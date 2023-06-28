The LSU baseball team won the Men's College World Series. Take a look back at how they made it to Omaha with a collection of the Reveille's best photos from the championship season.
PHOTOS: A journey through LSU baseball's championship season
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated
LSU baseball's championship season
Updated