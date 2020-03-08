The Electric Carnival Image 3/8/20

"Push me to my limits, shake the laws of physics!!"

  1. Annella - Shall We
  2. Odd Chap - Telegraph
  3. Caravan Palace - Cotton Heads
  4. Sim Gretina - Enemy Like Me
  5. Little Violet - Don't Stop (Original Mix)
  6. Jive Me - Crazy Quilt
  7. The Su'sis - This & That (DJ Farrappo Remix)
  8. Tape Five (ft TSP) - Saint Paul's Infirmary
  9. Phos Toni - Love Me or Leave Me
  10. Greenskeepers - Ait Ate Eights
  11. Metropolitan Jazz Affair - Lost Syndicate
  12. Jamie Berry - Sweet Rascal
  13. Crazy Red Balls - Thank You (Yabloko Maloko Remix)
  14. JAMi2 - Bomba!
  15. Dirty Honkers - Break Off
  16. Woohoo Revue - Babushka (Donjohnston & Dephicit Remix)
  17. Slavic Soul Party! - Ya-Ya
  18. Haferflocken Swingers - Drop it!
  19. Haferflocken Swingers - Marmalade
  20. Squirrel Nut Zippers - Suits are Picking Up The Bill
  21. Jazzotron - Don't Look (ft Sofija Knezevic)
  22. Boogie Belgique - Black Train
  23. Sound Nomaden (ft MSP) - Little Bird
  24. Nina Simone - Feeling Good (Joe Claussell Remix)
  25. Man Sueto - The Sun Will Be Rising
  26. Jazzamor - Lullaby
  27. Vono Box - Rainy Day
  28. Erik Jackson (ft Mr. Moods) - Dark Skies (Rainy Mix)
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