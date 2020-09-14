The 4th show of the Mothership with DJ Starchild. The theme of this week's show is music for cars. Listen to it on your next late night drive.
The Mothership 9/13/20
- David Robins
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- Updated
David Robins
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Baton Rouge, LA
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- Wind Chill: 87°
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- Sunrise: 06:49:16 AM
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Today
Cloudy. A stray shower or thunderstorm is possible. High 91F. Winds NNE at 10 to 20 mph.
Tonight
Mostly cloudy skies this evening will become partly cloudy after midnight. A stray shower or thunderstorm is possible. Low 76F. Winds NNE at 10 to 15 mph.
Tomorrow
Cloudy early with showers for the afternoon hours. High 86F. Winds NNE at 15 to 25 mph. Chance of rain 40%.
Weather Alert
...TROPICAL STORM WARNING REMAINS IN EFFECT... * LOCATIONS AFFECTED - BATON ROUGE * WIND - LATEST LOCAL FORECAST: BELOW TROPICAL STORM FORCE WIND - PEAK WIND FORECAST: 10-15 MPH WITH GUSTS TO 30 MPH - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR WIND 39 TO 57 MPH - THE WIND THREAT HAS DECREASED FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: PLAN FOR HAZARDOUS WIND OF EQUIVALENT TROPICAL STORM FORCE. - PREPARE: REMAINING EFFORTS TO PROTECT PROPERTY SHOULD BE COMPLETED AS SOON AS POSSIBLE. PREPARE FOR LIMITED WIND DAMAGE. - ACT: MOVE TO SAFE SHELTER BEFORE THE WIND BECOMES HAZARDOUS. - POTENTIAL IMPACTS: LIMITED - DAMAGE TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, SHEDS, AND UNANCHORED MOBILE HOMES. UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS BLOWN ABOUT. - MANY LARGE TREE LIMBS BROKEN OFF. A FEW TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SOME FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER. - A FEW ROADS IMPASSABLE FROM DEBRIS, PARTICULARLY WITHIN URBAN OR HEAVILY WOODED PLACES. HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS ON BRIDGES AND OTHER ELEVATED ROADWAYS. - SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES. * STORM SURGE - NO STORM SURGE INUNDATION FORECAST - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: LITTLE TO NO STORM SURGE FLOODING - THE STORM SURGE THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: THERE IS LITTLE TO NO THREAT OF STORM SURGE FLOODING. ROUGH SURF, COASTAL EROSION, AND LIFE-THREATENING RIP CURRENTS ARE POSSIBLE. - PREPARE: LITTLE TO NO PREPARATIONS FOR STORM SURGE FLOODING ARE NEEDED. - ACT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS OF LOCAL OFFICIALS. MONITOR FORECASTS. - POTENTIAL IMPACTS: LITTLE TO NONE - LITTLE TO NO POTENTIAL IMPACTS FROM STORM SURGE FLOODING. * FLOODING RAIN - LATEST LOCAL FORECAST: - PEAK RAINFALL AMOUNTS: NO SIGNIFICANT RAINFALL FORECAST - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR MODERATE FLOODING RAIN - THE FLOODING RAIN THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD INCLUDE THE POTENTIAL FOR MODERATE FLOODING FROM HEAVY RAIN. EVACUATIONS AND RESCUES ARE POSSIBLE. - PREPARE: CONSIDER PROTECTIVE ACTIONS IF YOU ARE IN AN AREA VULNERABLE TO FLOODING. - ACT: HEED ANY FLOOD WATCHES AND WARNINGS. FAILURE TO TAKE ACTION MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR LOSS OF LIFE. - POTENTIAL IMPACTS: SIGNIFICANT - MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND RESCUES. - RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, BAYOUS, AND DITCHES OVERFLOW. - FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS. SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES. * TORNADO - LATEST LOCAL FORECAST: - SITUATION IS UNFAVORABLE FOR TORNADOES - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: TORNADOES NOT EXPECTED - THE TORNADO THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: TORNADOES ARE NOT EXPECTED. SHOWERS AND THUNDERSTORMS WITH GUSTY WINDS MAY STILL OCCUR. - PREPARE: LITTLE TO NO PREPARATIONS NEEDED TO PROTECT AGAINST TORNADOES AT THIS TIME. KEEP INFORMED OF THE LATEST TORNADO SITUATION. - ACT: LISTEN FOR CHANGES IN THE FORECAST. - POTENTIAL IMPACTS: LITTLE TO NONE - LITTLE TO NO POTENTIAL IMPACTS FROM TORNADOES. * FOR MORE INFORMATION: - HTTP://EMERGENCY.LOUISIANA.GOV
