Pangaea 2/15/2020

 

  1. Gareth Liddiard - Highplains Mailman

  2. Little River Band - Reminiscing 

  3. Alex Cameron - Happy Ending

  4. Alex Cameron - Mongrel

  5. Midnight Oil - Beds Are Burning 

  6. Nick Cave & The Bad Seeds - Nobody’s Baby Now

  7. Nick Cave & The Bad Seeds - Skeleton Tree

  8. The Putbacks - Oranges 

  9. The Drones - Then They Came For Me

  10. Men At Work - Overkill

  11. Men At Work - Settle Down My Boy

  12. ACDC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap 

  13. INXS - Need You Tonight 

  14. INXS - New Sensation 

  15. Peter King - Shango

  16. The Survivals - My Brother

  17. Stimela - Mind Games

  18. Eddie Grant - Electric Avenue 

  19. Lee “Scratch” Perry - I Am A Madman

  20. Lee “Scratch” Perry - Stay Dread

  21. Prince Jammy - Leave The Dread

  22. King Tubby - Dread All The Way

  23. Scientist - Conversation with Kahn

  24. Ghostpoet - Many Moods at Midnight

  25. Stereolab - Miss Modular 

  26. The Cure - Grinding Halt 

  27. Spiritualized - Hey Jane

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