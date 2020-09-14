THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI
...OUTER RAIN BANDS APPROACHING THE NORTHERN GULF COAST...
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A STORM SURGE WARNING AND HURRICANE WARNING ARE IN EFFECT FOR
ASCENSION, HANCOCK, HARRISON, JACKSON, LIVINGSTON, LOWER
JEFFERSON, LOWER LAFOURCHE, LOWER PLAQUEMINES, LOWER ST.
BERNARD, ORLEANS, SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. CHARLES, ST. JOHN
THE BAPTIST, ST. TAMMANY, UPPER JEFFERSON, UPPER PLAQUEMINES,
AND UPPER ST. BERNARD
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR AMITE, EAST BATON
ROUGE, EAST FELICIANA, NORTHERN TANGIPAHOA, PIKE, ST. HELENA,
AND WALTHALL
- A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR ASSUMPTION, LOWER
TERREBONNE, PEARL RIVER, ST. JAMES, UPPER LAFOURCHE, UPPER
TERREBONNE, AND WASHINGTON
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 230 MILES EAST-SOUTHEAST OF NEW ORLEANS LA OR ABOUT 190
MILES SOUTHEAST OF GULFPORT MS
- 28.4N 86.9W
- STORM INTENSITY 65 MPH
- MOVEMENT WEST-NORTHWEST OR 285 DEGREES AT 6 MPH
SITUATION OVERVIEW
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TROPICAL STORM SALLY CONTINUES TO MOVE WEST NORTHWEST ACROSS THE
NORTHERN GULF OF MEXICO. SALLY IS EXPECTED TO MOVE IN THIS SAME GENERAL
DIRECTION TONIGHT AND MONDAY MORNING, AND IS EXPECTED TO BE NEAR TO
MAKING LANDFALL ALONG THE SOUTHEAST LOUISIANA AND MISSISSIPPI COASTS
TONIGHT THROUGH TUESDAY NIGHT. TROPICAL STORM SALLY IS FORECAST TO
INTENSIFY TO A CATEGORY 1 HURRICANE PRIOR TO LANDFALL. STORM SURGE,
DAMAGING WINDS AND TORRENTIAL RAINFALL IS EXPECTED TO MOVE INTO THE
AREA DURING THE DAY TOMORROW AND CONTINUE FOR THE BETTER PART OF
TUESDAY BEFORE IMPROVING WEDNESDAY MORNING.
POTENTIAL IMPACTS
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* SURGE:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE DEVASTATING
IMPACTS ACROSS COASTAL AREAS FROM THE MOUTH OF THE MISSISSIPPI RIVER
TO THE MISSISSIPPI/ALABAMA LINE MAINLY OUTSIDE OF THE FEDERAL
HURRICANE PROTECTION SYSTEM.. POTENTIAL IMPACTS IN
THIS AREA INCLUDE:
- WIDESPREAD DEEP INUNDATION, WITH STORM SURGE FLOODING GREATLY
ACCENTUATED BY POWERFUL BATTERING WAVES. STRUCTURAL DAMAGE TO
BUILDINGS, WITH MANY WASHING AWAY. DAMAGE GREATLY COMPOUNDED
FROM CONSIDERABLE FLOATING DEBRIS. LOCATIONS MAY BE
UNINHABITABLE FOR AN EXTENDED PERIOD.
- NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS WASHED OUT OR
SEVERELY FLOODED. FLOOD CONTROL SYSTEMS AND BARRIERS MAY BECOME
STRESSED.
- EXTREME BEACH EROSION. NEW SHORELINE CUTS POSSIBLE.
- MASSIVE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS.
NUMEROUS SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS WITH MANY LIFTED
ONSHORE AND STRANDED.
ALSO, PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT TO EXTENSIVE IMPACTS ACROSS THE NEARSHORE AREAS OF LAKE
PONTCHARTRAIN AND MAUREPAS OUTSIDE OF THE HURRICANE PROTECTION SYSTEM,
AND ACROSS COASTAL OF AREAS FROM THE MOUTH OF THE MISSISSIPPI RIVER
TO PORT FOURCHON.
