Femme FM 8/21/20

THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI
**MARCO MOVING NORTH-NORTHWESTWARD ACROSS THE SOUTHERN GULF OF
MEXICO**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR AMITE, EAST BATON
ROUGE, EAST FELICIANA, IBERVILLE, NORTHERN TANGIPAHOA, PEARL
RIVER, PIKE, POINTE COUPEE, ST. HELENA, WALTHALL, WASHINGTON,
WEST BATON ROUGE, WEST FELICIANA, AND WILKINSON
- A STORM SURGE WATCH AND HURRICANE WATCH ARE IN EFFECT FOR
HANCOCK, HARRISON, JACKSON, LIVINGSTON, LOWER JEFFERSON, LOWER
LAFOURCHE, LOWER PLAQUEMINES, LOWER ST. BERNARD, LOWER
TERREBONNE, ORLEANS, SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. CHARLES, ST. JOHN
THE BAPTIST, ST. TAMMANY, UPPER JEFFERSON, UPPER PLAQUEMINES,
AND UPPER ST. BERNARD
- A HURRICANE WATCH IS IN EFFECT FOR ASCENSION, ASSUMPTION, ST.
JAMES, UPPER LAFOURCHE, AND UPPER TERREBONNE
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 550 MILES SOUTH-SOUTHEAST OF NEW ORLEANS LA OR ABOUT 550
MILES SOUTH-SOUTHEAST OF GULFPORT MS OR ABOUT 540 MILES
SOUTH-SOUTHEAST OF HOUMA LA
- 22.8N 86.3W
- STORM INTENSITY 65 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHWEST OR 335 DEGREES AT 13 MPH
SITUATION OVERVIEW
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TROPICAL STORM MARCO IS FORECAST TO STRENGTHEN TO A HURRICANE AS IT
MOVES ACROSS THE SOUTHEASTERN GULF OF MEXICO TONIGHT. MARCO IS EXPECTED
TO MOVE ACROSS THE CENTRAL GULF OF MEXICO AS A HURRICANE SUNDAY AND
APPROACH SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTHERN MISSISSIPPI SUNDAY NIGHT.
POTENTIAL IMPACTS
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* WIND:
PREPARE FOR LIFE-THREATENING WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS
ACROSS METRO NEW ORLEANS, RIVER PARISHES, AND COASTAL SOUTHEAST
LOUISIANA. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- CONSIDERABLE ROOF DAMAGE TO STURDY BUILDINGS, WITH SOME HAVING
WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES LEADING TO STRUCTURAL
DAMAGE. MOBILE HOMES SEVERELY DAMAGED, WITH SOME DESTROYED.
DAMAGE ACCENTUATED BY AIRBORNE PROJECTILES. LOCATIONS MAY BE
UNINHABITABLE FOR WEEKS.
- MANY LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED ALONG WITH FENCES AND
ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS, AND
ACCESS ROUTES IMPASSABLE.
- LARGE AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
ALSO, PREPARE FOR DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS
ACROSS METRO BATON ROUGE, NORTHSHORE, AND COASTAL MISSISSIPPI.
* SURGE:
PREPARE FOR LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS COASTAL AREAS OF SOUTHEAST LOUISIANA.
POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- AREAS OF INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING ACCENTUATED BY
WAVES. DAMAGE TO SEVERAL BUILDINGS, MAINLY NEAR THE COAST.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS BECOME
WEAKENED OR WASHED OUT, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE LOW
SPOTS.
- MAJOR BEACH EROSION WITH HEAVY SURF BREACHING DUNES. STRONG AND
NUMEROUS RIP CURRENTS.
- MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS.
SEVERAL SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN
UNPROTECTED ANCHORAGES.
ALSO, PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED
IMPACTS ACROSS COASTAL AREAS OF MISSISSIPPI AND AREAS ALONG THE
SHORES OF LAKE PONTCHATRAIN AND MAUREPAS.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* FLOODING RAIN:
PREPARE FOR DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA, SOUTHWEST MISSISSIPPI, AND
PORTIONS OF COASTAL MISSISSIPPI. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND
DITCHES OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS PORTIONS OF COASTAL MISSISSIPPI.
* TORNADOES:
LITTLE TO NO IMPACTS ARE ANTICIPATED AT THIS TIME ACROSS SOUTHEAST
LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
WATCH PHASE - LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED
PREPAREDNESS ACTIONS, INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO
EVACUATE, DO SO IMMEDIATELY.
WATCH PHASE - IF EVACUATING, LEAVE WITH A DESTINATION IN MIND
AND ALLOW EXTRA TIME TO GET THERE. TAKE YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT.
GAS UP YOUR VEHICLE AHEAD OF TIME.
WATCH PHASE - LET OTHERS KNOW WHERE YOU ARE GOING PRIOR TO
DEPARTURE. SECURE LOOSE ITEMS AND PETS IN THE CAR, AND AVOID
DISTRACTED DRIVING.
WATCH PHASE - IF EVACUATING, FOLLOW DESIGNATED EVACUATION
ROUTES. SEEK TRAFFIC INFORMATION ON ROADWAY SIGNS, THE RADIO, AND
FROM OFFICIAL SOURCES.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO CHECK YOUR EMERGENCY PLAN AND EMERGENCY SUPPLIES
KIT AND TAKE NECESSARY ACTIONS TO PROTECT YOUR FAMILY AND SECURE YOUR
HOME OR BUSINESS.
WHEN MAKING SAFETY AND PREPAREDNESS DECISIONS, DO NOT FOCUS ON THE
EXACT FORECAST TRACK SINCE HAZARDS SUCH AS FLOODING RAIN, DAMAGING
WIND GUSTS, STORM SURGE, AND TORNADOES EXTEND WELL AWAY FROM THE
CENTER OF THE STORM.
WHEN SECURING YOUR PROPERTY, OUTSIDE PREPARATIONS SHOULD BE CONCLUDED
AS SOON AS POSSIBLE BEFORE CONDITIONS DETERIORATE. THE ONSET OF
STRONG GUSTY WINDS OR FLOODING CAN CAUSE CERTAIN PREPAREDNESS
ACTIVITIES TO BECOME UNSAFE.
BE SURE TO LET FRIENDS AND FAMILY MEMBERS KNOW OF YOUR INTENTIONS FOR
WEATHERING THE STORM AND YOUR WHEREABOUTS. HAVE SOMEONE LOCATED AWAY
FROM THE THREATENED AREA SERVE AS YOUR POINT OF CONTACT. SHARE VITAL
CONTACT INFORMATION WITH OTHERS. KEEP CELL PHONES HANDY AND CHARGED.
CHECK ON THOSE WHO MAY NOT BE FULLY AWARE OF THE SITUATION OR WHO ARE
UNABLE TO MAKE PERSONAL PREPARATIONS.
IF YOU ARE A VISITOR, KNOW THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH
YOU ARE LOCATED AND WHERE IT IS RELATIVE TO CURRENT WATCHES AND
WARNINGS. IF STAYING AT A HOTEL, ASK THE MANAGEMENT STAFF ABOUT THEIR
ONSITE DISASTER PLAN. LISTEN FOR EVACUATION ORDERS, ESPECIALLY
PERTAINING TO AREA VISITORS.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO AND LOCAL NEWS
OUTLETS FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. LISTEN FOR POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN NEW ORLEANS LA AROUND 5 AM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.