Weather Alert
THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI ...OUTER RAIN BANDS APPROACHING THE NORTHERN GULF COAST... NEW INFORMATION --------------- * CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS: - NONE * CURRENT WATCHES AND WARNINGS: - A STORM SURGE WARNING AND HURRICANE WARNING ARE IN EFFECT FOR ASCENSION, HANCOCK, HARRISON, JACKSON, LIVINGSTON, LOWER JEFFERSON, LOWER LAFOURCHE, LOWER PLAQUEMINES, LOWER ST. BERNARD, ORLEANS, SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. CHARLES, ST. JOHN THE BAPTIST, ST. TAMMANY, UPPER JEFFERSON, UPPER PLAQUEMINES, AND UPPER ST. BERNARD - A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR AMITE, EAST BATON ROUGE, EAST FELICIANA, NORTHERN TANGIPAHOA, PIKE, ST. HELENA, AND WALTHALL - A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR ASSUMPTION, LOWER TERREBONNE, PEARL RIVER, ST. JAMES, UPPER LAFOURCHE, UPPER TERREBONNE, AND WASHINGTON * STORM INFORMATION: - ABOUT 230 MILES EAST-SOUTHEAST OF NEW ORLEANS LA OR ABOUT 190 MILES SOUTHEAST OF GULFPORT MS - 28.4N 86.9W - STORM INTENSITY 65 MPH - MOVEMENT WEST-NORTHWEST OR 285 DEGREES AT 6 MPH SITUATION OVERVIEW ------------------ TROPICAL STORM SALLY CONTINUES TO MOVE WEST NORTHWEST ACROSS THE NORTHERN GULF OF MEXICO. SALLY IS EXPECTED TO MOVE IN THIS SAME GENERAL DIRECTION TONIGHT AND MONDAY MORNING, AND IS EXPECTED TO BE NEAR TO MAKING LANDFALL ALONG THE SOUTHEAST LOUISIANA AND MISSISSIPPI COASTS TONIGHT THROUGH TUESDAY NIGHT. TROPICAL STORM SALLY IS FORECAST TO INTENSIFY TO A CATEGORY 1 HURRICANE PRIOR TO LANDFALL. STORM SURGE, DAMAGING WINDS AND TORRENTIAL RAINFALL IS EXPECTED TO MOVE INTO THE AREA DURING THE DAY TOMORROW AND CONTINUE FOR THE BETTER PART OF TUESDAY BEFORE IMPROVING WEDNESDAY MORNING. POTENTIAL IMPACTS ----------------- * SURGE: PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE DEVASTATING IMPACTS ACROSS COASTAL AREAS FROM THE MOUTH OF THE MISSISSIPPI RIVER TO THE MISSISSIPPI/ALABAMA LINE MAINLY OUTSIDE OF THE FEDERAL HURRICANE PROTECTION SYSTEM.. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE: - WIDESPREAD DEEP INUNDATION, WITH STORM SURGE FLOODING GREATLY ACCENTUATED BY POWERFUL BATTERING WAVES. STRUCTURAL DAMAGE TO BUILDINGS, WITH MANY WASHING AWAY. DAMAGE GREATLY COMPOUNDED FROM CONSIDERABLE FLOATING DEBRIS. LOCATIONS MAY BE UNINHABITABLE FOR AN EXTENDED PERIOD. - NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS WASHED OUT OR SEVERELY FLOODED. FLOOD CONTROL SYSTEMS AND BARRIERS MAY BECOME STRESSED. - EXTREME BEACH EROSION. NEW SHORELINE CUTS POSSIBLE. - MASSIVE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS. NUMEROUS SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS WITH MANY LIFTED ONSHORE AND STRANDED. ALSO, PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT TO EXTENSIVE IMPACTS ACROSS THE NEARSHORE AREAS OF LAKE PONTCHARTRAIN AND MAUREPAS OUTSIDE OF THE HURRICANE PROTECTION SYSTEM, AND ACROSS COASTAL OF AREAS FROM THE MOUTH OF THE MISSISSIPPI RIVER TO PORT FOURCHON. ALSO, PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS FROM PORT FOURCHON TO BURNS POINT. ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED. * FLOODING RAIN: PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE DEVASTATING IMPACTS ACROSS AREAS EAST OF I-55 INCLUDING THE NORTHSHORE AND METRO NEW ORLEANS AND ALL OF COASTAL MISSISSIPPI. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE: - EXTREME RAINFALL FLOODING MAY PROMPT NUMEROUS EVACUATIONS AND RESCUES. - RIVERS AND TRIBUTARIES MAY OVERWHELMINGLY OVERFLOW THEIR BANKS IN MANY PLACES WITH DEEP MOVING WATER. