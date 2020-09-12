PHOTO: The pollution of face masks at LSU
LATEST EDITION
For past issues, visit: www.issuu.com/thedailyreveille
Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup.
Error! There was an error processing your request.
Popular This Week
-
New downtown library opens after delays, offers LSU students alternate study location
-
Opinion: This November, all votes matter
-
Opinion: "WAP" is feminist, regardless of what Ben Shapiro says
-
COVID-19 cases are rising; Interim President Galligan says LSU will continue ‘embracing’ regulations
-
'We’ll have 11 guys': Why LSU men's tennis is on the rise
-
LSU beach volleyball returns to the sand with unfinished business
-
Orgeron expecting more aggressive playstyle under new DC Bo Pelini
-
Rev Ranks: Charli XCX experiments with fans to depict life under lockdown with "how i'm feeling now"
-
Latest Louisiana Coronavirus News: 156,174 positive cases, 5,032 COVID-19 related deaths
-
The impact of LSU Football on the Baton Rouge economy
Baton Rouge, LA
Right Now
- Humidity: 90%
- Feels Like: 85°
- Heat Index: 85°
- Wind: 1 mph
- Wind Chill: 79°
- UV Index: 0 Low
- Sunrise: 06:48:08 AM
- Sunset: 07:13:08 PM
- Dew Point: 75°
- Visibility: 10 mi
Today
A stray shower or thunderstorm is possible early. Partly cloudy skies early will give way to cloudy skies late. Low around 75F. Winds light and variable.
Tonight
A stray shower or thunderstorm is possible early. Partly cloudy skies early will give way to cloudy skies late. Low around 75F. Winds light and variable.
Tomorrow
Partly to mostly cloudy. A stray shower or thunderstorm is possible. High 93F. Winds NE at 5 to 10 mph.
Weather Alert
THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI ...STORM SURGE AND HURRICANE WATCHES ISSUED FOR PORTIONS OF THE NORTHERN GULF COAST... NEW INFORMATION --------------- * CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS: - A HURRICANE WATCH HAS BEEN ISSUED FOR ASCENSION, LOWER JEFFERSON, PEARL RIVER, ST. JAMES, AND WASHINGTON - A STORM SURGE WATCH AND HURRICANE WATCH HAVE BEEN ISSUED FOR HANCOCK, HARRISON, JACKSON, LIVINGSTON, LOWER PLAQUEMINES, LOWER ST. BERNARD, ORLEANS, SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. CHARLES, ST. JOHN THE BAPTIST, ST. TAMMANY, UPPER JEFFERSON, UPPER PLAQUEMINES, AND UPPER ST. BERNARD - A TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN ISSUED FOR NORTHERN TANGIPAHOA, PIKE, ST. HELENA, AND WALTHALL * CURRENT WATCHES AND WARNINGS: - A HURRICANE WATCH IS IN EFFECT FOR ASCENSION, LOWER JEFFERSON, PEARL RIVER, ST. JAMES, AND WASHINGTON - A STORM SURGE WATCH AND HURRICANE WATCH ARE IN EFFECT FOR HANCOCK, HARRISON, JACKSON, LIVINGSTON, LOWER PLAQUEMINES, LOWER ST. BERNARD, ORLEANS, SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. CHARLES, ST. JOHN THE BAPTIST, ST. TAMMANY, UPPER JEFFERSON, UPPER PLAQUEMINES, AND UPPER ST. BERNARD - A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR NORTHERN TANGIPAHOA, PIKE, ST. HELENA, AND WALTHALL * STORM INFORMATION: - ABOUT 590 MILES EAST-SOUTHEAST OF NEW ORLEANS LA OR ABOUT 540 MILES SOUTHEAST OF GULFPORT MS - 25.7N 81.9W - STORM INTENSITY 40 MPH - MOVEMENT WEST OR 280 DEGREES AT 7 MPH SITUATION OVERVIEW ------------------ TROPICAL STORM SALLY IS MOVING AWAY FROM EXTREME SOUTHWEST FLORIDA COAST INTO THE OPEN EASTERN GULF OF MEXICO. SALLY IS EXPECTED TO MOVE IN A GENERAL NORTHWESTERLY DIRECTION THROUGH TUESDAY, MAKING LANDFALL SOMEWHERE IN THE NORTH-CENTRAL GULF COAST REGION TUESDAY. TROPICAL STORM SALLY IS FORECAST TO INTENSIFY TO A CATEGORY 1 HURRICANE PRIOR TO LANDFALL, POSSIBLY REACHING CATEGORY 2 STATUS NEAR LANDFALL. POTENTIAL IMPACTS ----------------- * WIND: PREPARE FOR LIFE-THREATENING WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS ACROSS EXTREME EASTERN LOUISIANA AND COASTAL MISSISSIPPI. