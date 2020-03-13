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Queer Sphere 3/13/2020

  • Updated
Queer Sphere 3/13/2020

Some feel good jams for your Friday evening ~

  1. Alabama Shakes – Hang Loose 
  2. KAYTRANADA feat. Little Dragons – Bullets 
  3. David Bowie – Let’s Dance
  4. Janelle Monáe – Tightrope 
  5. The 1975 – Love Me 
  6. Harry Styles – Sunflower, Vol. 6
  7. Passion Pit – Little Secrets 
  8. Kali Uchis – In My Dreams 
  9. The Internet – Roll (Burbank Funk) 
  10. Steve Lacy – Guide 
  11. Unknown Mortal Orchestra – Shakedown Street 
  12. Khruangbin – People Everywhere (Still Alive) 
  13. Phony Ppl – End of the niGht. 
  14. Sinkane – Favorite Song 
  15. St.Paul and the Broken Bones – Call Me 
  16. Rainbow Kitten Surprise – Fever Pitch 
  17. LeTrainiump – So Alive 
  18. MUNA – Number One Fan 
  19. Discovery – Osaka Loop Line 
  20. Glass Animals – Your Love (Déjà Vu)
  21. Riarosa – Don’t Look Back 
  22. Ra Ra Riot – Flowers 
  23. Sweet Crude – Sun Sept
  24. Dr. Dog – True Love 
  25. 311 – Good Feeling 
  26. bLAck pARty – Bloom 
  27. The Virgins – Impressions of You 
  28. Tash Sultana – Free Mind 

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Fundraiser Donors

The staff at KLSU would like to thank the following local businesses for contributing and helping out with the 2020 fundraiser. We couldn't do it without them!

  • Mid Tap
  • Frutta Bowls
  • Our Mom's
  • Jason's Deli
  • Elsie's Plate and Pie
  • Pluckers
  • BLDG5
  • Louie's

Baton Rouge, LA

Right Now
68°
Fair
  • Humidity: 95%
  • Feels Like: 68°
  • Heat Index: 68°
  • Wind: 6 mph
  • Wind Chill: 68°
  • UV Index: 5 Moderate
  • Sunrise: 07:14:57 AM
  • Sunset: 07:12:33 PM
  • Dew Point: 66°
  • Visibility: 9 mi

Today

Mostly cloudy. High 82F. Winds SSE at 5 to 10 mph.

Tonight

Cloudy skies. Low 63F. Winds SE at 5 to 10 mph.

Tomorrow

Cloudy skies early will become partly cloudy later in the day. High 83F. Winds light and variable.

Weather Alert

...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
LOUISIANA...

MISSISSIPPI RIVER AT RED RIVER LANDING AFFECTING EAST BATON
ROUGE...POINTE COUPEE AND WEST FELICIANA PARISHES

MISSISSIPPI RIVER AT BATON ROUGE AFFECTING EAST BATON ROUGE AND
WEST BATON ROUGE PARISHES

MISSISSIPPI RIVER AT DONALDSONVILLE AFFECTING ASCENSION PARISH

MISSISSIPPI RIVER AT RESERVE AFFECTING ST. CHARLES...ST. JAMES AND
ST. JOHN THE BAPTIST PARISHES

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FORECAST CRESTS ARE BASED UPON RAINFALL THAT HAS OCCURRED ALONG WITH
ANTICIPATED RAIN FOR THE NEXT 24 HOURS. ADJUSTMENTS TO THE FORECASTS
WILL BE MADE IF ADDITIONAL HEAVY RAINFALL OCCURS.

DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. REMEMBER, TWO FEET OF
RUSHING WATER CAN CARRY AWAY MOST VEHICLES INCLUDING PICKUPS.  TURN
AROUND AND DON'T DROWN!

A FOLLOWUP PRODUCT WILL BE ISSUED LATER. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO, LOCAL TV AND RADIO STATIONS...OR YOUR CABLE PROVIDER, FOR THE
LATEST INFORMATION. THE LATEST GRAPHICAL HYDROLOGIC INFORMATION CAN
ALSO BE FOUND AT WEATHER.GOV.

