The Shed Show

Contemporary New Orleans Jazz Artists and Ensembles. Enjoy.

  1. Amari Ansari, “Nayser”
  2. Brad Walker, “Pilgrim-Live”
  3. Nicholas Payton, “The Egyptian Second Line”
  4. Amari Ansari, “A Love That Forgives”
  5. Preservation Hall, “That Bucket’s Got A Hole In It”
  6. NOJO, “In Love All OVer Again (For Fatimah)”
  7. NOJO, “Working In the Coal Mine”
  8. Brad Walker, “Samurai-Live”
  9. Willie Green Project, “Jungle Juice”
  10. Willie Green Project, “Gloria”
  11. Nicholas Payton, “#BAMboula”
  12. New Orleans Nightcrawlers, “Oye Como Va”
  13. New Orleans Nightcrawlers, “Pick Up the Pieces”
  14. NuSpeak, “Main Squeeze”
  15. Preservation Hall, “One Hundred Fires”

https://open.spotify.com/playlist/7xfv12yUXTCkJlBwtI1JMw?si=jmeKGtZUSGikXN8N-Kh4lw

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