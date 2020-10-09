THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI
**DELTA TO MAKE LANDFALL ON THE SOUTHWESTERN LOUISIANA COAST DURING
THE NEXT FEW HOURS**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING AND STORM SURGE WATCH ARE IN EFFECT
FOR ASCENSION AND IBERVILLE
- A STORM SURGE WARNING AND TROPICAL STORM WARNING ARE IN EFFECT
FOR ASSUMPTION, LOWER JEFFERSON, LOWER LAFOURCHE, LOWER
PLAQUEMINES, LOWER ST. BERNARD, LOWER TERREBONNE, ORLEANS,
UPPER LAFOURCHE, UPPER ST. BERNARD, AND UPPER TERREBONNE
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR AMITE, EAST BATON
ROUGE, EAST FELICIANA, LIVINGSTON, NORTHERN TANGIPAHOA, POINTE
COUPEE, SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. CHARLES, ST. HELENA, ST.
JAMES, ST. JOHN THE BAPTIST, ST. TAMMANY, UPPER JEFFERSON,
UPPER PLAQUEMINES, WEST BATON ROUGE, WEST FELICIANA, AND
WILKINSON
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 180 MILES WEST-SOUTHWEST OF NEW ORLEANS LA OR ABOUT 190
MILES WEST OF GRAND ISLE LA
- 29.3N 93.2W
- STORM INTENSITY 105 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHEAST OR 15 DEGREES AT 14 MPH
SITUATION OVERVIEW
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HURRICANE DELTA WAS STEADILY APPROACHING THE SOUTHWEST LOUISIANA
COAST AT 4 PM CDT WITH IMMINENT LANDFALL EXPECTED LATE THIS AFTERNOON
OR EARLY EVENING HOURS. THE PEAK IMPACTS ARE UNFOLDING AND WILL
CONTINUE THROUGH THE EVENING HOURS BEFORE SLOW IMPROVEMENT OVERNIGHT
AS DELTA PENETRATES FARTHER INLAND.
POTENTIAL IMPACTS
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* WIND:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE NOW UNFOLDING ACROSS
EAST-CENTRAL LOUISIANA. REMAIN WELL SHELTERED FROM DANGEROUS
WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS. IF
REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE
TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS
EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE
HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT
OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS
ROUTES IMPASSABLE.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT
IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE ALSO NOW UNFOLDING
ACROSS EASTERNMOST LOUISIANA. REMAIN WELL SHELTERED FROM
HAZARDOUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS.
* FLOODING RAIN:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE FLOODING RAIN ARE STILL UNFOLDING ACROSS
THE ATCHAFALAYA BASIN INTO THE GREATER BATON ROUGE AREA.
REMAIN WELL GUARDED AGAINST LIFE-THREATENING FLOOD WATERS HAVING POSSIBLE OR ADDITIONAL
EXTENSIVE IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- MAJOR RAINFALL FLOODING MAY PROMPT MANY EVACUATIONS AND RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN
MULTIPLE PLACES. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND DITCHES MAY
BECOME DANGEROUS RIVERS. FLOOD CONTROL SYSTEMS AND BARRIERS MAY
BECOME STRESSED.
- FLOOD WATERS CAN ENTER MANY STRUCTURES WITHIN MULTIPLE
COMMUNITIES, SOME STRUCTURES BECOMING UNINHABITABLE OR WASHED
AWAY. MANY PLACES WHERE FLOOD WATERS MAY COVER ESCAPE ROUTES.
STREETS AND PARKING LOTS BECOME RIVERS OF MOVING WATER WITH
UNDERPASSES SUBMERGED. DRIVING CONDITIONS BECOME DANGEROUS.
MANY ROAD AND BRIDGE CLOSURES WITH SOME WEAKENED OR WASHED OUT.
POTENTIAL IMPACTS FROM THE FLOODING RAIN ARE STILL POSSIBLE OVER
EASTERNMOST LOUISIANA. REMAIN WELL GUARDED AGAINST DANGEROUS
FLOOD WATERS HAVING POSSIBLE LIMITED TO SIGNIFICANT IMPACTS.
* TORNADOES:
POTENTIAL IMPACTS FROM TORNADOES ARE STILL UNFOLDING ACROSS SOUTHEAST
LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI. REMAIN WELL BRACED AGAINST A TORNADO
EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS. IF
REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
* SURGE:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN SURGE EVENT ARE NOW UNFOLDING ACROSS
COASTAL LOUISIANA MAINLY WEST OF THE MISSISSIPPI RIVER. REMAIN WELL
AWAY FROM LIFE-THREATENING SURGE HAVING ADDITIONAL SIGNIFICANT IMPACTS. IF
REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- AREAS OF INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING ACCENTUATED BY
WAVES. DAMAGE TO SEVERAL BUILDINGS, MAINLY NEAR THE COAST.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS BECOME
WEAKENED OR WASHED OUT, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE LOW
SPOTS.
- MAJOR BEACH EROSION WITH HEAVY SURF BREACHING DUNES. STRONG AND
NUMEROUS RIP CURRENTS.
- MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS.
SEVERAL SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN
UNPROTECTED ANCHORAGES.
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN SURGE EVENT ARE ALSO NOW UNFOLDING
ACROSS AREAS EAST OF THE MISSISSIPPI RIVER DELTA. REMAIN WELL AWAY
FROM LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
DO NOT ENTER EVACUATED AREAS UNTIL OFFICIALS HAVE GIVEN THE ALL
CLEAR TO RETURN.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO STAY INSIDE AND AWAY FROM WINDOWS. LISTEN FOR
UPDATES AND BE READY IN CASE YOU LOSE ELECTRICAL POWER. KEEP A
BATTERY-POWERED RADIO, CHARGED CELL PHONE AND FLASHLIGHT HANDY.
KEEP YOUR CELL PHONE CHARGED AND IN POWER-SAVING MODE. IF YOU LOSE
POWER, USE IT SPARINGLY AND MAINLY FOR PERSONAL EMERGENCIES AND
CHECK-INS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN NEW ORLEANS LA AROUND 1030 PM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.