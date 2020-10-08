THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI
...DELTA MOVING NORTHWESTWARD OVER THE GULF OF MEXICO...
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR AMITE, EAST BATON
ROUGE, EAST FELICIANA, NORTHERN TANGIPAHOA, POINTE COUPEE, ST.
HELENA, ST. JAMES, WEST BATON ROUGE, WEST FELICIANA, AND
WILKINSON
- A STORM SURGE WARNING AND TROPICAL STORM WARNING ARE IN EFFECT
FOR ASSUMPTION, LOWER JEFFERSON, LOWER LAFOURCHE, LOWER
PLAQUEMINES, LOWER ST. BERNARD, LOWER TERREBONNE, ORLEANS,
SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. TAMMANY, UPPER LAFOURCHE, UPPER ST.
BERNARD, AND UPPER TERREBONNE
- A STORM SURGE WARNING AND TROPICAL STORM WATCH ARE IN EFFECT
FOR HANCOCK
- A STORM SURGE WARNING IS IN EFFECT FOR HARRISON
- A TROPICAL STORM WARNING AND STORM SURGE WATCH ARE IN EFFECT
FOR ASCENSION, IBERVILLE, LIVINGSTON, ST. CHARLES, ST. JOHN THE
BAPTIST, UPPER JEFFERSON, AND UPPER PLAQUEMINES
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR PEARL RIVER, PIKE,
WALTHALL, AND WASHINGTON
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 440 MILES SOUTH-SOUTHWEST OF NEW ORLEANS LA OR ABOUT 490
MILES SOUTH-SOUTHWEST OF GULFPORT MS
- 24.0N 92.7W
- STORM INTENSITY 105 MPH
- MOVEMENT NORTHWEST OR 310 DEGREES AT 14 MPH
SITUATION OVERVIEW
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AT 1000 AM CDT, THE CENTER OF HURRICANE DELTA WAS LOCATED NEAR
LATITUDE 24.0 NORTH, LONGITUDE 92.7 WEST. DELTA IS MOVING TOWARD THE
NORTHWEST NEAR 14 MPH, AND THIS MOTION WITH A REDUCTION IN FORWARD
SPEED IS EXPECTED TODAY. A TURN TOWARD THE NORTH IS FORECAST TO OCCUR
BY LATE TONIGHT, FOLLOWED BY A NORTH- NORTHEASTWARD MOTION BY FRIDAY
AFTERNOON OR FRIDAY NIGHT. ON THE FORECAST TRACK, THE CENTER OF DELTA
WILL MOVE OVER THE CENTRAL GULF OF MEXICO TODAY, OVER THE NORTHWESTERN
GULF OF MEXICO ON FRIDAY, AND THEN MOVE INLAND WITHIN THE HURRICANE
WARNING AREA FRIDAY AFTERNOON OR FRIDAY NIGHT.
REPORTS FROM NOAA AND AIR FORCE RESERVE HURRICANE HUNTER AIRCRAFT
INDICATE THAT MAXIMUM SUSTAINED WINDS HAVE INCREASED TO NEAR 105
MPH WITH HIGHER GUSTS. ADDITIONAL STRENGTHENING IS FORECAST, AND DELTA
IS EXPECTED TO BECOME A MAJOR HURRICANE AGAIN BY TONIGHT. SOME
WEAKENING IS POSSIBLE AS DELTA APPROACHES THE NORTHERN GULF COAST ON
FRIDAY, WITH RAPID WEAKENING EXPECTED AFTER THE CENTER MOVES INLAND.
THE MAIN CONCERNS WILL BE STORM SURGE ALONG THE COAST AND TIDAL LAKES,
STRONG AND GUSTY WINDS, AND HEAVY RAINFALL.
