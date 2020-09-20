mm 9.20

Fall officially starts tomorrow and it's only right to have a playlist ready for the occasion. 

Fall comes with sweater weather, pumpkin spice flavored everything, more football and the best holidays of the year. It's my favorite time a year and usually a really good time for music. There's been a lot of new music coming out and I'm sure even more will be released as the season begins. 

Here's a playlist of old and new fall jams to give you that cozy feeling and to help you get through the middle of the semester rut. 

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