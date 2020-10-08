Bikes on Campus

Bikes sit outside on January 10, 2020 in front of Nicholson Gateway.

 Emily Schexnayder

LSU is similar to most other flagship universities in the country where you’ll find bars and student apartments nearby, but one thing that the university and the surrounding area lack, are safe bike lanes.

The majority of student housing is located south of campus along very busy roads. With an abundance of college-aged students living in that area, it’s astonishing to not find many adequate biking lanes.

The shortage of designated lanes forces students to drive to campus which is contributing to Baton Rouge’s pollution and causing major traffic issues during busy hours of the day.

“With traffic getting worse, they’re not going to try to cram as many cars into the interior of campus,” said Doug Moore, president of Bike Baton Rouge.

Many of the roads that surround the campus are actually state highways with high speed limits and lots of traffic. This makes it difficult for students to safely bike around LSU.

“The right way you would drive into campus is not typically the same one you would bike,” Moore said. “And a lot of those routes are state highways. That’s the main obstacle. Burbank Dr. is a state highway and Nicholson Dr. is also a state highway.”

As students are left with no other option besides riding on the shoulder of a state highway, it’s only a matter of time before someone gets seriously injured, or even dies. There are changes that can be made to prevent the next fatality waiting to happen.

“There should be more low-stress biking routes throughout the city,” Moore said. “It’s the high-volume arterials that are dangerous. There’s been a reluctance to accommodate people who don’t drive on those streets.”

While it sometimes feels like biking in Baton Rouge is like risking your life, change is being made, slowly.

“It’s a devil's bargain they continue to make,” he said. “It’s going to take a culture change or a massive re-evaluation of values. If enough people demanded more biking accommodations, they would have to change it.”

Compared to other universities in Louisiana, LSU and the surrounding area appear less bicycle friendly than most.

Julia Simpson, secretary of the Tulane University Cycling Association (TUCA), says she knows friends that have biked in Baton Rouge and around the LSU campus and that they said it was very scary.

“Yeah, Baton Rouge is scary sometimes,” she said.

The Tulane University Cycling Association travels to different parts of the state to bike like St. Francisville and Independence, but they have a safer spot to bike in New Orleans, The Levee Path.

Although New Orleans does have more visible bike lanes than Baton Rouge, she said that she thinks New Orleans could do an even better job designing and designating those bike lanes further.

Andrew Roderich who drives to campus from the Wildwood Baton Rouge Apartments was shocked to see a lack of sidewalks for runners and cyclists along Highland Rd. when he first arrived in Baton Rouge, he said.

“There needs to be more bike lanes created along roads leading up to campus,” Roderich said.

He feels it’s dangerous for both drivers and cyclists because they both have to watch out for each other on the high-speed roads at all times.

“There’s no one specific road that I could say needs a bike lane, because frankly, they all need one," he said.

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