Queer Sphere 8/21/2020

Tonight I’m bringing y’all some music you can dance to and celebrate the return to a tiny bit of normalcy….

  1. Prince – Controversy 
  2. MonoNeon – Hot Cheetos 
  3. Khruangbin – People Everywhere (Still Alive)
  4. Phony Ppl – End of the niGht
  5. Emily King – Believer 
  6. Adam Lambert – Velvet 
  7. Tayla Parx – Dance Alone 
  8. Isaac Dunbar – God, This Feels Good 
  9. Harry Styles – Golden 
  10. Glass Animals – Heat Waves 
  11. Sweet Crude – COGO 
  12. LoveLeo – HEAD OVER HEELS 
  13. Planningtorock – Let’s Talk About Gender Baby 
  14. Lady Gaga – Stupid Love
  15. LoveLeo – ROCKBOTTOM (Bonus)
  16. Chaka Khan – Don’t Cha Know
  17. Mark Ronson, Kevin Parker – Daffodils 
  18. The 1975 – Shiny Collarbone 
  19. St. Vincent – Fast Slow Disco
  20. KAYTRANADA – TRACK UNO 
  21. Love Regenerator, Steve Lacy – Live Without Your Love 
  22. Boody, LE1F – Sweet Tea 
  23. Todrick Hall – Dem Beats 
  24. Doja Cat – Boss Bitch 
  25. Sofi Tukker – Good Time Girl 
  26. Hozier – Almost (Sweet Music) 
  27. Dr. Dog – True Love 
  28. Isabelle Brown – Places 
  29. Prince & the Revolution – Let’s Go Crazy 

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