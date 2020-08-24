TS Marco updated
Courtesy of The Weather Channel

Updated Aug. 24 at 11:30 a.m.

LSU announced Monday that the campus will reopen Tuesday in response to Tropical Storm Marco's weakening as it nears the Louisiana coast. All classes and activities will resume as scheduled.

The University cancelled classes and activities for Monday in anticipation of Tropical Storm Marco, which on Sunday was categorized as a hurricane and expected to make landfall in Louisiana Monday night.

The University will also reopen all COVID-19 testing sites and the University Laboratory School.

The University will continue to monitor the forecast for Tropical Storm Laura and announce a decision about Wednesday's classes by 2 p.m. on Tuesday. Students are encouraged to enroll in the University's emergency test messaging system for updates.

Tropical storm Marco was downgraded from a hurricane Sunday night and could fizzle out before reaching Louisiana, according to CNN. Tropical Storm Laura, on the other hand, is currently gaining strength and expected to reach Louisiana by Thursday morning.

LSU to close campus on Monday in anticipation of Hurricanes Marco, Laura; storm expected to make landfall Monday

Students are encouraged to take the following precautions later in the week should tropical storm Laura intensify:

  • Stock up on several days' supply of batteries, first aid supplies, any needed medication, non-perishable food items and water
  • Get a flashlight in case of power failure; do not use candles or other flammable-type lighting 
  • Shelter in place as the weather approaches, meaning remain indoors and away from windows, and do not venture outside. The LSU community is asked to take this advisory seriously, as high winds can create dangerous flying debris, downed power lines and other hazardous conditions. 
  • All windows must be closed tightly and locked.
  • Consider filling your vehicle’s gas tank.
  • Consistent rainfall has the potential to create standing water on the west side of campus. Residents with cars parked in low-lying areas of campus, particularly on the west side of campus, should consider moving their cars to higher parking areas in the main part of campus.
    • Nicholson Gateway Apartments residents are encouraged to utilize the second floor and above in the Nicholson Gateway Parking Garage. The surface parking spaces along the back fence line are the most vulnerable to standing water.
    • WCA, Cedar Hall, Cypress Hall, Spruce Hall, Ed Gay Apartments, Kirby Smith Hall, North Hall, Pentagon Halls and Broussard Hall residents are encouraged to move vehicles to higher areas towards the interior of campus and avoid areas near Alaska Street, State Street and Cypress Drive.

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