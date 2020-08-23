Swamp Radio 08/22/20

Swamp Radio is back! Tonight we have new releases, longtime local favorites, and even an unplugged singalong for your quarantine blues. 

1) Lawn - Sweet

2) Native America - Caroline

3) Rich Octopus - Corolla 

4) Neutral Milk Hotel - The King of Carrot Flowers, Pt. 1

5) Pope - Lucky

6) Speech Fuzz - Time Was

7) Lawn - Jane Ryan

8) Epic Reflexes - Pang ’88

9) Modern Healthcare - West Robert

10) Colorblock - Spice & Tang

11) Video Age - Steady Rollin

12) Quarx - Rabbit Run

13) Urq - PETS

14) Urq - CIRRUS CIRCUS 

15) Video Age- Dance Square

16) Lawn - Hips

17) Wumbo - Going Through the Motions

18) oh, hi mark. - Can’t Drive, Won’t Drive

19) Gools - Spirit Gum

20) Gools - Dagon

21) Hal Lambert / Mitchell Mobley - Untitled (#4 on LA Spring)

22) Oh, hi mark. - Vanilla Bean

23) Speech Fuzz - Bitter Babby

24) Native America - Rabo

25) Nice Dog - Free Love

26) Rich Octopus - Scars (unplugged) 

27) Wonder Kid - Waves. 

28) Nice Dog - Est-ce Que Je T’aime?

29) Shipwrecked - Cheap Sunglasses

30) Hydra Plane - Mayonnaise and Gasoline 

31) Riarosa - Don’t Look Back

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