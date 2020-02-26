Psychic and Powerless 02/26/20

Hour 1

  1. Loudness War - “Floater”, Mystifier Deluxe, Melt House Productions, 2019
  2. Acid Mothers Temple - “Amphetamine A-Go-Go / Pink Lady Lemonade”, Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso U.F.O., P.S.F. Records / Black Editions, 1997 / 2019 
  3. White Heaven - “Mandrax Town”, Out, P.S.F. Records / Black Editions, 1991 / 2020 
  4. Sunburned Hand of the Man - “Experiments” / “Born Clever”, Headless, Manhand / Cardinal Fuzz, 2020
  5. Yo La Tengo - “Cherry Chapstick”  / “You Can Have It All”, (06/30/2000 - San Francisco, CA)

Hour 2

  1. The Clandestine Quartet - “Thank You Mr. Jackpots”, One For The Fossa, Two For The Wolverine, ThirtyThree ThirtyThree Records, 2019
  2. Starbirthed - “Winter Skies” Starbathing, Flower Room, 2019 
  3. Central Living - Excerpt from “The Original Mind Roti”, Dune Church, Blackest Rainbow, 2012 
  4. Cluster - “7:42”, Cluster, Philips / Bureau B, 1971 / 2010LP
  5. Julius Eastman - Excerpt from Femenine, Frozen Reeds, 2016 (11/06/1974)
  6. Black Unity Trio - “Al-Nisa”, Al-Fatihah, Salaam Records, 1971
  7. John Coltrane - “Venus”, Interstellar Space, ABC Impulse!, 1974
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