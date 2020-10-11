...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
LOUISIANA...
AMITE RIVER AT BAYOU MANCHAC POINT AFFECTING EAST BATON ROUGE
PARISH.
FOR THE AMITE AND COMITE RIVERS...INCLUDING BAYOU MANCHAC POINT...
MINOR FLOODING IS FORECAST.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE
CARS THROUGH FLOODED AREAS.
A FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING. ALL
INTERESTED PARTIES SHOULD TAKE NECESSARY PRECAUTIONS IMMEDIATELY.
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WWW.WEATHER.GOV.
THE NEXT STATEMENT WILL BE ISSUED MONDAY MORNING AT 900 AM CDT.
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...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE AMITE RIVER AT BAYOU MANCHAC POINT.
* UNTIL TUESDAY MORNING.
* AT 7:00 PM CDT SUNDAY, THE STAGE WAS 9.1 FEET.
* FLOOD STAGE IS 9.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE TO A CREST OF 10.0 FEET
TOMORROW MORNING. IT WILL THEN FALL BELOW FLOOD STAGE EARLY
TUESDAY MORNING.
* IMPACT...AT 10.0 FEET, AMITE RIVER ROAD AND HORSESHOE DRIVE WILL
BE IMPASSABLE. A FEW HOMES ON HORSESHOE DRIVE WILL FLOOD. WATER
WILL BE APPROACHING KENDALWOOD ROAD AND ACCESS TO PROPERTY WILL BE
THREATENED.
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