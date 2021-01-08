Kerber - Ratne Igre
Viki Miljkovic - Srbija
Bojan Tomovic - Jugic
Goga Sekulic - Tvoje oci
Baj Mali Knindza - Ne volim te Alija
Vesna Zmijanac - Nevera moja
Halid Muslimovic - Nevjesta
Vezna Zmijanac - Idem preko zemlje Srbije
Darko Lazic - Idi drugome
Ervis Behari - Dale dale
Sandra Afrika feat. Djani - Deza Vu
MC Stojan feat. Aleksandra Prijovic - Sta Bi
MC Stojan feat. Djans - Bahata
Altin Gün - Tatlı Dile Güler Yuze
Hamlet Minassian - Al Elnim
Seyyal Taner - Şirrimin Dili
Brandon Stone & Eyyub Yaqubov - Samolyot Baku-Moskva
Lela Tsurtsumia & Kahkhaberi - Isev Shen Gelodebi
Tarkan - Şimarık
Tarkan - Kimdi?
Barış Manço - Ben Bilirim
Sezen Aksu - Kasım Yagmuları
Işın Karaca - Başka Bahar
İzel, Çelik, & Ercan - Özledim