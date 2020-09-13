The Electric Carnival Graphic 9/13/20
 
"WHAT IS THAT TUNE???"
 
 
  1. JFB - Swing Bum (Minimix)
  2. Odd Chap - The Show
  3. Kormac - Big Bad Trumpet Player
  4. G-Swing (ft Berry Dept.) - Figs & Dates
  5. Extra Medium - Shake My Hand
  6. Too Many Zoos - Wet
  7. Moon Hootch - Something Else
  8. Jamie Berry - Risque
  9. Jenova Collective - Vanilla Blues
  10. Swing Republic - On the Rooftop
  11. Ann Sophie - Fish in the Water
  12. Eloisa Atti - Your Mother's Son in Law (Electro Swing Remix)
  13. Village Stompers - Washington Square
  14. ProleteR - Faidherbe Square
  15. Free the Robots - Yoga Fire
  16. Parov Stelar - Mama Talking
  17. Parov Stelar - Piano Boy
  18. Judie Jay - More than a Feeling
  19. Parov Stelar - My Man
  20. Man Sueto - Babe, This Love I Have
  21. Hugo Kant - Thou Shalt Not Kill
  22. Jenova 7 (ft Mr. Moods) - Under the Falling Stars (Original Mix)
  23. Mononome - Fools Rush In
  24. Wax Tailor (ft IDIL) - Buckwild (Soul Square Remix)
  25. Keizan - Same Old Dream
  26. Lily Allen - He Wasn't There
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