The Electric Carnival Graphic 10/11/20

"All the best children got rhythm!"

 

  1. Boogie Belgique - Rhythm
  2. Photay - No Sass
  3. Pirate Jams - Happy Days (Howla Remix)
  4. Alligatorz - Piranha
  5. Keizan - Budapest
  6. The Gentleman Callers of LA - Trouble of this World (Kwistar Remix)
  7. Swing Republic - Mama
  8. Aaron Und Pascal - Swing Swing Swing
  9. Robert Edwards - Charleston Bounce
  10. Trix. - Swing it!
  11. Crashgroove - To the Rhythm
  12. Wax Tailor (ft Ali Harter) - Only Once
  13. Jenova Collective - Minor Swing
  14. Caravan Palace - Wonderland (Hugo Payen's Wobbl-Y Remix)
  15. Charlie Beale - This Dance
  16. The Correspondents - Washington Square
  17. KID KASINO - I WANNA BE EVIL
  18. Katzenjammer - Wading in Deeper
  19. Katzenjammer - Virginia Clemm
  20. Gani Tamir - Night & Day (Alternate Version by Sefi Carmel)
  21. Hot Sugar Band - Gloomy Sunday
  22. Phoniks - Somewhere in the Night Sky
  23. Phoniks - How High the Moon
  24. Mocean Worker - The End is the Beginning
  25. Italian Secret Service - Haupe
  26. Ella Fitzgerald - Angel Eyes (Layo & Bushwacka Remix)
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