Queer Sphere 2/21/2020

...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
LOUISIANA...
MISSISSIPPI RIVER AT RED RIVER LANDING AFFECTING EAST BATON
ROUGE...POINTE COUPEE AND WEST FELICIANA PARISHES
MISSISSIPPI RIVER AT BATON ROUGE AFFECTING EAST BATON ROUGE AND
WEST BATON ROUGE PARISHES
MISSISSIPPI RIVER AT DONALDSONVILLE AFFECTING ASCENSION PARISH
MISSISSIPPI RIVER AT RESERVE AFFECTING ST. CHARLES...ST. JAMES AND
ST. JOHN THE BAPTIST PARISHES
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FORECAST CRESTS ARE BASED UPON RAINFALL THAT HAS OCCURRED ALONG WITH
ANTICIPATED RAIN FOR THE NEXT 24 HOURS. ADJUSTMENTS TO THE FORECASTS
WILL BE MADE IF ADDITIONAL HEAVY RAINFALL OCCURS.
DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. REMEMBER, TWO FEET OF
RUSHING WATER CAN CARRY AWAY MOST VEHICLES INCLUDING PICKUPS. TURN
AROUND AND DON'T DROWN!
A FOLLOWUP PRODUCT WILL BE ISSUED LATER. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO, LOCAL TV AND RADIO STATIONS...OR YOUR CABLE PROVIDER, FOR THE
LATEST INFORMATION. THE LATEST GRAPHICAL HYDROLOGIC INFORMATION CAN
ALSO BE FOUND AT WEATHER.GOV.
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE MISSISSIPPI RIVER AT BATON ROUGE.
* UNTIL SATURDAY MARCH 14.
* AT 7:00 PM TUESDAY THE STAGE WAS 41.0 FEET.
* MAJOR FLOODING IS OCCURRING AND MAJOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 35.0 FEET.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 41.3 FEET BY
TUESDAY MARCH 03.
* IMPACT...AT 40.0 FEET...THE GROUNDS OF THE OLDER PART OF LOUISIANA
STATE UNIVERSITY'S CAMPUS BECOME SOGGY. THIS INCLUDES THE AREA
AROUND THE VETERINARY MEDICINE BUILDING, THE VETERINARY MEDICINE
ANNEX, THE STADIUM AND BALL FIELDS. THE CITY OF BATON ROUGE AND THE
MAIN LSU CAMPUS ARE PROTECTED BY LEVEES AT THIS LEVEL.
* IMPACT...AT 38.0 FEET...RIVER TRAFFIC AND INDUSTRIAL ACTIVITY ON THE
RIVER SIDE OF THE LEVEES WILL BE GREATLY AFFECTED. NAVIGATIONAL
SAFETY REGULATIONS WILL BE STRICTLY ENFORCED.
* IMPACT...AT 36.0 FEET...RIVER TRAFFIC AND INDUSTRIAL ACTIVITY ON THE
RIVER SIDE OF THE LEVEES WILL BE GREATLY AFFECTED. NAVIGATIONAL
SAFETY REGULATIONS WILL BE STRICTLY ENFORCED.
* IMPACT...AT 35.0 FEET...RIVER ISLANDS FROM RED RIVER LANDING
DOWNSTREAM TO BATON ROUGE WILL BE INUNDATED.
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