. LOCATIONS MAY BE
UNINHABITABLE FOR WEEKS.
- MANY LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED ALONG WITH FENCES AND
ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS, AND
ACCESS ROUTES IMPASSABLE.
- LARGE AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
ALSO, PREPARE FOR DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS
ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA.
* FLOODING RAIN:
PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA. POTENTIAL
IMPACTS INCLUDE:
- LOCALIZED RAINFALL FLOODING MAY PROMPT A FEW EVACUATIONS.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY RISE WITH SWIFTER CURRENTS.
SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND DITCHES MAY BECOME SWOLLEN
AND OVERFLOW IN SPOTS.
- FLOOD WATERS CAN ENTER A FEW STRUCTURES, ESPECIALLY IN USUALLY
VULNERABLE SPOTS. A FEW PLACES WHERE RAPID PONDING OF WATER
OCCURS AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SEVERAL STORM DRAINS AND RETENTION PONDS BECOME
NEAR-FULL AND BEGIN TO OVERFLOW. SOME BRIEF ROAD AND BRIDGE
CLOSURES.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* TORNADOES:
LITTLE TO NO IMPACTS ARE ANTICIPATED AT THIS TIME ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
WATCH PHASE - LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED
PREPAREDNESS ACTIONS, INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO
EVACUATE, DO SO IMMEDIATELY.
WATCH PHASE - IF EVACUATING, LEAVE WITH A DESTINATION IN MIND
AND ALLOW EXTRA TIME TO GET THERE. TAKE YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT.
GAS UP YOUR VEHICLE AHEAD OF TIME.
WATCH PHASE - LET OTHERS KNOW WHERE YOU ARE GOING PRIOR TO
DEPARTURE. SECURE LOOSE ITEMS AND PETS IN THE CAR, AND AVOID
DISTRACTED DRIVING.
WATCH PHASE - IF EVACUATING, FOLLOW DESIGNATED EVACUATION
ROUTES. SEEK TRAFFIC INFORMATION ON ROADWAY SIGNS, THE RADIO, AND
FROM OFFICIAL SOURCES.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO CHECK YOUR EMERGENCY PLAN AND EMERGENCY SUPPLIES
KIT AND TAKE NECESSARY ACTIONS TO PROTECT YOUR FAMILY AND SECURE YOUR
HOME OR BUSINESS.
WHEN MAKING SAFETY AND PREPAREDNESS DECISIONS, DO NOT FOCUS ON THE
EXACT FORECAST TRACK SINCE HAZARDS SUCH AS FLOODING RAIN, DAMAGING
WIND GUSTS, STORM SURGE, AND TORNADOES EXTEND WELL AWAY FROM THE
CENTER OF THE STORM.
WHEN SECURING YOUR PROPERTY, OUTSIDE PREPARATIONS SHOULD BE CONCLUDED
AS SOON AS POSSIBLE BEFORE CONDITIONS DETERIORATE. THE ONSET OF
STRONG GUSTY WINDS OR FLOODING CAN CAUSE CERTAIN PREPAREDNESS
ACTIVITIES TO BECOME UNSAFE.
IF YOU ARE A VISITOR, KNOW THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH
YOU ARE LOCATED AND WHERE IT IS RELATIVE TO CURRENT WATCHES AND
WARNINGS. IF STAYING AT A HOTEL, ASK THE MANAGEMENT STAFF ABOUT THEIR
ONSITE DISASTER PLAN. LISTEN FOR EVACUATION ORDERS, ESPECIALLY
PERTAINING TO AREA VISITORS.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO AND LOCAL NEWS
OUTLETS FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. LISTEN FOR POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST.
THERE IS A THREAT FROM TORNADOES WITH THIS STORM. HAVE MULTIPLE WAYS
TO RECEIVE TORNADO WARNINGS. BE READY TO SHELTER QUICKLY.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN NEW ORLEANS LA AROUND 11 PM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.