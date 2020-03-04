Artie Shaw - Star Dust
Molly Nilsson - I Hope You Sleep at Night
Cocteau Twins & Harold Budd - Sea, Swallow Me
Ami Dang - Raiments
Panda Bear - Lonely Wanderer
Ana Roxanne - I’m Every Sparkly Woman
Frankie Reyes - ¿Qué Sabes Tú?
Kate NV - yxo EAR
King Krule - Bermondsey Bosom (Right)
King Krule - Perfecto Miserable
Dave Bixby - Morning Sun
Y La Bamba - Isla de Hierva Buena
Spiritualized - Always Forgetting With You (The Bridge Song)
Sacred Aviary - Unseen Fauna
Julia Holter - Boy in the Moon
Mazzy Star - Blue Light
Devendra Banhart - October 12
Devendra Banhart - The Lost Coast
João Gilberto - Bésame mucho
Girls Names - 25
Deux Filles - The City Sleeps
JPC Percussion Museum & Midori Takada - Blue Fox
The Books - Biospheric Quiet
Art Garfunkel - I Only Have Eyes for You
Juliana Barwick - Cloak
Jessica Pratt - Fare Thee Well
Saloli - Lullaby
Ariel Kalma - Sunset Inside
Harold Budd & Brian Eno - Against the Sky
Bedside Radio 3/3/20
Sarah Terracciano
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Baton Rouge, LA
Right Now
- Humidity: 94%
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- Wind: 6 mph
- Wind Chill: 73°
- UV Index: 3 Moderate
- Sunrise: 06:26:40 AM
- Sunset: 06:05:58 PM
- Dew Point: 71°
- Visibility: 6 mi
Today
Scattered thunderstorms during the morning becoming more widespread this afternoon. A few storms may be severe. High around 75F. Winds SE at 10 to 15 mph. Chance of rain 90%.
Tonight
Thunderstorms likely this evening. Then a chance of scattered thunderstorms overnight. A few storms may be severe. Low 57F. Winds NE at 10 to 15 mph. Chance of rain 80%.
Tomorrow
Cloudy skies early, then partly cloudy in the afternoon. High 63F. Winds N at 10 to 20 mph.
Weather Alert
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN LOUISIANA... MISSISSIPPI RIVER AT RED RIVER LANDING AFFECTING EAST BATON ROUGE...POINTE COUPEE AND WEST FELICIANA PARISHES MISSISSIPPI RIVER AT BATON ROUGE AFFECTING EAST BATON ROUGE AND WEST BATON ROUGE PARISHES MISSISSIPPI RIVER AT DONALDSONVILLE AFFECTING ASCENSION PARISH MISSISSIPPI RIVER AT RESERVE AFFECTING ST. CHARLES...ST. JAMES AND ST. JOHN THE BAPTIST PARISHES PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FORECAST CRESTS ARE BASED UPON RAINFALL THAT HAS OCCURRED ALONG WITH ANTICIPATED RAIN FOR THE NEXT 24 HOURS. ADJUSTMENTS TO THE FORECASTS WILL BE MADE IF ADDITIONAL HEAVY RAINFALL OCCURS. DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. REMEMBER, TWO FEET OF RUSHING WATER CAN CARRY AWAY MOST VEHICLES INCLUDING PICKUPS. TURN AROUND AND DON'T DROWN! A FOLLOWUP PRODUCT WILL BE ISSUED LATER. STAY TUNED TO NOAA WEATHER RADIO, LOCAL TV AND RADIO STATIONS...OR YOUR CABLE PROVIDER, FOR THE LATEST INFORMATION. THE LATEST GRAPHICAL HYDROLOGIC INFORMATION CAN ALSO BE FOUND AT WEATHER.GOV. && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE MISSISSIPPI RIVER AT BATON ROUGE. * UNTIL THURSDAY MARCH 26. * AT 6:00 PM TUESDAY THE STAGE WAS 41.9 FEET. * MAJOR FLOODING IS OCCURRING AND MAJOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 35.