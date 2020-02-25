Queer Sphere 2/21/2020

Happy Black History Month and welcome to the second edition of QUEER, BLACK, AND PROUD!

  1. WILLOW – Overthinking IT
  2. Princess Nokia – Biohazard Butterfly 
  3. Steve Lacy – Playground 
  4. Kehlani – Love Language 
  5. THEESatisfaction – Existinct 
  6. KAYTRANADA feat. Syd the Kid – YOU’RE THE ONE 
  7. Leikeli47 – Don’t Do It 
  8. Tyler, the Creator – WHAT’S GOOD (clean) 
  9. Santigold – Freak Like Me 
  10. Lizzo – Crybaby (clean) 
  11. sydanie – i want u 2 see this 
  12. serpentwithfeet – messy 
  13. Witch Prophet feat. Lido Pimienta – Time Traveler
  14. Tush – Southern Freeez (cover) 
  15. Sylvester – Dance (Disco Heat)
  16. Labi Siffre – I Got The...
  17. Ah-Mer-Ah-Su – Heartbreaker 
  18. CJ Run – Superficial 
  19. Janelle Monáe – Electric Lady 
  20. Lil Nas X – Old Town Road
  21. KEVIN ABSTRACT – Miserable America (clean) 
  22. Shamir – Straight Boy
  23. Kele Okereke – Yemaya 
  24. NAKHANE – As I Crane to See 
  25. POSE Cast – Home 
  26. Dizzy Fae – Her/Indica 
  27. Meshell Ndegeocello – Good Day Bad 
  28. Amandla Stenberg – Always 
  29. Billy Porter – Maybe I’m Amazed (cover) 
  30. Billy Strayhorn – Lush Life 
  31. Bessie Smith – Nobody Knows You When You’re Down and Out

Load comments