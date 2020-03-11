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Magical Mystery Tour: 3/9/2020 - Funk

  • Updated
Magical Mystery Tour: 3/9/2020 - Funk

It’s time to get Funky ~

  1. Leon Bridges – Ball of Confusion 
  2. Leigh Gracie – Look No Further 
  3. The Quantic Soul Orchestra – Pushin’ On
  4. The Meters – Hand Clapping Song 
  5. The Motet – Highly Compatible 
  6. Whitney Houston – Million Dollar Bill
  7. Vulfpeck – It Gets Funkier IV (feat. Louis Cole)
  8. Sharon Jones & the Dap-tones – How Long Do I Have to Wait for You?
  9. The Isley Brothers – That Lady, Pts. 1 & 2
  10. Fatback Band – Feeling 
  11. Brooklyn Funk Essentials – Funk Ain’t Ova
  12. The New Mastersounds – Nervous 
  13. The Clinton Administration – [Not Just] Knee Deep 
  14. George Clinton – Atomic Dog 
  15. Bootsy Collins – I’d Rather Be With You 
  16. JJ Grey & MoFro – On Fire 
  17. Khruangbin – Evan Finds the Third Room 
  18. Steve Monite – Only You 
  19. Dr. Rubberfunk – Beats Working 
  20. Doctorfunk – Gotta Get Funky 
  21. Breakestra – Miss Funky Sole Shake 
  22. Dám-Funk – Ladera Heights 
  23. Funkadelic – Good Thoughts, Bad Thoughts
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Fundraiser Donors

The staff at KLSU would like to thank the following local businesses for contributing and helping out with the 2020 fundraiser. We couldn't do it without them!

  • Mid Tap
  • Frutta Bowls
  • Our Mom's
  • Jason's Deli
  • Elsie's Plate and Pie
  • Pluckers
  • BLDG5
  • Louie's

Baton Rouge, LA

Right Now
74°
Sunny
  • Humidity: 63%
  • Feels Like: 74°
  • Heat Index: 74°
  • Wind: 10 mph
  • Wind Chill: 74°
  • UV Index: 0 Low
  • Sunrise: 07:18:34 AM
  • Sunset: 07:10:39 PM
  • Dew Point: 60°
  • Visibility: 10 mi

Today

Partly cloudy this evening. Fog developing late. Low 62F. Winds SSW at 5 to 10 mph.

Tonight

Partly cloudy this evening. Fog developing late. Low 62F. Winds SSW at 5 to 10 mph.

Tomorrow

Foggy early, then partly cloudy later in the day. High 79F. Winds SSW at 10 to 15 mph.

Weather Alert

...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVER IN
LOUISIANA...

THE MISSISSIPPI RIVER AT BATON ROUGE AFFECTING EAST BATON ROUGE AND WEST
BATON ROUGE PARISHES

THE MISSISSIPPI RIVER AT DONALDSONVILLE AFFECTING ASCENSION PARISH

THE MISSISSIPPI RIVER AT RESERVE AFFECTING ST. CHARLES...ST. JAMES AND
ST. JOHN THE BAPTIST PARISHES

THE MISSISSIPPI RIVER AT RED RIVER LANDING AFFECTING EAST BATON
ROUGE...POINTE COUPEE AND WEST FELICIANA PARISHES

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FORECAST CRESTS ARE BASED UPON RAINFALL THAT HAS OCCURRED ALONG WITH
ANTICIPATED RAIN FOR THE NEXT 24 HOURS. ADJUSTMENTS TO THE FORECASTS
WILL BE MADE IF ADDITIONAL HEAVY RAINFALL OCCURS.

DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. REMEMBER, TWO FEET OF
RUSHING WATER CAN CARRY AWAY MOST VEHICLES INCLUDING PICKUPS.  TURN
AROUND AND DON'T DROWN!

A FOLLOWUP PRODUCT WILL BE ISSUED LATER. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO, LOCAL TV AND RADIO STATIONS...OR YOUR CABLE PROVIDER, FOR THE
LATEST INFORMATION. THE LATEST GRAPHICAL HYDROLOGIC INFORMATION CAN
ALSO BE FOUND AT WEATHER.GOV.

&&

THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE MISSISSIPPI RIVER AT BATON ROUGE.
* UNTIL SUNDAY APRIL 5TH.
* AT 11:00 AM WEDNESDAY THE STAGE WAS 41.2 FEET.
* MAJOR FLOODING IS OCCURRING AND MAJOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 35.0 FEET.
* FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO FALL TO AROUND 38.9 FEET BY
FRIDAY MARCH 20TH.
* IMPACT...AT 40.0 FEET...THE GROUNDS OF THE OLDER PART OF LOUISIANA
STATE UNIVERSITY'S CAMPUS BECOME SOGGY. THIS INCLUDES THE AREA
AROUND THE VETERINARY MEDICINE BUILDING, THE VETERINARY MEDICINE
ANNEX, THE STADIUM AND BALL FIELDS. THE CITY OF BATON ROUGE AND THE
MAIN LSU CAMPUS ARE PROTECTED BY LEVEES AT THIS LEVEL.
* IMPACT...AT 38.0 FEET...RIVER TRAFFIC AND INDUSTRIAL ACTIVITY ON THE
RIVER SIDE OF THE LEVEES WILL BE GREATLY AFFECTED. NAVIGATIONAL
SAFETY REGULATIONS WILL BE STRICTLY ENFORCED.


&&

Weather Alert

...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING TO 10 AM
CDT THURSDAY...

* WHAT...VISIBILITY LESS THAN ONE MILE IN DENSE FOG.

