Classical Corner 8/22/20

Samuel barber- Adagio for Strings

Beethoven- Trio for Strings no 8 mvt 1 by Beaux arts trio

Beethoven- Piano sonata no 8 in c minor “Pathetique” performed by Daniel Barenhoim

Ravel- Trio in A minor movement 1 and 3

Vitali Chaconne- Ray chen, Julien Queintin

Chopin nocturne in c sharp minor

Mozart- Fantasia

Rachmaninoff concerto no 3 movement 1 and movement 3

Schuberts fantasy for 4 hands, Maria Joāo Pires & Ricardo Castro.

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