&&

THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE MISSISSIPPI RIVER AT BATON ROUGE.
* UNTIL MONDAY APRIL 06.
* AT 8:00 PM FRIDAY THE STAGE WAS 40.1 FEET.
* MAJOR FLOODING IS OCCURRING AND MAJOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 35.0 FEET.
* FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO FALL TO 39.0 FEET BY EARLY
TUESDAY AND 38.0 FEET BY LATE SUNDAY MARCH 22ND.
* IMPACT...AT 40.0 FEET...THE GROUNDS OF THE OLDER PART OF LOUISIANA
STATE UNIVERSITY'S CAMPUS BECOME SOGGY. THIS INCLUDES THE AREA
AROUND THE VETERINARY MEDICINE BUILDING, THE VETERINARY MEDICINE
ANNEX, THE STADIUM AND BALL FIELDS. THE CITY OF BATON ROUGE AND THE
MAIN LSU CAMPUS ARE PROTECTED BY LEVEES AT THIS LEVEL.
* IMPACT...AT 38.0 FEET...RIVER TRAFFIC AND INDUSTRIAL ACTIVITY ON THE
RIVER SIDE OF THE LEVEES WILL BE GREATLY AFFECTED. NAVIGATIONAL
SAFETY REGULATIONS WILL BE STRICTLY ENFORCED.
* IMPACT...AT 36.0 FEET...RIVER TRAFFIC AND INDUSTRIAL ACTIVITY ON THE
RIVER SIDE OF THE LEVEES WILL BE GREATLY AFFECTED. NAVIGATIONAL
SAFETY REGULATIONS WILL BE STRICTLY ENFORCED.
* IMPACT...AT 35.0 FEET...RIVER ISLANDS FROM RED RIVER LANDING
DOWNSTREAM TO BATON ROUGE WILL BE INUNDATED.

&&

Weather Alert

...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
LOUISIANA...

MISSISSIPPI RIVER AT RED RIVER LANDING AFFECTING EAST BATON
ROUGE...POINTE COUPEE AND WEST FELICIANA PARISHES

MISSISSIPPI RIVER AT BATON ROUGE AFFECTING EAST BATON ROUGE AND
WEST BATON ROUGE PARISHES

MISSISSIPPI RIVER AT DONALDSONVILLE AFFECTING ASCENSION PARISH

MISSISSIPPI RIVER AT RESERVE AFFECTING ST. CHARLES...ST. JAMES AND
ST. JOHN THE BAPTIST PARISHES

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FORECAST CRESTS ARE BASED UPON RAINFALL THAT HAS OCCURRED ALONG WITH
ANTICIPATED RAIN FOR THE NEXT 24 HOURS. ADJUSTMENTS TO THE FORECASTS
WILL BE MADE IF ADDITIONAL HEAVY RAINFALL OCCURS.

DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. REMEMBER, TWO FEET OF
RUSHING WATER CAN CARRY AWAY MOST VEHICLES INCLUDING PICKUPS.  TURN
AROUND AND DON'T DROWN!

A FOLLOWUP PRODUCT WILL BE ISSUED LATER. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO, LOCAL TV AND RADIO STATIONS...OR YOUR CABLE PROVIDER, FOR THE
LATEST INFORMATION. THE LATEST GRAPHICAL HYDROLOGIC INFORMATION CAN
ALSO BE FOUND AT WEATHER.GOV.