* WHERE...PORTIONS OF SOUTHEAST AND SOUTHERN MISSISSIPPI AND
SOUTHEAST LOUISIANA.

* WHEN...FROM 10 PM THIS EVENING TO 10 AM CDT THURSDAY.


PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF
DISTANCE AHEAD OF YOU.

&&

Weather Alert

...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVER IN
LOUISIANA...

THE MISSISSIPPI RIVER AT BATON ROUGE AFFECTING EAST BATON ROUGE AND WEST
BATON ROUGE PARISHES

THE MISSISSIPPI RIVER AT DONALDSONVILLE AFFECTING ASCENSION PARISH

THE MISSISSIPPI RIVER AT RESERVE AFFECTING ST. CHARLES...ST. JAMES AND
ST. JOHN THE BAPTIST PARISHES

THE MISSISSIPPI RIVER AT RED RIVER LANDING AFFECTING EAST BATON
ROUGE...POINTE COUPEE AND WEST FELICIANA PARISHES

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FORECAST CRESTS ARE BASED UPON RAINFALL THAT HAS OCCURRED ALONG WITH
ANTICIPATED RAIN FOR THE NEXT 24 HOURS. ADJUSTMENTS TO THE FORECASTS
WILL BE MADE IF ADDITIONAL HEAVY RAINFALL OCCURS.

DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. REMEMBER, TWO FEET OF
RUSHING WATER CAN CARRY AWAY MOST VEHICLES INCLUDING PICKUPS.  TURN
AROUND AND DON'T DROWN!

A FOLLOWUP PRODUCT WILL BE ISSUED LATER. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO, LOCAL TV AND RADIO STATIONS...OR YOUR CABLE PROVIDER, FOR THE
LATEST INFORMATION. THE LATEST GRAPHICAL HYDROLOGIC INFORMATION CAN
ALSO BE FOUND AT WEATHER.GOV.

&&

THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE MISSISSIPPI RIVER AT RED RIVER LANDING.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 10:00 AM WEDNESDAY THE STAGE WAS 58.0 FEET.
* MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 48.0 FEET.
* FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO FALL TO AROUND 55.6 FEET BY
FRIDAY MARCH 20TH.
* IMPACT...AT 58.0 FEET...ANGOLA FARMLAND ON THE LEFT BANK BECOMES
INUNDATED.
* IMPACT...AT 54.0 FEET...ALL RIVER ISLANDS ALONG THE REACH FROM RED
RIVER LANDING TO BATON ROUGE WILL BE INUNDATED. RECREATIONAL CAMPS
AND RIVER BOTTOM LAND WILL BE UNDER WATER. WATER APPROACHES ANGOLA
FARM LAND.


&&
Day
Temp
Wed
62°
78°
Wed
78°/62°
Areas of fog developing late. Lows overnight in the low 60s.

Chance of Rain: 20%

Sunrise: 07:18:34 AM

Sunset: 07:10:39 PM

Humidity: 89%

Wind: SSW @ 9mph

UV Index: 0 Low

Wednesday Night

Partly cloudy this evening. Fog developing late. Low 62F. Winds SSW at 5 to 10 mph.

Thu
64°
79°
Thu
79°/64°
Areas of morning fog, then some sun. Highs in the upper 70s and lows in the mid 60s.

Chance of Rain: 20%

Sunrise: 07:17:22 AM

Sunset: 07:11:18 PM

Humidity: 73%

Wind: SSW @ 12mph

UV Index: 8 Very High

Thursday Night

Partly cloudy skies early will become overcast later during the night. Low 64F. Winds S at 10 to 15 mph.

Fri
64°
81°
Fri
81°/64°
Mostly cloudy. Highs in the low 80s and lows in the mid 60s.

Chance of Rain: 20%

Sunrise: 07:16:11 AM

Sunset: 07:11:57 PM

Humidity: 74%

Wind: SSE @ 7mph

UV Index: 3 Moderate

Friday Night

Overcast. Low 64F. Winds SE at 5 to 10 mph.

Sat
64°
82°
Sat
82°/64°
Mostly cloudy. Highs in the low 80s and lows in the mid 60s.

Chance of Rain: 20%

Sunrise: 07:14:59 AM

Sunset: 07:12:36 PM

Humidity: 72%

Wind: SSE @ 8mph

UV Index: 5 Moderate

Saturday Night

Overcast. Low 64F. Winds SE at 5 to 10 mph.

Sun
64°
84°
Sun
84°/64°
Cloudy. Highs in the mid 80s and lows in the mid 60s.

Chance of Rain: 20%

Sunrise: 07:13:47 AM

Sunset: 07:13:14 PM

Humidity: 67%

Wind: ESE @ 4mph

UV Index: 6 High

Sunday Night

Cloudy. Low 64F. Winds light and variable.

Mon
66°
81°
Mon
81°/66°
Afternoon showers. Highs in the low 80s and lows in the mid 60s.

Chance of Rain: 30%

Sunrise: 07:12:35 AM

Sunset: 07:13:52 PM

Humidity: 68%

Wind: SE @ 8mph

UV Index: 6 High

Monday Night

Cloudy. Low 66F. Winds SE at 5 to 10 mph.

Tue
67°
82°
Tue
82°/67°
A few thunderstorms possible. Highs in the low 80s and lows in the upper 60s.

Chance of Rain: 40%

Sunrise: 07:11:23 AM

Sunset: 07:14:30 PM

Humidity: 73%

Wind: SSE @ 7mph

UV Index: 6 High

Tuesday Night

Partly cloudy early with increasing clouds overnight. Low 67F. Winds SE at 5 to 10 mph.

Loading crossword puzzle. One moment please.

Listen Now: 91.1 KLSU