Femme FM 8/21/20

this weeks theme: we are trying our best

1. Gia Margaret - apathy

2. Okay Kaya - Mother Nature's B****

3. U.S. Girls - Sororal Feelings

4. Lala Lala - Cool Party but Then We All Left

4. Pinc Louds - Haunted

5. Carla dal Forno - So Much Better

6. Cindy Lee - Heavy Metal

7. Crumb - Locket

8. Nina Nastasia - The Long Walk

9. Sade - When Am I Going To Make A Living <- mood

10. Christelle Bofale - Miles

11. Kali Uchis - TO FEEL ALIVE AGAIN

12. Kaytranada ft. Syd - YOU'RE THE ONE

13. Ana Roxanne - I'm Every Sparkly Woman

14. Yaeji - WAKING UP DOWN

15. Xiu Xiu - Pumpkin Attack on Mommy and Daddy

16. Bekah CC - No Change

17. The Pom-Poms - I Was on the News

18. rook&noomie - azure paler than the sky

19. KAZU - Salty

20. Warpaint - Lissie's Heart Murmur

21. Miya Folik - Talking with Strangers

22.Wizard Apprentice - You Won

23. Kedr Livanskiy - Ivan Kupala

24. katie dey - dancing

25. Girls Rituals - Everything Is Wrong

26. Shygirl - Nasty

27. Backxwash - Black Sheep

28. SubRosa - Fat of the Ram

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