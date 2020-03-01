The Electric Carnival Image 3/1/2020

Let's have a little more of that swingin' today!

 

  1. Caravan Palace (ft Tom Bailey) - Waterguns
  2. Caro Emerald - One Day (Swing Republic Remix)
  3. Odd Chap - Danger
  4. Tape Five - Lady Moustache
  5. Electric Swing Circus - Empires
  6. ProleteR - Let Yourself Go
  7. Mike Dixon - That Swing
  8. Yabloko Moloko - Gangsta's Business
  9. Ian Munro ft Kyle Van Riper - Swing It (Trap Nation Layout)
  10. Ninjula - Bass n Honey
  11. Electric Swing Circus - Hit N Run
  12. Wax Tailor - That Case
  13. TSP - Segment
  14. Moon Hootch - Something Else
  15. Ester Rada - Herd
  16. Lyre Le Temps - Too Original
  17. Frank Sinatra - Dolores (Phos Toni Remix)
  18. Blossom Dearie - Just One of Those Things (Brazilian Girls Remix)
  19. DJ Disse & Betina Bager (ft Fred Astaire) - Cheek to Cheek
  20. Ella Fitzgerald - Take the A Train (Mint Royale Remix)
  21. Jenova 7 (ft Mr. Moods) - On a Cruise Mode
  22. Will Magid (ft Alligator Spacewalk) - Prelude to Mars
  23. Will Magid (ft Alligator Spacewalk) - Set Me Free
  24. Man Sueto - Airto
  25. Q-Burns Abstract Message - Book of Changes
  26. Caravan Palace - Ghost
  27. King Gizzard & The Lizard Wizard (ft Mild High Club) - Sketches of Brunswick East II
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