halloween playlist

Alright all you witches and ghouls, I've got a spooky song selection for you. This is the perfect combination of tunes for your cCOVID-friendly Halloween celebrating or a night of trick-or-treating. 

Halloween music is way more than just "Thriller" and "Monster Mash." These picks might be a little out there, but I promise they all have a spooky surprise that will get you into the Halloween spirit. 

Get your broomsticks ready, and listen to this curated selection to get you ready for your Halloween festivities; it's sure to send shivers down your spine.

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