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Quarantine shows have taken over TV, but are they still as entertaining?

The world as we knew it has completely changed, with 2020 throwing us the big curveball that is COVID-19. We’ve all had to adjust and have spent way more time than we’d like to admit, or at least I have, watching TV.

A lot of shows have also been forced to shut down production until it’s safe to continue filming. Although, there’s a type of show that always manages to stick around and that’s the reality show. 

Reality TV has always been my guilty pleasure, and with no new shows coming out for awhile, it's one of my only options for new entertainment. 

Some shows are managing to keep up with their modified quarantine versions and others are not as exciting as they would be normally. Here’s a rundown of some of your quarantine show options and how they’re handling this new normal.

“Big Brother: All-Stars”

big brother

Season 22 of “Big Brother” is it’s much anticipated all-stars season. The filming of this season was delayed due to COVID-19, but after each house guest quarantined for two weeks and got tested, they were allowed into the Big Brother house to play the game. The network did the same thing with their popular show “Love Island.” 

I’ve been loving this season and getting to see so many of my favorite players play the game together. Really not much has changed: The house guests are always isolated and unaware of what’s going on outside the house, and this season there’s no exception. 

The biggest difference is now fans are watching the game in the late summer, but I don’t mind since it’s one of the only things keeping me sane during the beginning of the school year.

“Catfish: The TV Show”

“Catfish” is back with remote virtual episodes. The editing is still good and it’s cool to see little peeks of Nev’s and Kamie’s lives from home. Honestly, this is the perfect show to do remotely. It highlights online relationships, so it only makes sense to do it online. 

Watching the show on zoom honestly feels like a big gossip session with friends and I'm here for it. Now, the most they can do is get the mystery love interest to video chat, but I still find it interesting to watch and catch up with all the drama. 

“90 Day Fiancé: Self-Quarantined”

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The very popular TLC reality show “90 Day Fiancé” decided to get their couples to film themselves during quarantine. This allowed fans to get an inside look on how the couples were handling being together 24/7. 

This lockdown adds a whole new layer to what’s already a complicated and hard relationship. It’s interesting to see how each couple is handling the situation so I don’t mind this little mini season, but hope they don’t do a full virtual season because it wasn’t as good as a regular season.

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