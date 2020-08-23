Updated Aug. 23, 3:15 p.m.

The Baton Rouge metro area, including the University, is under a tropical storm watch as Hurricane Marco and Tropical Storm Laura continue to head toward the Gulf coast.

Under a tropical storm watch, tropical storm-force winds of 39 to 73 mph are possible within 48 hours, according to the National Weather Service. 

As of Aug. 23 at noon, Marco is expected to make landfall in Louisiana as a Category 1 hurricane on Monday afternoon, but impacts may start as early as tonight. Laura is currently forecast as a Category 2 hurricane and will make landfall around Wednesday, Aug. 26. Laura's impacts will begin on the Louisiana coast as early as Tuesday night, according to NWS.

Residents should prepare most for heavy rain and winds that could cause power outages, as Marco will bring about two to four inches of rain, according to the Advocate. In a press conference today, Louisiana Gov. John Bel Edwards told residents to expect to ride the storms out for 72 hours; storm preparations should take place tonight. Power may not be able to be restored between Marco's impact and Laura's impact, which will occur about 48 hours apart.

LSU announced today that the University will be closed tomorrow due to the inclement weather. All scheduled classes and activities are canceled, and all COVID-19 testing sites will be closed.

Residential halls, apartments and dining halls will remain open. Students are encouraged to take the following precautions tonight and early tomorrow:

  • Stock up on several days' supply of batteries, first aid supplies, any needed medication, non-perishable food items and water
  • Get a flashlight in case of power failure; do not use candles or other flammable-type lighting 
  • Shelter in place as the weather approaches, meaning remain indoors and away from windows, and do not venture outside. The LSU community is asked to take this advisory seriously, as high winds can create dangerous flying debris, downed power lines and other hazardous conditions. 
  • All windows must be closed tightly and locked.
  • Consider filling your vehicle’s gas tank.
  • Consistent rainfall has the potential to create standing water on the west side of campus. Residents with cars parked in low-lying areas of campus, particularly on the west side of campus, should consider moving their cars to higher parking areas in the main part of campus.
    • Nicholson Gateway Apartments residents are encouraged to utilize the second floor and above in the Nicholson Gateway Parking Garage. The surface parking spaces along the back fence line are the most vulnerable to standing water.
    • WCA, Cedar Hall, Cypress Hall, Spruce Hall, Ed Gay Apartments, Kirby Smith Hall, North Hall, Pentagon Halls and Broussard Hall residents are encouraged to move vehicles to higher areas towards the interior of campus and avoid areas near Alaska Street, State Street and Cypress Drive.

The University will continue to monitor the forecast and announce a decision about Tuesday's classes at about 2 p.m. on Monday. Students are encouraged to enroll in the University's emergency test messaging system for updates.

Edwards declared a state of emergency on Aug. 21 ahead of the storms and requested a federal emergency declaration. He held a press conference on Louisiana's response at 11:30 a.m. today and is expected to hold another at 6 p.m. tonight. 

This story will be updated as more information becomes available.

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