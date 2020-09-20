The Electric Carnival Graphic 9/20/20

"Shower me with kisses...and a moonlit dance..."

 

  1. Boogie Belgique - Swing Thing
  2. G Swing - Heartbreaker
  3. Bebo Best & His Super Lounge Orchestra - Cocktail Loopa
  4. Scott Bradlee's Post Modern Jukebox (ft Hannah Gill) - Chasing Pavements
  5. Tape Five - Boheme Supreme
  6. Esseks - Tom n Jerry
  7. Will Magid (ft Alligator Spacewalk) - Icarian Heights
  8. Yabloko Maloko - Shadow Dancer
  9. Kiss Me Yesterday - It's a Good Day
  10. Annella - Trouble
  11. Cyril Noir - Get High With me
  12. !DELADAP - Crazy Swing
  13. Clare & The Reasons - Make Them Laugh
  14. TOMBOY - L'a Marseillaise
  15. Caravan Palace - Aftermath
  16. Caravan Palace - Aftermath (Tomboy Remix)
  17. Caravan Palace - Ghost
  18. Odd Chap - Public Enemy Pts. 1 + 2
  19. Dimaa - Climax
  20. Ageless - Escapism 101
  21. Betina Bager - Love You Always & Forever
  22. Setlla Jones (ft George Bangable) - Something's Gotta Give (Tyler Stone Remix)
  23. The Consouls (ft Sapphire) - Heaven
  24. Be Svendsen - Let Them Not Weep
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