POTENTIAL IMPACTS
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* SURGE:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE DEVASTATING
IMPACTS ACROSS COASTAL AREAS OF LOWER TERREBONNE PARISH. POTENTIAL
IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- WIDESPREAD DEEP INUNDATION, WITH STORM SURGE FLOODING GREATLY
ACCENTUATED BY POWERFUL BATTERING WAVES. STRUCTURAL DAMAGE TO
BUILDINGS, WITH MANY WASHING AWAY. DAMAGE GREATLY COMPOUNDED
FROM CONSIDERABLE FLOATING DEBRIS. LOCATIONS MAY BE
UNINHABITABLE FOR AN EXTENDED PERIOD.
- NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS WASHED OUT OR
SEVERELY FLOODED. FLOOD CONTROL SYSTEMS AND BARRIERS MAY BECOME
STRESSED.
- EXTREME BEACH EROSION. NEW SHORELINE CUTS POSSIBLE.
- MASSIVE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS.
NUMEROUS SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS WITH MANY LIFTED
ONSHORE AND STRANDED.
ALSO, PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT TO EXTENSIVE IMPACTS ACROSS COASTAL AREAS OUTSIDE OF THE
LEVEE PROTECTION SYSTEM IN LOWER LAFOURCHE, LOWER JEFFERSON, LOWER
PLAQUEMINES, LOWER ST. BERNARD, ORLEANS, ST. TAMMANY, AND TANGIPAHOA
PARISHES IN LOUISIANA AND COASTAL AREAS OF HANCOCK AND HARRISON
COUNTIES IN MISSISSIPPI.
ALSO, PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED
IMPACTS ACROSS COASTAL AREAS OF JACKSON COUNTY IN MISSISSIPPI AND
UPPER JEFFERSON AND ORLEANS PARISHES IN LOUISIANA. ALSO FOR
NEARSHORE AREAS OF LAKE PONTCHARTRAIN AND LAKE MAUREPAS IN LIVINGSTON,
ST. JOHN THE BAPTIST, AND ST. CHARLES PARISHES.
* WIND:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS
ACROSS PORTIONS OF POINTE COUPEE PARISH. POTENTIAL IMPACTS IN THIS
AREA INCLUDE:
- CONSIDERABLE ROOF DAMAGE TO STURDY BUILDINGS, WITH SOME HAVING
WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES LEADING TO STRUCTURAL
DAMAGE. MOBILE HOMES SEVERELY DAMAGED, WITH SOME DESTROYED.
DAMAGE ACCENTUATED BY AIRBORNE PROJECTILES. LOCATIONS MAY BE
UNINHABITABLE FOR WEEKS.
- MANY LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED ALONG WITH FENCES AND
ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS, AND
ACCESS ROUTES IMPASSABLE.
- LARGE AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
ALSO, PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED TO
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS THE REMAINDER OF SOUTHEAST LOUISIANA
AND SOUTHERN MISSISSIPPI.
* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS PORTIONS OF SOUTHEAST LOUISIANA AND
SOUTHWEST MISSISSIPPI GENERALLY ALONG AND TO THE WEST OF THE I-55
CORRIDOR. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND
DITCHES OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS THE REMAINDER OF SOUTHEAST LOUISIANA AND
SOUTHERN MISSISSIPPI.
* TORNADOES:
PROTECT AGAINST A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI. POTENTIAL IMPACTS
INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS,
INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO
IMMEDIATELY.
FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, ASSESS THE RISK FROM WIND,
FALLING TREES, AND FLOODING AT YOUR LOCATION. IF YOU DECIDE TO
MOVE, RELOCATE TO A SAFER LOCATION NEARBY. IF YOU DO NOT
RELOCATE, HELP KEEP ROADWAYS OPEN FOR THOSE UNDER EVACUATION
ORDERS.
IF EVACUATING, LEAVE WITH A DESTINATION IN MIND AND ALLOW EXTRA
TIME TO GET THERE. TAKE YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT. GAS UP YOUR
VEHICLE AHEAD OF TIME.
LET OTHERS KNOW WHERE YOU ARE GOING PRIOR TO DEPARTURE. SECURE
LOOSE ITEMS AND PETS IN THE CAR, AND AVOID DISTRACTED DRIVING.