&&

THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE MISSISSIPPI RIVER AT RED RIVER LANDING.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 8:00 PM FRIDAY THE STAGE WAS 57.0 FEET.
* MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 48.0 FEET.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL TO A STAGE OF 56.0 FEET
BY EARLY MONDAY AND 55.0 FEET BY LATE FRIDAY MARCH 20TH.
* IMPACT...AT 54.0 FEET...ALL RIVER ISLANDS ALONG THE REACH FROM RED
RIVER LANDING TO BATON ROUGE WILL BE INUNDATED. RECREATIONAL CAMPS
AND RIVER BOTTOM LAND WILL BE UNDER WATER. WATER APPROACHES ANGOLA
FARM LAND.
* IMPACT...AT 48.0 FEET...ACCESS ROADS WILL BE INUNDATED AND
EVACUATION OF ALL RIVER ISLANDS MUST BE COMPLETE. PROTECTION OF
PEOPLE AND PROPERTY IN THE RIVER BOTTOM LAND ON THE RIVER SIDE OF
THE LEVEES MUST BE COMPLETE.
* IMPACT...AT 46.0 FEET...RIVER TRAFFIC WILL BECOME DANGEROUS. A LEVEE
CREVASSE WOULD FLOOD ADJACENT FARM LAND. SIGNIFICANT FLOODING OF
RACCOURCI ISLAND WILL CONTINUE AND EVACUATION OF THE ISLAND IS
RECOMMENDED.

&&
Day
Temp
Fri
65°
82°
Fri
82°/65°
Partly cloudy. Lows overnight in the mid 60s.

Chance of Rain: 0%

Sunrise: 07:16:08 AM

Sunset: 07:11:55 PM

Humidity: 94%

Wind: SE @ 6mph

UV Index: 0 Low

Friday Night

Partly cloudy skies. Areas of patchy fog developing. Low around 65F. Winds SE at 5 to 10 mph.

Sat
63°
82°
Sat
82°/63°
More clouds than sun. Highs in the low 80s and lows in the low 60s.

Chance of Rain: 10%

Sunrise: 07:14:57 AM

Sunset: 07:12:33 PM

Humidity: 71%

Wind: SSE @ 9mph

UV Index: 5 Moderate

Saturday Night

Cloudy skies. Low 63F. Winds SE at 5 to 10 mph.

Sun
63°
83°
Sun
83°/63°
Clouds giving way to sun . Highs in the low 80s and lows in the low 60s.

Chance of Rain: 20%

Sunrise: 07:13:45 AM

Sunset: 07:13:12 PM

Humidity: 69%

Wind: E @ 5mph

UV Index: 7 High

Sunday Night

Partly to mostly cloudy. Low 63F. Winds light and variable.

Mon
66°
82°
Mon
82°/66°
Considerable cloudiness. Highs in the low 80s and lows in the mid 60s.

Chance of Rain: 20%

Sunrise: 07:12:33 AM

Sunset: 07:13:50 PM

Humidity: 69%

Wind: SE @ 6mph

UV Index: 6 High

Monday Night

Cloudy. Low 66F. Winds light and variable.

Tue
67°
82°
Tue
82°/67°
Thunderstorms developing in the afternoon. Highs in the low 80s and lows in the upper 60s.

Chance of Rain: 40%

Sunrise: 07:11:21 AM

Sunset: 07:14:28 PM

Humidity: 72%

Wind: SE @ 5mph

UV Index: 5 Moderate

Tuesday Night

Partly cloudy skies in the evening, then becoming cloudy overnight. Low 67F. Winds SE at 5 to 10 mph.

Wed
69°
81°
Wed
81°/69°
Thunderstorms developing in the afternoon. Highs in the low 80s and lows in the upper 60s.

Chance of Rain: 40%

Sunrise: 07:10:09 AM

Sunset: 07:15:06 PM

Humidity: 73%

Wind: SSE @ 9mph

UV Index: 6 High

Wednesday Night

Partly cloudy during the evening followed by cloudy skies overnight. Low 69F. Winds SSE at 5 to 10 mph.

Thu
72°
86°
Thu
86°/72°
Mostly cloudy. Highs in the mid 80s and lows in the low 70s.

Chance of Rain: 20%

Sunrise: 07:08:56 AM

Sunset: 07:15:44 PM

Humidity: 67%

Wind: S @ 14mph

UV Index: 6 High

Thursday Night

Scattered thunderstorms developing overnight. Low 72F. Winds S at 10 to 15 mph. Chance of rain 40%.

Loading crossword puzzle. One moment please.

Listen Now: 91.1 KLSU