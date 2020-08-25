After Forever - Black Sabbath 

Overkill - Motörhead 

Mars For the Rich - King Gizzard & The Lizard Wizard 

Revolve - Melvins 

Peace Sells - Megadeth 

Seasons In the Abyss - Slayer 

The Frayed Ends of Sanity - Metallica

Executioner's Tax - Power Trip 

The Heaviest Matter of the Universe - GOJIRA

Them Bones - Alice In Chains 

Green Machines - Kyuss 

Eatin' Dust -Fu Manchu 

A Bit of Finger/Sleeping Village/Warning - Black Sabbath

Pipe - Fuzz 

Holy Mountain - Sleep

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