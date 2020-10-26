The Mothership

The Mothership with DJ Starchild is back again for it's 9th show. This mix is full of late night grooves and feel good songs, enjoy!

CHIC - My Forbidden Lover - 2018 Remaster
KC & The Sunshine Band - Get Down Tonight
Vaughan Mason and Crew - Bounce, Rock, Skate, Roll - Remastered
Foxy - Get Off
Earth, Wind & Fire - Fantasy
Evelyn "Champagne" King - Love Come Down
Bobby Caldwell - What You Won't Do for Love
Gorillaz, Mos Def - Stylo (feat. Mos Def and Bobby Womack)
Lisa Lisa & Cult Jam, Full Force - I Wonder If I Take You Home
Yung Bae - Come on Girl
Smokey Robinson - Tell Me Tomorrow - Pt. 1
Zhané - Hey Mr. D.J. - Original Mix - Edit
Cameo - Single Life
SWV - Weak
Daft Punk, Pharrell Williams - Lose Yourself to Dance (feat. Pharrell Williams)
Plustwo - Melody (1983 Radio Version)
Sade - Your Love Is King
Joe Bataan - Ordinary Guy - 2013 Remaster
The Cool-Notes - Spend the Night
Bobby Brown - Roni
Leah Navarro - Will It Ever Come To You
 

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