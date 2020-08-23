Swamp Radio 08/22/20

THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI
**HURRICANE MARCO CONTINUES TO APPROACH SOUTHEAST LOUISIANA**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A STORM SURGE WARNING AND HURRICANE WARNING ARE IN EFFECT FOR
LOWER JEFFERSON, LOWER LAFOURCHE, LOWER PLAQUEMINES, LOWER ST.
BERNARD, AND LOWER TERREBONNE
- A TROPICAL STORM WARNING AND HURRICANE WATCH ARE IN EFFECT FOR
ASCENSION AND ST. JAMES
- A STORM SURGE WARNING AND TROPICAL STORM WARNING ARE IN EFFECT
FOR HANCOCK AND HARRISON
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR AMITE, NORTHERN
TANGIPAHOA, PEARL RIVER, PIKE, ST. HELENA, WALTHALL,
WASHINGTON, AND WILKINSON
- A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR ASSUMPTION, UPPER
LAFOURCHE, AND UPPER TERREBONNE
- A TROPICAL STORM WARNING, STORM SURGE WATCH, AND HURRICANE
WATCH ARE IN EFFECT FOR LIVINGSTON, SOUTHERN TANGIPAHOA, ST.
CHARLES, ST. JOHN THE BAPTIST, ST. TAMMANY, AND UPPER JEFFERSON
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR EAST BATON ROUGE,
EAST FELICIANA, IBERVILLE, POINTE COUPEE, WEST BATON ROUGE, AND
WEST FELICIANA
- A STORM SURGE WARNING, TROPICAL STORM WARNING, AND HURRICANE
WATCH ARE IN EFFECT FOR ORLEANS, UPPER PLAQUEMINES, AND UPPER
ST. BERNARD
- A TROPICAL STORM WARNING AND STORM SURGE WATCH ARE IN EFFECT
FOR JACKSON
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 320 MILES SOUTH-SOUTHEAST OF NEW ORLEANS LA OR ABOUT 330
MILES SOUTH-SOUTHEAST OF GULFPORT MS OR ABOUT 320 MILES
SOUTHEAST OF HOUMA LA
- 25.8N 87.8W
- STORM INTENSITY 75 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHWEST OR 340 DEGREES AT 13 MPH
SITUATION OVERVIEW
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HURRICANE MARCO WILL CONTINUE TO APPROACH THE COAST OF SOUTHEAST
LOUISIANA TONIGHT. MARCO IS EXPECTED TO TURN WEST AND MOVE PARALLEL TO
THE LOUISIANA COAST TOMORROW AS A HURRICANE AND THEN GRADUALLY WEAKEN
INTO TOMORROW NIGHT AS IT MOVES TOWARD SOUTHWEST LOUISIANA.
POTENTIAL IMPACTS
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* SURGE:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS COASTAL SOUTHEAST LOUISIANA AND PORTIONS OF COASTAL
MISSISSIPPI MAINLY WEST OF THE BILOXI AREA. POTENTIAL IMPACTS
IN THIS AREA INCLUDE:
- AREAS OF INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING ACCENTUATED BY
WAVES. DAMAGE TO SEVERAL BUILDINGS, MAINLY NEAR THE COAST.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS BECOME
WEAKENED OR WASHED OUT, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE LOW
SPOTS.
- MAJOR BEACH EROSION WITH HEAVY SURF BREACHING DUNES. STRONG AND
NUMEROUS RIP CURRENTS.
- MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS.
SEVERAL SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN
UNPROTECTED ANCHORAGES.
ALSO, PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED
IMPACTS ACROSS PORTIONS OF COASTAL MISSISSIPPI MAINLY EAST OF BILOXI
AREA AND THE SHORES OF LAKE PONTCHARTRAIN AND LAKE MAUREPAS.
* WIND:
PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS
ACROSS PORTIONS OF SOUTHEAST LOUISIANA ALONG AND SOUTH OF THE
INTERSTATE 10 CORRIDOR INCLUDING PARTS OF METRO NEW ORLEANS.
POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE
TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS
EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE
HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT
OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS
ROUTES IMPASSABLE.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT
IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
ALSO, PROTECT AGAINST HAZARDOUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS THE REMAINDER OF SOUTHEAST LOUISIANA ALONG AND NORTH OF THE
I-10 CORRIDOR AND ACROSS ALL OF SOUTHERN MISSISSIPPI.
* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS COASTAL MISSISSIPPI AND SOUTHEAST
LOUISIANA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND
DITCHES OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS SOUTHWEST MISSISSIPPI.
* TORNADOES:
PROTECT AGAINST A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI. POTENTIAL IMPACTS
INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS,
INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO
IMMEDIATELY.
FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, ASSESS THE RISK FROM WIND,
FALLING TREES, AND FLOODING AT YOUR LOCATION. IF YOU DECIDE TO
MOVE, RELOCATE TO A SAFER LOCATION NEARBY. IF YOU DO
NOT RELOCATE, HELP KEEP ROADWAYS OPEN FOR THOSE UNDER EVACUATION
ORDERS.
IF EVACUATING, LEAVE WITH A DESTINATION IN MIND AND ALLOW EXTRA
TIME TO GET THERE. TAKE YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT. GAS UP YOUR
VEHICLE AHEAD OF TIME.
IF EVACUATING, FOLLOW DESIGNATED EVACUATION ROUTES. SEEK TRAFFIC
INFORMATION ON ROADWAY SIGNS, THE RADIO, AND FROM OFFICIAL SOURCES.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO COMPLETE ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN. ENSURE YOU ARE IN A
SAFE LOCATION BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR POSSIBLE FLOODING.
IF HEADING TO A COMMUNITY SHELTER, BECOME FAMILIAR WITH THE SHELTER
RULES BEFORE ARRIVAL, ESPECIALLY IF YOU HAVE SPECIAL NEEDS OR HAVE
PETS. TAKE ESSENTIAL ITEMS WITH YOU FROM YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT.
FAILURE TO ADEQUATELY SHELTER MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR LOSS OF
LIFE. ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ANY
ORDERS THAT ARE ISSUED. REMEMBER, DURING THE STORM 9 1 1 EMERGENCY
SERVICES MAY NOT BE ABLE TO IMMEDIATELY RESPOND IF CONDITIONS ARE
UNSAFE. THIS SHOULD BE A BIG FACTOR IN YOUR DECISION MAKING.
KEEP CELL PHONES WELL CHARGED. CELL PHONE CHARGERS FOR AUTOMOBILES
CAN BE HELPFUL, BUT BE AWARE OF YOUR RISK FOR DEADLY CARBON MONOXIDE
POISONING IF YOUR CAR IS LEFT IDLING IN A GARAGE OR OTHER POORLY
VENTILATED AREA.
STORM SURGE IS THE LEADING KILLER ASSOCIATED WITH TROPICAL STORMS AND
HURRICANES! MAKE SURE YOU ARE IN A SAFE AREA AWAY FROM THE SURGE
ZONE. EVEN IF YOU ARE NOT IN A SURGE-PRONE AREA, YOU COULD FIND
YOURSELF CUTOFF BY FLOOD WATERS DURING AND AFTER THE STORM. HEED
EVACUATION ORDERS ISSUED BY THE LOCAL AUTHORITIES.
RAPIDLY RISING FLOOD WATERS ARE DEADLY. IF YOU ARE IN A FLOOD-PRONE
AREA, CONSIDER MOVING TO HIGHER GROUND. NEVER DRIVE THROUGH A FLOODED
ROADWAY. REMEMBER, TURN AROUND DON'T DROWN!
IF A TORNADO WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA, BE READY TO SHELTER
QUICKLY, PREFERABLY AWAY FROM WINDOWS AND IN AN INTERIOR ROOM NOT
PRONE TO FLOODING. IF DRIVING, SCAN THE ROADSIDE FOR QUICK SHELTER
OPTIONS.
IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE
TREES, A MANUFACTURED HOME, UPPER FLOORS OF A HIGH-RISE BUILDING, OR
ON A BOAT, CONSIDER MOVING TO A SAFER SHELTER BEFORE THE ONSET OF
STRONG WINDS OR FLOODING.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL NEWS OUTLETS
FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST. ENSURE YOU HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE WEATHER
WARNINGS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN NEW ORLEANS LA AROUND 11 PM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.