IF EVACUATING, FOLLOW DESIGNATED EVACUATION ROUTES. SEEK TRAFFIC
INFORMATION ON ROADWAY SIGNS, THE RADIO, AND FROM OFFICIAL SOURCES.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO COMPLETE ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN. ENSURE YOU ARE IN A
SAFE LOCATION BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR POSSIBLE FLOODING.
IF YOU ARE RELOCATING TO SAFE SHELTER, LEAVE AS EARLY AS POSSIBLE.
ALLOW EXTRA TIME TO REACH YOUR DESTINATION. MANY ROADS AND BRIDGES
WILL BE CLOSED ONCE STRONG WINDS ARRIVE. CHECK THE LATEST WEATHER
FORECAST BEFORE DEPARTING AND DRIVE WITH CAUTION.
IF HEADING TO A COMMUNITY SHELTER, BECOME FAMILIAR WITH THE SHELTER
RULES BEFORE ARRIVAL, ESPECIALLY IF YOU HAVE SPECIAL NEEDS OR HAVE
PETS. TAKE ESSENTIAL ITEMS WITH YOU FROM YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT.
FAILURE TO ADEQUATELY SHELTER MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR LOSS OF
LIFE. ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ANY
ORDERS THAT ARE ISSUED. REMEMBER, DURING THE STORM 9 1 1 EMERGENCY
SERVICES MAY NOT BE ABLE TO IMMEDIATELY RESPOND IF CONDITIONS ARE
UNSAFE. THIS SHOULD BE A BIG FACTOR IN YOUR DECISION MAKING.
KEEP CELL PHONES WELL CHARGED. CELL PHONE CHARGERS FOR AUTOMOBILES
CAN BE HELPFUL, BUT BE AWARE OF YOUR RISK FOR DEADLY CARBON MONOXIDE
POISONING IF YOUR CAR IS LEFT IDLING IN A GARAGE OR OTHER POORLY
VENTILATED AREA.
IT IS IMPORTANT TO REMAIN CALM, INFORMED, AND FOCUSED DURING AN
EMERGENCY. BE PATIENT AND HELPFUL WITH THOSE YOU ENCOUNTER.
IF YOU ARE A VISITOR, BE SURE TO KNOW THE NAME OF THE CITY OR TOWN IN
WHICH YOU ARE STAYING AND THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH
IT RESIDES. LISTEN FOR THESE LOCATIONS IN LOCAL NEWS UPDATES. PAY
ATTENTION FOR INSTRUCTIONS FROM LOCAL AUTHORITIES.
STORM SURGE IS THE LEADING KILLER ASSOCIATED WITH TROPICAL STORMS AND
HURRICANES! MAKE SURE YOU ARE IN A SAFE AREA AWAY FROM THE SURGE
ZONE. EVEN IF YOU ARE NOT IN A SURGE-PRONE AREA, YOU COULD FIND
YOURSELF CUTOFF BY FLOOD WATERS DURING AND AFTER THE STORM. HEED
EVACUATION ORDERS ISSUED BY THE LOCAL AUTHORITIES.
RAPIDLY RISING FLOOD WATERS ARE DEADLY. IF YOU ARE IN A FLOOD-PRONE
AREA, CONSIDER MOVING TO HIGHER GROUND. NEVER DRIVE THROUGH A FLOODED
ROADWAY. REMEMBER, TURN AROUND DON'T DROWN!
IF A TORNADO WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA, BE READY TO SHELTER
QUICKLY, PREFERABLY AWAY FROM WINDOWS AND IN AN INTERIOR ROOM NOT
PRONE TO FLOODING. IF DRIVING, SCAN THE ROADSIDE FOR QUICK SHELTER
OPTIONS.
IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE
TREES, A MANUFACTURED HOME, UPPER FLOORS OF A HIGH-RISE BUILDING, OR
ON A BOAT, CONSIDER MOVING TO A SAFER SHELTER BEFORE THE ONSET OF
STRONG WINDS OR FLOODING.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL NEWS OUTLETS
FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST. ENSURE YOU HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE WEATHER
WARNINGS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN NEW ORLEANS LA AROUND 4 PM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.