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE: - CONSIDERABLE ROOF DAMAGE TO STURDY BUILDINGS, WITH SOME HAVING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES LEADING TO STRUCTURAL DAMAGE. MOBILE HOMES SEVERELY DAMAGED, WITH SOME DESTROYED. DAMAGE ACCENTUATED BY AIRBORNE PROJECTILES. LOCATIONS MAY BE UNINHABITABLE FOR WEEKS. - MANY LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED ALONG WITH FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER. - SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN OR HEAVILY WOODED PLACES. SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS ROUTES IMPASSABLE. - LARGE AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES. ALSO, PREPARE FOR DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED TO SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS MUCH OF THE MISSISSIPPI COAST AND PORTIONS OF SOUTHEAST LOUISIANA. * SURGE: PREPARE FOR LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS ACROSS COASTAL MISSISSIPPI, THE LOWER PARISHES OF SOUTHEAST LOUISIANA INCLUDING THE TIDAL LAKES. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE: - LARGE AREAS OF DEEP INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING ACCENTUATED BY BATTERING WAVES. STRUCTURAL DAMAGE TO BUILDINGS, WITH SEVERAL WASHING AWAY. DAMAGE COMPOUNDED BY FLOATING DEBRIS. LOCATIONS MAY BE UNINHABITABLE FOR AN EXTENDED PERIOD. - LARGE SECTIONS OF NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS WASHED OUT OR SEVERELY FLOODED. FLOOD CONTROL SYSTEMS AND BARRIERS MAY BECOME STRESSED. - SEVERE BEACH EROSION WITH SIGNIFICANT DUNE LOSS. - MAJOR DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS. MANY SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN UNPROTECTED ANCHORAGES WITH SOME LIFTED ONSHORE AND STRANDED. ALSO, PREPARE FOR LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS COASTAL MISSISSIPPI AND EXTREME EASTERN LOUISIANA. ALSO, PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS THE TIDAL LAKES OF LOUISIANA. ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED. * FLOODING RAIN: PREPARE FOR DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS COASTAL MISSISSIPPI. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE: - MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND RESCUES. - RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND DITCHES OVERFLOW. - FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS. SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES. PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS MORE INTERIOR PORTIONS OF SOUTHEAST LOUISIANA. * TORNADOES: PREPARE FOR A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS EASTERN LOUISIANA AND COASTAL MISSISSIPPI. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE: - THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS. - A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS. - LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED, LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS PULLED FROM MOORINGS. ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS ---------------------------------- * EVACUATIONS: LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS, INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO IMMEDIATELY. * OTHER PREPAREDNESS INFORMATION: NOW IS THE TIME TO CHECK YOUR EMERGENCY PLAN AND EMERGENCY SUPPLIES KIT AND TAKE NECESSARY ACTIONS TO PROTECT YOUR FAMILY AND SECURE YOUR HOME OR BUSINESS. WHEN MAKING SAFETY AND PREPAREDNESS DECISIONS, DO NOT FOCUS ON THE EXACT FORECAST TRACK SINCE HAZARDS SUCH AS FLOODING RAIN, DAMAGING WIND GUSTS, STORM SURGE, AND TORNADOES EXTEND WELL AWAY FROM THE CENTER OF THE STORM. IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE TREES, A MANUFACTURED HOME, UPPER FLOORS OF A HIGH-RISE BUILDING, OR ON A BOAT, PLAN TO MOVE TO SAFE SHELTER. IF YOU LIVE IN A PLACE PARTICULARLY VULNERABLE TO FLOODING, SUCH AS NEAR THE GULF OR A LARGE INLAND LAKE, IN A LOW-LYING OR POOR DRAINAGE AREA, IN A VALLEY, OR NEAR AN ALREADY SWOLLEN RIVER, PLAN TO MOVE TO SAFE SHELTER ON HIGHER GROUND. ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ORDERS THAT ARE ISSUED. DO NOT NEEDLESSLY JEOPARDIZE YOUR LIFE OR THE LIVES OF OTHERS. WHEN SECURING YOUR PROPERTY, OUTSIDE PREPARATIONS SHOULD BE CONCLUDED AS SOON AS POSSIBLE BEFORE CONDITIONS DETERIORATE. THE ONSET OF STRONG GUSTY WINDS OR FLOODING CAN CAUSE CERTAIN PREPAREDNESS ACTIVITIES TO BECOME UNSAFE. BE SURE TO LET FRIENDS AND FAMILY MEMBERS KNOW OF YOUR INTENTIONS FOR WEATHERING THE STORM AND YOUR WHEREABOUTS. HAVE SOMEONE LOCATED AWAY FROM THE THREATENED AREA SERVE AS YOUR POINT OF CONTACT. SHARE VITAL CONTACT INFORMATION WITH OTHERS. KEEP CELL PHONES HANDY AND CHARGED. CHECK ON THOSE WHO MAY NOT BE FULLY AWARE OF THE SITUATION OR WHO ARE UNABLE TO MAKE PERSONAL PREPARATIONS. IF YOU ARE A VISITOR, KNOW THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH YOU ARE LOCATED AND WHERE IT IS RELATIVE TO CURRENT WATCHES AND WARNINGS. IF STAYING AT A HOTEL, ASK THE MANAGEMENT STAFF ABOUT THEIR ONSITE DISASTER PLAN. LISTEN FOR EVACUATION ORDERS, ESPECIALLY PERTAINING TO AREA VISITORS. CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO AND LOCAL NEWS OUTLETS FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. LISTEN FOR POSSIBLE CHANGES TO THE FORECAST. THERE IS A THREAT FROM TORNADOES WITH THIS STORM. HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE TORNADO WARNINGS. BE READY TO SHELTER QUICKLY. * ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION: - FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV - FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG - FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG NEXT UPDATE ----------- THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEW ORLEANS LA AROUND 1030 PM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS WARRANT.
Chance of Rain: 20%
Sunrise: 06:48:08 AM
Sunset: 07:13:08 PM
Humidity: 95%
Wind: NE @ 4mph
UV Index: 0 Low
Saturday Night
A stray shower or thunderstorm is possible early. Partly cloudy skies early will give way to cloudy skies late. Low around 75F. Winds light and variable.
Chance of Rain: 20%
Sunrise: 06:48:40 AM
Sunset: 07:11:53 PM
Humidity: 68%
Wind: NE @ 8mph
UV Index: 8 Very High
Sunday Night
Partly cloudy skies. Low 76F. Winds NNE at 5 to 10 mph.
Chance of Rain: 50%
Sunrise: 06:49:13 AM
Sunset: 07:10:38 PM
Humidity: 68%
Wind: NNE @ 13mph
UV Index: 9 Very High
Monday Night
Partly cloudy in the evening with more clouds for later at night. Low 76F. Winds NNE at 10 to 15 mph.
Chance of Rain: 80%
Sunrise: 06:49:46 AM
Sunset: 07:09:23 PM
Humidity: 76%
Wind: NNE @ 16mph
UV Index: 6 High
Tuesday Night
Watching the tropics. Considerable cloudiness with occasional rain showers. Low around 75F. Winds N at 10 to 20 mph. Chance of rain 50%.
Chance of Rain: 40%
Sunrise: 06:50:19 AM
Sunset: 07:08:08 PM
Humidity: 77%
Wind: NW @ 11mph
UV Index: 7 High
Wednesday Night
Occasional showers with a thunderstorm possible. Low 73F. Winds NW at 5 to 10 mph. Chance of rain 40%.
Chance of Rain: 40%
Sunrise: 06:50:52 AM
Sunset: 07:06:53 PM
Humidity: 73%
Wind: NNW @ 9mph
UV Index: 7 High
Thursday Night
Partly to mostly cloudy with scattered showers and thunderstorms developing late at night. Low 73F. Winds light and variable. Chance of rain 40%.
Chance of Rain: 20%
Sunrise: 06:51:24 AM
Sunset: 07:05:38 PM
Humidity: 72%
Wind: NNE @ 9mph
UV Index: 6 High
Friday Night
Partly cloudy. Low 71F. Winds NE at 5 to 10 mph.