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 42.1 FEET BY THURSDAY MARCH 05. THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD STAGE THURSDAY MARCH 26. * IMPACT...AT 40.0 FEET...THE GROUNDS OF THE OLDER PART OF LOUISIANA STATE UNIVERSITY'S CAMPUS BECOME SOGGY. THIS INCLUDES THE AREA AROUND THE VETERINARY MEDICINE BUILDING, THE VETERINARY MEDICINE ANNEX, THE STADIUM AND BALL FIELDS. THE CITY OF BATON ROUGE AND THE MAIN LSU CAMPUS ARE PROTECTED BY LEVEES AT THIS LEVEL. * IMPACT...AT 38.0 FEET...RIVER TRAFFIC AND INDUSTRIAL ACTIVITY ON THE RIVER SIDE OF THE LEVEES WILL BE GREATLY AFFECTED. NAVIGATIONAL SAFETY REGULATIONS WILL BE STRICTLY ENFORCED. * IMPACT...AT 36.0 FEET...RIVER TRAFFIC AND INDUSTRIAL ACTIVITY ON THE RIVER SIDE OF THE LEVEES WILL BE GREATLY AFFECTED. NAVIGATIONAL SAFETY REGULATIONS WILL BE STRICTLY ENFORCED. * IMPACT...AT 35.0 FEET...RIVER ISLANDS FROM RED RIVER LANDING DOWNSTREAM TO BATON ROUGE WILL BE INUNDATED. &&
Weather Alert
...FLASH FLOOD WATCH IS IN EFFECT FOR TONIGHT THROUGH WEDNESDAY NIGHT FOR SOUTHERN MISSISSIPPI AND PORTIONS OF SOUTHEAST LOUISIANA... .A NEARLY STATIONARY FRONTAL ZONE WILL REMAIN DRAPED OVER THE GULF STATES. AN AREA OF LOW PRESSURE IS EXPECTED TO DEVELOP NEAR THE TEXAS COAST EARLY WEDNESDAY AND MOVE EASTWARD ALONG THIS STALLED FRONT. THIS WILL SET THE STAGE FOR POTENTIALLY HEAVY RAINFALL AND POSSIBLE FLOODING. ...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM MIDNIGHT CST TONIGHT THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEW ORLEANS HAS ISSUED A * FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF SOUTHEAST LOUISIANA AND MISSISSIPPI, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTHEAST LOUISIANA, ASCENSION, EAST BATON ROUGE, EAST FELICIANA, IBERVILLE, LIVINGSTON, NORTHERN TANGIPAHOA, POINTE COUPEE, SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. HELENA, ST. TAMMANY, WASHINGTON, WEST BATON ROUGE, AND WEST FELICIANA. IN MISSISSIPPI, AMITE, HANCOCK, HARRISON, JACKSON, PEARL RIVER, PIKE, WALTHALL, AND WILKINSON. * FROM MIDNIGHT CST TONIGHT THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * AVERAGE RAINFALL AMOUNTS OVER A LARGE AREA WITHIN THE WATCH IS LIKELY TO RANGE FROM 2 TO 4 INCHES. RAIN RATES MAY BE CLOSE TO 2 INCHES PER HOUR AT TIMES. * IMPACTS INCLUDE FLOODING OF LOW LYING AND FLOOD PRONE AREAS; RAPID RISES ON AREA CREEKS AND STREAMS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED. &&
Weather Alert
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN LOUISIANA... MISSISSIPPI RIVER AT RED RIVER LANDING AFFECTING EAST BATON ROUGE...POINTE COUPEE AND WEST FELICIANA PARISHES MISSISSIPPI RIVER AT BATON ROUGE AFFECTING EAST BATON ROUGE AND WEST BATON ROUGE PARISHES MISSISSIPPI RIVER AT DONALDSONVILLE AFFECTING ASCENSION PARISH MISSISSIPPI RIVER AT RESERVE AFFECTING ST. CHARLES...ST. JAMES AND ST. JOHN THE BAPTIST PARISHES PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FORECAST CRESTS ARE BASED UPON RAINFALL THAT HAS OCCURRED ALONG WITH ANTICIPATED RAIN FOR THE NEXT 24 HOURS. ADJUSTMENTS TO THE FORECASTS WILL BE MADE IF ADDITIONAL HEAVY RAINFALL OCCURS. DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. REMEMBER, TWO FEET OF RUSHING WATER CAN CARRY AWAY MOST VEHICLES INCLUDING PICKUPS. TURN AROUND AND DON'T DROWN! A FOLLOWUP PRODUCT WILL BE ISSUED LATER. STAY TUNED TO NOAA WEATHER RADIO, LOCAL TV AND RADIO STATIONS...OR YOUR CABLE PROVIDER, FOR THE LATEST INFORMATION. THE LATEST GRAPHICAL HYDROLOGIC INFORMATION CAN ALSO BE FOUND AT WEATHER.GOV. && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE MISSISSIPPI RIVER AT RED RIVER LANDING. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 5:00 PM TUESDAY THE STAGE WAS 58.8 FEET. * MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 48.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 58.9 FEET BY WEDNESDAY MARCH 04. ADDITIONAL RISES MAY BE POSSIBLE THROUGH FRIDAY MARCH 06. THE RIVER AT THIS RIVER SLOWLY FALL AFTER FRIDAY. * IMPACT...AT 58.0 FEET...ANGOLA FARMLAND ON THE LEFT BANK BECOMES INUNDATED. * IMPACT...AT 54.0 FEET...ALL RIVER ISLANDS ALONG THE REACH FROM RED RIVER LANDING TO BATON ROUGE WILL BE INUNDATED. RECREATIONAL CAMPS AND RIVER BOTTOM LAND WILL BE UNDER WATER. WATER APPROACHES ANGOLA FARM LAND. * IMPACT...AT 51.0 FEET...ALL RIVER ISLANDS ALONG THE REACH FROM RED RIVER LANDING TO BATON ROUGE WILL BE INUNDATED. RECREATIONAL CAMPS AND RIVER BOTTOM FARM LAND WILL BE UNDER WATER. * IMPACT...AT 48.0 FEET...ACCESS ROADS WILL BE INUNDATED AND EVACUATION OF ALL RIVER ISLANDS MUST BE COMPLETE. PROTECTION OF PEOPLE AND PROPERTY IN THE RIVER BOTTOM LAND ON THE RIVER SIDE OF THE LEVEES MUST BE COMPLETE. * IMPACT...AT 46.0 FEET...RIVER TRAFFIC WILL BECOME DANGEROUS. A LEVEE CREVASSE WOULD FLOOD ADJACENT FARM LAND. SIGNIFICANT FLOODING OF RACCOURCI ISLAND WILL CONTINUE AND EVACUATION OF THE ISLAND IS RECOMMENDED. * IMPACT...AT 45.0 FEET...BETWEEN THE 40 AND 45 FOOT STAGE FLOODING OF RACCOURCI ISLAND BECOMES SIGNIFICANT. AT THE 45 FOOT STAGE EVACUATION OF THE ISLAND IS RECOMMENDED. &&
Weather Alert
...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CST THIS MORNING... * WHAT...VISIBILITY ONE QUARTER MILE OR LESS IN DENSE FOG. * WHERE...PORTIONS OF SOUTHEAST AND SOUTHERN MISSISSIPPI AND SOUTHEAST LOUISIANA. * WHEN...UNTIL 9 AM CST THIS MORNING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU. &&
Chance of Rain: 90%
Sunrise: 06:26:40 AM
Sunset: 06:05:58 PM
Humidity: 86%
Wind: SE @ 12mph
UV Index: 3 Moderate
Wednesday Night
Thunderstorms likely this evening. Then a chance of scattered thunderstorms overnight. A few storms may be severe. Low 57F. Winds NE at 10 to 15 mph. Chance of rain 80%.
Chance of Rain: 20%
Sunrise: 06:25:31 AM
Sunset: 06:06:38 PM
Humidity: 73%
Wind: N @ 13mph
UV Index: 6 High
Thursday Night
Partly cloudy. Low 48F. Winds N at 5 to 10 mph.
Chance of Rain: 0%
Sunrise: 06:24:22 AM
Sunset: 06:07:19 PM
Humidity: 43%
Wind: N @ 11mph
UV Index: 7 High
Friday Night
Clear to partly cloudy. Low 41F. Winds NNE at 5 to 10 mph.
Chance of Rain: 0%
Sunrise: 06:23:13 AM
Sunset: 06:07:59 PM
Humidity: 49%
Wind: E @ 9mph
UV Index: 7 High
Saturday Night
Partly cloudy skies. Low 44F. Winds light and variable.
Chance of Rain: 10%
Sunrise: 07:22:03 AM
Sunset: 07:08:39 PM
Humidity: 61%
Wind: ESE @ 12mph
UV Index: 7 High
Sunday Night
Cloudy. Low 58F. Winds SE at 5 to 10 mph.
Chance of Rain: 50%
Sunrise: 07:20:53 AM
Sunset: 07:09:18 PM
Humidity: 76%
Wind: SSE @ 13mph
UV Index: 3 Moderate
Monday Night
Overcast with rain showers at times. Low 62F. Winds SSE at 5 to 10 mph. Chance of rain 50%.
Chance of Rain: 40%
Sunrise: 07:19:42 AM
Sunset: 07:09:58 PM
Humidity: 84%
Wind: SW @ 7mph
UV Index: 6 High
Tuesday Night
Showers early becoming less numerous late. Low 61F. Winds light and variable. Chance of rain 40%.