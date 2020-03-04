Bedside Radio

Graphic by Nick Hobbs

  1. Artie Shaw - Star Dust

  2. Molly Nilsson - I Hope You Sleep at Night

  3. Cocteau Twins & Harold Budd - Sea, Swallow Me

  4. Ami Dang - Raiments 

  5. Panda Bear - Lonely Wanderer

  6. Ana Roxanne - I’m Every Sparkly Woman

  7. Frankie Reyes - ¿Qué Sabes Tú?

  8. Kate NV - yxo EAR

  9. King Krule - Bermondsey Bosom (Right)

  10. King Krule - Perfecto Miserable 

  11. Dave Bixby - Morning Sun

  12. Y La Bamba - Isla de Hierva Buena

  13. Spiritualized - Always Forgetting With You (The Bridge Song)

  14. Sacred Aviary - Unseen Fauna

  15. Julia Holter - Boy in the Moon

  16. Mazzy Star - Blue Light

  17. Devendra Banhart - October 12

  18. Devendra Banhart - The Lost Coast

  19. João Gilberto - Bésame mucho

  20. Girls Names - 25

  21. Deux Filles - The City Sleeps

  22. JPC Percussion Museum & Midori Takada - Blue Fox

  23. The Books - Biospheric Quiet

  24. Art Garfunkel - I Only Have Eyes for You

  25. Juliana Barwick - Cloak

  26. Jessica Pratt - Fare Thee Well 

  27. Saloli - Lullaby 

  28. Ariel Kalma - Sunset Inside 

  29. Harold Budd & Brian Eno - Against the Sky

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