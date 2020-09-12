Queer Sphere 9/11/2020

CONGRATS! You’ve made it to yet another Friday. I hope you had a good week and if you didn’t, I hope this show makes it better! This week I’m taking some inspiration from a Monday night specialty show, the Cinefiles, hosted by DJ Scoundrel and DJ Prismo. If ya haven’t tuned into their show before, those two do a great job of bringing you tunes from your favorite films – I thought I’d do something like that tonight. I’m bringing you music from movies that feature queer and/or trans storylines and characters, along with those that are simply part of queer culture. Enjoy ~~ 

Queen - Hammer to Fall from Bohemian Rhapsody (2018)

Queen - We Are the Champions from Bohemian Rhapsody (2018)

Elton John - Rocketman from Rocketman (2019)

Elton John – I’m Still Standing from Rocketman (2019)

Muse – Supermassive Black Hole from Twilight (2008)

Death Cab for Cutie - Meet me on the Equinox from Twilight (2008)

Discovery - Osaka Loop Line from Booksmart (2019)

Handsome Boy Modeling School - Holy Calamity (Bear Witness II) from Booksmart (2019)

Malcom McLaren - Deep in Vogue from Paris Is Burning (1990)

Jungle Brothers - I’ll House You from Paris Is Burning (1990)

Whitney Houston - I Wanna Dance with Somebody from Love, Simon (2018)

Bleachers - Rollercoasters from Love, Simon (2018)

Seal - Hey Joe from Set It Off (1996)

Christopher Young - Up Against the Wind from Set It Off (1996)

Roxy Music - Angel eyes from The Normal Heart (2014)

Simon & Garfunkel - The Only Living Boy in New York from The Normal Heart (2014)

Aretha Franklin - One Step Ahead from Moonlight (2016)

The Edge of Daybreak - Our Love from Moonlight (2016)

Indigo Girls – I Don’t Wanna Talk About It from Philadelphia (1993)

Maria Callas - La Mamma Morta from Philadelphia (1993)

Quincy Jones – Main Title from The Color Purple (1985)

Quincy Jones – Miss Celie’s Blues from The Color Purple (1985)

Barbara Streisand – Tomorrow Night from Yentl (1983)

Barbara Streisand –  This is One of Those Moments from Yentl (1983)

The Clovers – One Mint Julep from Carol (2015)

Billie Holiday – Easy Living from Carol (2015)

Sufjan Stevens - Mystery of Love from Call Me By Your Name (2017)

Sufjan Stevens – Futile Devices from Call Me By Your Name (2017)

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