Classical Corner 9/12/20

Benjamin Britten, Phantasy Quartet, performed by the Manheimer String Quartet

Elgar, Enigma 1,2, performed by London Symphony Orchestra

Vivaldi, Chamber Concerto in D Minor, movement 2, performed by Il Delirio Fantastico

Donizetti, Sonata for Flute and Piano, performed by Maxence Larrieu and Jean Jacques Balet

Jean Philippe Rameau, Suite from Les Indes Galante, performed during Staunton Music Festival

Vivaldi, Cantate "Cessate, omai cessate", performed by counter tenor Andreas Scholl

Handel-Halvorsen, Passacagali, performed by Christian Li and Shaun Lee-chen

Strauss, Voices of Spring, performed by the Philadelphia Orchestra

Strauss, Emperor Waltz,

Ponchielli, Dance of the Hours, performed by the Philadelphia Orchestra

Borodin, Polovestian Dances, performed by the Berlin Philharmonic

Mendelssohn, Hebrides Overture, performed by the London Philharmonic

Sibelius, Finlandia

Sibelius, Karelia Suite

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