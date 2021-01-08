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Kerber - Ratne Igre

Viki Miljkovic - Srbija

Bojan Tomovic - Jugic

Goga Sekulic - Tvoje oci

Baj Mali Knindza - Ne volim te Alija

Vesna Zmijanac - Nevera moja

Halid Muslimovic - Nevjesta

Vezna Zmijanac - Idem preko zemlje Srbije

Darko Lazic - Idi drugome

Ervis Behari - Dale dale

Sandra Afrika feat. Djani - Deza Vu

MC Stojan feat. Aleksandra Prijovic - Sta Bi

MC Stojan feat. Djans - Bahata

Altin Gün - Tatlı Dile Güler Yuze

Hamlet Minassian - Al Elnim

Seyyal Taner - Şirrimin Dili

Brandon Stone & Eyyub Yaqubov - Samolyot Baku-Moskva

Lela Tsurtsumia & Kahkhaberi - Isev Shen Gelodebi

Tarkan - Şimarık

Tarkan - Kimdi?

Barış Manço - Ben Bilirim

Sezen Aksu - Kasım Yagmuları

Işın Karaca - Başka Bahar

İzel, Çelik, & Ercan - Özledim

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