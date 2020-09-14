The Mothership

The 4th show of the Mothership with DJ Starchild. The theme of this week's show is music for cars. Listen to it on your next late night drive.

Zapp - Be Alright
Mary Jane Girls - All Night Long
Bobby Brown - Every Little Step
Stevie Wonder - Part-Time Lover
The System - You Are in My System
Earth, Wind & Fire - Let's Groove
Lapti - Somehow
The Cool-Notes - In Your Car
Madonna - Angel
Gorillaz - DARE
Blondie - Rapture
Worlds Famous Supreme Team - Hey DJ
Daryl Hall & John Oates - I Can't Go for That (No Can Do)
Chaka Khan - What Cha' Gonna Do for Me
The Whispers - Rock Steady
SWV - Give It To Me
Michael Jackson - Rock with You - Single Version
Prince - Little Red Corvette - Single Version
Sports - Whatever You Want
Rene & Angela - I'll Be Good
Midnight Star - No Parking (On the Dance Floor) - Radio Mix
Al B. Sure! - Nite and Day
The Brothers Johnson - Celebrations
Skylar Spence - Prom King
 

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