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND DITCHES MAY BECOME RAGING RIVERS. FLOOD CONTROL SYSTEMS AND BARRIERS MAY BECOME STRESSED. - FLOOD WATERS CAN ENTER NUMEROUS STRUCTURES WITHIN MULTIPLE COMMUNITIES, SOME STRUCTURES BECOMING UNINHABITABLE OR WASHED AWAY. NUMEROUS PLACES WHERE FLOOD WATERS MAY COVER ESCAPE ROUTES. STREETS AND PARKING LOTS BECOME RIVERS OF RAGING WATER WITH UNDERPASSES SUBMERGED. DRIVING CONDITIONS BECOME VERY DANGEROUS. NUMEROUS ROAD AND BRIDGE CLOSURES WITH SOME WEAKENED OR WASHED OUT. PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE LIMITED TO EXTENSIVE IMPACTS ACROSS THE REMAINDER OF SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTHERN MISSISSIPPI. * WIND: PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS ACROSS ALL OF COASTAL MISSISSIPPI AND PORTIONS OF SOUTHEAST LOUISIANA MAINLY TO THE EAST OF THE I-55 CORRIDOR. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE: - CONSIDERABLE ROOF DAMAGE TO STURDY BUILDINGS, WITH SOME HAVING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES LEADING TO STRUCTURAL DAMAGE. MOBILE HOMES SEVERELY DAMAGED, WITH SOME DESTROYED. DAMAGE ACCENTUATED BY AIRBORNE PROJECTILES. LOCATIONS MAY BE UNINHABITABLE FOR WEEKS. - MANY LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED ALONG WITH FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER. - SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN OR HEAVILY WOODED PLACES. SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS ROUTES IMPASSABLE. - LARGE AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES. ALSO, PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED TO SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS THE REMAINDER OF SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTHERN MISSISSIPPI. * TORNADOES: PROTECT AGAINST A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS ALL OF COASTAL MISSISSIPPI AND PORTIONS OF SOUTHEAST LOUISIANA TO THE EAST OF THE I-55 CORRIDOR. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE: - THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS. - A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS. - LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED, LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS PULLED FROM MOORINGS. ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS ---------------------------------- * EVACUATIONS: LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS, INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO IMMEDIATELY. FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, ASSESS THE RISK FROM WIND, FALLING TREES, AND FLOODING AT YOUR LOCATION. IF YOU DECIDE TO MOVE, RELOCATE TO A SAFER LOCATION NEARBY. IF YOU DO NOT RELOCATE, HELP KEEP ROADWAYS OPEN FOR THOSE UNDER EVACUATION ORDERS. IF EVACUATING, LEAVE WITH A DESTINATION IN MIND AND ALLOW EXTRA TIME TO GET THERE. TAKE YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT. GAS UP YOUR VEHICLE AHEAD OF TIME. LET OTHERS KNOW WHERE YOU ARE GOING PRIOR TO DEPARTURE. SECURE LOOSE ITEMS AND PETS IN THE CAR, AND AVOID DISTRACTED DRIVING. *OTHER PREPAREDNESS INFORMATION: NOW IS THE TIME TO COMPLETE ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN. ENSURE YOU ARE IN A SAFE LOCATION BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR POSSIBLE FLOODING. IF YOU ARE RELOCATING TO SAFE SHELTER, LEAVE AS EARLY AS POSSIBLE. ALLOW EXTRA TIME TO REACH YOUR DESTINATION. MANY ROADS AND BRIDGES WILL BE CLOSED ONCE STRONG WINDS ARRIVE. CHECK THE LATEST WEATHER FORECAST BEFORE DEPARTING AND DRIVE WITH CAUTION. IF HEADING TO A COMMUNITY SHELTER, BECOME FAMILIAR WITH THE SHELTER RULES BEFORE ARRIVAL, ESPECIALLY IF YOU HAVE SPECIAL NEEDS OR HAVE PETS. TAKE ESSENTIAL ITEMS WITH YOU FROM YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT. FAILURE TO ADEQUATELY SHELTER MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR LOSS OF LIFE. ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ANY ORDERS THAT ARE ISSUED. REMEMBER, DURING THE STORM 9 1 1 EMERGENCY SERVICES MAY NOT BE ABLE TO IMMEDIATELY RESPOND IF CONDITIONS ARE UNSAFE. THIS SHOULD BE A BIG FACTOR IN YOUR DECISION MAKING. KEEP CELL PHONES WELL CHARGED. CELL PHONE CHARGERS FOR AUTOMOBILES CAN BE HELPFUL, BUT BE AWARE OF YOUR RISK FOR DEADLY CARBON MONOXIDE POISONING IF YOUR CAR IS LEFT IDLING IN A GARAGE OR OTHER POORLY VENTILATED AREA. IT IS IMPORTANT TO REMAIN CALM, INFORMED, AND FOCUSED DURING AN EMERGENCY. BE PATIENT AND HELPFUL WITH THOSE YOU ENCOUNTER. IF YOU ARE A VISITOR, BE SURE TO KNOW THE NAME OF THE CITY OR TOWN IN WHICH YOU ARE STAYING AND THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH IT RESIDES. LISTEN FOR THESE LOCATIONS IN LOCAL NEWS UPDATES. PAY ATTENTION FOR INSTRUCTIONS FROM LOCAL AUTHORITIES. STORM SURGE IS THE LEADING KILLER ASSOCIATED WITH TROPICAL STORMS AND HURRICANES! MAKE SURE YOU ARE IN A SAFE AREA AWAY FROM THE SURGE ZONE. EVEN IF YOU ARE NOT IN A SURGE-PRONE AREA, YOU COULD FIND YOURSELF CUTOFF BY FLOOD WATERS DURING AND AFTER THE STORM. HEED EVACUATION ORDERS ISSUED BY THE LOCAL AUTHORITIES. RAPIDLY RISING FLOOD WATERS ARE DEADLY. IF YOU ARE IN A FLOOD-PRONE AREA, CONSIDER MOVING TO HIGHER GROUND. NEVER DRIVE THROUGH A FLOODED ROADWAY. REMEMBER, TURN AROUND DON'T DROWN! IF A TORNADO WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA, BE READY TO SHELTER QUICKLY, PREFERABLY AWAY FROM WINDOWS AND IN AN INTERIOR ROOM NOT PRONE TO FLOODING. IF DRIVING, SCAN THE ROADSIDE FOR QUICK SHELTER OPTIONS. IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE TREES, A MANUFACTURED HOME, UPPER FLOORS OF A HIGH-RISE BUILDING, OR ON A BOAT, CONSIDER MOVING TO A SAFER SHELTER BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR FLOODING. CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL NEWS OUTLETS FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES TO THE FORECAST. ENSURE YOU HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE WEATHER WARNINGS. * ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION: - FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV - FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG - FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG NEXT UPDATE ----------- THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEW ORLEANS LA AROUND 5 PM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS WARRANT.
Chance of Rain: 20%
Sunrise: 06:49:16 AM
Sunset: 07:10:41 PM
Humidity: 58%
Wind: NNE @ 13mph
UV Index: 6 High
Monday Night
Mostly cloudy skies this evening will become partly cloudy after midnight. A stray shower or thunderstorm is possible. Low 76F. Winds NNE at 10 to 15 mph.
Chance of Rain: 40%
Sunrise: 06:49:48 AM
Sunset: 07:09:26 PM
Humidity: 71%
Wind: NNE @ 17mph
UV Index: 7 High
Tuesday Night
Mostly cloudy. Low 73F. Winds NNW at 10 to 15 mph.
Chance of Rain: 20%
Sunrise: 06:50:21 AM
Sunset: 07:08:11 PM
Humidity: 70%
Wind: NNW @ 13mph
UV Index: 7 High
Wednesday Night
Partly cloudy. Low 72F. Winds N at 5 to 10 mph.
Chance of Rain: 20%
Sunrise: 06:50:54 AM
Sunset: 07:06:56 PM
Humidity: 66%
Wind: N @ 10mph
UV Index: 9 Very High
Thursday Night
Partly cloudy. Low 71F. Winds N at 5 to 10 mph.
Chance of Rain: 20%
Sunrise: 06:51:27 AM
Sunset: 07:05:41 PM
Humidity: 61%
Wind: NNE @ 11mph
UV Index: 6 High
Friday Night
A few clouds from time to time. Low 67F. Winds NE at 5 to 10 mph.
Chance of Rain: 10%
Sunrise: 06:52 AM
Sunset: 07:04:26 PM
Humidity: 52%
Wind: NE @ 11mph
UV Index: 9 Very High
Saturday Night
Mostly clear skies. Low near 65F. Winds ENE at 5 to 10 mph.
Chance of Rain: 20%
Sunrise: 06:52:33 AM
Sunset: 07:03:11 PM
Humidity: 56%
Wind: ENE @ 11mph
UV Index: 9 Very High
Sunday Night
Partly cloudy skies. Low 67F. Winds ENE at 5 to 10 mph.