ALSO, PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED
IMPACTS ACROSS FROM PORT FOURCHON TO BURNS POINT.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
DEVASTATING IMPACTS ACROSS AREAS EAST OF I-55 INCLUDING THE NORTHSHORE
AND METRO NEW ORLEANS AND ALL OF COASTAL MISSISSIPPI. POTENTIAL
IMPACTS INCLUDE:
- EXTREME RAINFALL FLOODING MAY PROMPT NUMEROUS EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY OVERWHELMINGLY OVERFLOW THEIR BANKS
IN MANY PLACES WITH DEEP MOVING WATER. SMALL STREAMS, CREEKS,
CANALS, AND DITCHES MAY BECOME RAGING RIVERS. FLOOD CONTROL
SYSTEMS AND BARRIERS MAY BECOME STRESSED.
- FLOOD WATERS CAN ENTER NUMEROUS STRUCTURES WITHIN MULTIPLE
COMMUNITIES, SOME STRUCTURES BECOMING UNINHABITABLE OR WASHED
AWAY. NUMEROUS PLACES WHERE FLOOD WATERS MAY COVER ESCAPE
ROUTES. STREETS AND PARKING LOTS BECOME RIVERS OF RAGING WATER
WITH UNDERPASSES SUBMERGED. DRIVING CONDITIONS BECOME VERY
DANGEROUS. NUMEROUS ROAD AND BRIDGE CLOSURES WITH SOME WEAKENED
OR WASHED OUT.
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED TO EXTENSIVE IMPACTS ACROSS THE REMAINDER OF SOUTHEAST
LOUISIANA AND SOUTHERN MISSISSIPPI.
* WIND:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS
ACROSS ALL OF COASTAL MISSISSIPPI AND PORTIONS OF SOUTHEAST LOUISIANA
MAINLY TO THE EAST OF THE I-55 CORRIDOR. POTENTIAL IMPACTS IN THIS
AREA INCLUDE:
- CONSIDERABLE ROOF DAMAGE TO STURDY BUILDINGS, WITH SOME HAVING
WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES LEADING TO STRUCTURAL
DAMAGE. MOBILE HOMES SEVERELY DAMAGED, WITH SOME DESTROYED.
DAMAGE ACCENTUATED BY AIRBORNE PROJECTILES. LOCATIONS MAY BE
UNINHABITABLE FOR WEEKS.
- MANY LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED ALONG WITH FENCES AND
ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS, AND
ACCESS ROUTES IMPASSABLE.
- LARGE AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
ALSO, PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED TO
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS THE REMAINDER OF SOUTHEAST LOUISIANA
AND SOUTHERN MISSISSIPPI.
* TORNADOES:
PROTECT AGAINST A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS ALL OF COASTAL MISSISSIPPI AND PORTIONS OF SOUTHEAST LOUISIANA
TO THE EAST OF THE I-55 CORRIDOR. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS,
INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO
IMMEDIATELY.
FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, ASSESS THE RISK FROM WIND,
FALLING TREES, AND FLOODING AT YOUR LOCATION. IF YOU DECIDE TO MOVE,
RELOCATE TO A SAFER LOCATION NEARBY. IF YOU DO NOT RELOCATE, HELP KEEP
ROADWAYS OPEN FOR THOSE UNDER EVACUATION ORDERS.
IF EVACUATING, LEAVE WITH A DESTINATION IN MIND AND ALLOW EXTRA TIME
TO GET THERE. TAKE YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT. GAS UP YOUR VEHICLE
AHEAD OF TIME.
LET OTHERS KNOW WHERE YOU ARE GOING PRIOR TO DEPARTURE. SECURE LOOSE
ITEMS AND PETS IN THE CAR, AND AVOID DISTRACTED DRIVING.
*OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO COMPLETE ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN. ENSURE YOU ARE IN A
SAFE LOCATION BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR POSSIBLE FLOODING.
IF YOU ARE RELOCATING TO SAFE SHELTER, LEAVE AS EARLY AS POSSIBLE.
ALLOW EXTRA TIME TO REACH YOUR DESTINATION. MANY ROADS AND BRIDGES
WILL BE CLOSED ONCE STRONG WINDS ARRIVE. CHECK THE LATEST WEATHER
FORECAST BEFORE DEPARTING AND DRIVE WITH CAUTION.
IF HEADING TO A COMMUNITY SHELTER, BECOME FAMILIAR WITH THE SHELTER
RULES BEFORE ARRIVAL, ESPECIALLY IF YOU HAVE SPECIAL NEEDS OR HAVE
PETS. TAKE ESSENTIAL ITEMS WITH YOU FROM YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT.
FAILURE TO ADEQUATELY SHELTER MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR LOSS OF
LIFE. ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ANY
ORDERS THAT ARE ISSUED. REMEMBER, DURING THE STORM 9 1 1 EMERGENCY
SERVICES MAY NOT BE ABLE TO IMMEDIATELY RESPOND IF CONDITIONS ARE
UNSAFE. THIS SHOULD BE A BIG FACTOR IN YOUR DECISION MAKING.
KEEP CELL PHONES WELL CHARGED. CELL PHONE CHARGERS FOR AUTOMOBILES
CAN BE HELPFUL, BUT BE AWARE OF YOUR RISK FOR DEADLY CARBON MONOXIDE
POISONING IF YOUR CAR IS LEFT IDLING IN A GARAGE OR OTHER POORLY
VENTILATED AREA.
IT IS IMPORTANT TO REMAIN CALM, INFORMED, AND FOCUSED DURING AN
EMERGENCY. BE PATIENT AND HELPFUL WITH THOSE YOU ENCOUNTER.
IF YOU ARE A VISITOR, BE SURE TO KNOW THE NAME OF THE CITY OR TOWN IN
WHICH YOU ARE STAYING AND THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH
IT RESIDES. LISTEN FOR THESE LOCATIONS IN LOCAL NEWS UPDATES. PAY
ATTENTION FOR INSTRUCTIONS FROM LOCAL AUTHORITIES.
STORM SURGE IS THE LEADING KILLER ASSOCIATED WITH TROPICAL STORMS AND
HURRICANES! MAKE SURE YOU ARE IN A SAFE AREA AWAY FROM THE SURGE
ZONE. EVEN IF YOU ARE NOT IN A SURGE-PRONE AREA, YOU COULD FIND
YOURSELF CUTOFF BY FLOOD WATERS DURING AND AFTER THE STORM. HEED
EVACUATION ORDERS ISSUED BY THE LOCAL AUTHORITIES.
RAPIDLY RISING FLOOD WATERS ARE DEADLY. IF YOU ARE IN A FLOOD-PRONE
AREA, CONSIDER MOVING TO HIGHER GROUND. NEVER DRIVE THROUGH A FLOODED
ROADWAY. REMEMBER, TURN AROUND DON'T DROWN!
IF A TORNADO WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA, BE READY TO SHELTER
QUICKLY, PREFERABLY AWAY FROM WINDOWS AND IN AN INTERIOR ROOM NOT
PRONE TO FLOODING. IF DRIVING, SCAN THE ROADSIDE FOR QUICK SHELTER
OPTIONS.
IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE
TREES, A MANUFACTURED HOME, UPPER FLOORS OF A HIGH-RISE BUILDING, OR
ON A BOAT, CONSIDER MOVING TO A SAFER SHELTER BEFORE THE ONSET OF
STRONG WINDS OR FLOODING.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL NEWS OUTLETS
FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST. ENSURE YOU HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE WEATHER
WARNINGS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN NEW ORLEANS LA AROUND 5 PM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.