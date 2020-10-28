THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI
**ZETA EXPECTED TO BRING HURRICANE CONDITIONS AND STORM SURGE TO
SOUTHEAST LOUISIANA AND MISSISSIPPI THIS AFTERNOON AND EVENING**
NEW INFORMATION
---------------
* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A STORM SURGE WARNING AND HURRICANE WARNING ARE IN EFFECT FOR
HANCOCK, HARRISON, JACKSON, LOWER JEFFERSON, LOWER LAFOURCHE,
LOWER PLAQUEMINES, LOWER ST. BERNARD, LOWER TERREBONNE,
ORLEANS, SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. CHARLES, ST. JOHN THE
BAPTIST, ST. TAMMANY, AND UPPER ST. BERNARD
- A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR ASCENSION, ASSUMPTION,
LIVINGSTON, PEARL RIVER, ST. JAMES, UPPER JEFFERSON, UPPER
LAFOURCHE, UPPER PLAQUEMINES, UPPER TERREBONNE, AND WASHINGTON
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR NORTHERN TANGIPAHOA,
PIKE, ST. HELENA, AND WALTHALL
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 230 MILES SOUTH-SOUTHWEST OF NEW ORLEANS LA OR ABOUT 290
MILES SOUTHWEST OF GULFPORT MS
- 26.9N 91.7W
- STORM INTENSITY 90 MPH
- MOVEMENT NORTH OR 10 DEGREES AT 18 MPH
SITUATION OVERVIEW
------------------
HURRICANE ZETA IS EXPECTED TO MAKE LANDFALL ALONG THE SOUTHEAST
LOUISIANA COAST DURING THE AFTERNOON HOURS AS ZETA ACCELERATES
NORTHWARD AND THEN NORTHEASTWARD. IMPACTS FROM ZETA WILL BE FELT ALONG
THE COAST BY EARLY AFTERNOON AND SPREAD NORTHEASTWARD DURING THE
AFTERNOON INTO THE EVENING HOURS.
POTENTIAL IMPACTS
-----------------
* WIND:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS
ACROSS EXTREME SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTHEAST MISSISSIPPI.
POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- CONSIDERABLE ROOF DAMAGE TO STURDY BUILDINGS, WITH SOME HAVING
WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES LEADING TO STRUCTURAL
DAMAGE. MOBILE HOMES SEVERELY DAMAGED, WITH SOME DESTROYED.
DAMAGE ACCENTUATED BY AIRBORNE PROJECTILES. LOCATIONS MAY BE
UNINHABITABLE FOR WEEKS.
- MANY LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED ALONG WITH FENCES AND
ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS, AND
ACCESS ROUTES IMPASSABLE.
- LARGE AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
ALSO, PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED TO
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS EAST-CENTRAL LOUISIANA AND SOUTHWEST
MISSISSIPPI.
* SURGE:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE EXTENSIVE
IMPACTS ACROSS COASTAL MISSISSIPPI. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA
INCLUDE:
- LARGE AREAS OF DEEP INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING
ACCENTUATED BY BATTERING WAVES. STRUCTURAL DAMAGE TO BUILDINGS,
WITH SEVERAL WASHING AWAY. DAMAGE COMPOUNDED BY FLOATING
DEBRIS. LOCATIONS MAY BE UNINHABITABLE FOR AN EXTENDED PERIOD.
- LARGE SECTIONS OF NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS
WASHED OUT OR SEVERELY FLOODED. FLOOD CONTROL SYSTEMS AND
BARRIERS MAY BECOME STRESSED.
- SEVERE BEACH EROSION WITH SIGNIFICANT DUNE LOSS.
- MAJOR DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS. MANY
SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN
UNPROTECTED ANCHORAGES WITH SOME LIFTED ONSHORE AND STRANDED.
ALSO, PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS COASTAL EASTERN LOUISIANA.
ALSO, PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED
IMPACTS ACROSS THE TIDAL LAKES AND ALONG THE CENTRAL LOUISIANA COAST.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS EASTERNMOST LOUISIANA AND SOUTHEAST MISSISSIPPI.
POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND
DITCHES OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS EAST-CENTRAL LOUISIANA AND SOUTHWEST
MISSISSIPPI.
* TORNADOES:
PROTECT AGAINST A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS
EASTERNMOST LOUISIANA AND SOUTHEAST MISSISSIPPI. POTENTIAL IMPACTS
INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
----------------------------------
* EVACUATIONS:
LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS,
INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO
IMMEDIATELY. ANY EVACUATIONS NEED TO BE COMPLETED BY EARLY AFTERNOON,
ESPECIALLY OVER COASTAL LOUISIANA.
FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, ASSESS THE RISK FROM WIND,
FALLING TREES, AND FLOODING AT YOUR LOCATION. IF YOU DECIDE TO MOVE,
RELOCATE TO A SAFER LOCATION NEARBY. IF YOU DO NOT RELOCATE, HELP KEEP
ROADWAYS OPEN FOR THOSE UNDER EVACUATION ORDERS.
DO NOT ENTER EVACUATED AREAS UNTIL OFFICIALS HAVE GIVEN THE ALL CLEAR
TO RETURN.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO COMPLETE ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN. ENSURE YOU ARE IN A
SAFE LOCATION BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR POSSIBLE FLOODING.
FAILURE TO ADEQUATELY SHELTER MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR LOSS OF
LIFE. ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ANY
ORDERS THAT ARE ISSUED. REMEMBER, DURING THE STORM 9 1 1 EMERGENCY
SERVICES MAY NOT BE ABLE TO IMMEDIATELY RESPOND IF CONDITIONS ARE
UNSAFE. THIS SHOULD BE A BIG FACTOR IN YOUR DECISION MAKING.
IT IS IMPORTANT TO REMAIN CALM, INFORMED, AND FOCUSED DURING AN
EMERGENCY. BE PATIENT AND HELPFUL WITH THOSE YOU ENCOUNTER.
STORM SURGE IS THE LEADING KILLER ASSOCIATED WITH TROPICAL STORMS AND
HURRICANES! MAKE SURE YOU ARE IN A SAFE AREA AWAY FROM THE SURGE ZONE.
EVEN IF YOU ARE NOT IN A SURGE-PRONE AREA, YOU COULD FIND YOURSELF
CUTOFF BY FLOOD WATERS DURING AND AFTER THE STORM. HEED EVACUATION
ORDERS ISSUED BY THE LOCAL AUTHORITIES.
RAPIDLY RISING FLOOD WATERS ARE DEADLY. IF YOU ARE IN A FLOOD-PRONE
AREA, CONSIDER MOVING TO HIGHER GROUND. NEVER DRIVE THROUGH A FLOODED
ROADWAY. REMEMBER, TURN AROUND DON'T DROWN!
IF A TORNADO WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA, BE READY TO SHELTER
QUICKLY, PREFERABLY AWAY FROM WINDOWS AND IN AN INTERIOR ROOM NOT
PRONE TO FLOODING.
IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE
TREES, A MANUFACTURED HOME, UPPER FLOORS OF A HIGH-RISE BUILDING, OR
ON A BOAT, CONSIDER MOVING TO A SAFER SHELTER BEFORE THE ONSET OF
STRONG WINDS OR FLOODING.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL NEWS OUTLETS
FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST. ENSURE YOU HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE WEATHER
WARNINGS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
-----------
THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN NEW ORLEANS LA AROUND 5 PM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.