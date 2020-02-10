The Shed Show: Jazz Fusion

Tonight’s edition of The Shed Show showcases jazz fusion of the 1970s, 1980s, 1990s, 2000s, and 2010s. Enjoy.

  1. Miles Davis, “Star on Cicely”
  2. Vital Information, “Sideways Blues”
  3. Vital Information, “Cranial #7 Brake Failure”
  4. Mahavishnu Orchestra, “One Word”
  5. Weather Report, “Brown Street—Live”
  6. The Brecker Brothers, “Funky Sea, Funky Dew”
  7. The Brecker Brothers, “Sponge”
  8. Herbie Hancock, “Spiraling Prism”
  9. Herbie Hancock, “Textures”
  10. Miles Davis, “It Gets Better”
  11. Weather Report, “This Is This”
  12. Michael Brecker, “Itsbynne Reel”
  13. Spyro Gyra, “Not Unlike That”
  14. Spyro Gyra, “Stolen Moments”
  15. Don Grolnick and others, “Water Babies”

 https://open.spotify.com/playlist/6ecpwav3YYzAr272zV3AN9?si=f21_yTxKQ6-dJ4jNAEk3qQ

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