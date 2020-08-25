Tai Lambert

The free, 24/7 Black mental health hotline created by psychology senior Tai Lambert will be open to the public starting Sept. 7. 

 Courtesy of Tai Lambert

Psychology senior Tai Lambert  got the idea for the Black Mental Health Hotline when she was home in New York. She was inspired by a hotline for Asian people being discriminated against because of the COVID-19 outbreak

“I noticed there wasn’t some kind of service like that available to the Black community,” Lambert said. “Especially with COVID, civil unrest-- having to see things on the news that are incredibly traumatizing and triggering." 

Over 7 million Black people in the U.S. reported having a mental illness in the past year, according to statistics from Mental Health America. Black teenagers are also more at risk than white teenagers of attempting suicide. 

Lambert said the cost of therapy was another driving factor in why she felt a free hotline, especially for the Black community, was important. More than 1 in 5 Black people in the U.S. lived in poverty as of 2018, according to the United States Census Bureau. And 1 in 5 people out of the entire U.S. population are deterred by obstacles such as out-of-pocket cost or finding a therapist who accepts their insurance, according to the National Alliance on Mental Health Illness 

“In my background mental health isn’t something that is taken seriously,” Lambert said. “I guess you would say and you see the effects of it in the household but you don’t really see that outreach or that resources are being made that are available to our community specifically.”

A study conducted by Ward, Wiltshire, Detry, and Brown in 2013 analyzed attitudes toward mental health treatment in the Black community. They found Black Americans, and especially Black men, hold stigmas against seeking psychological help. These stigmas can be offset by increased awareness about mental illnesses or exposure to others who struggle with similar problems. 

The volunteers for the hotline are not professional counselors, but everyone undergoes extensive training on how to communicate with the people who are calling. 

“Some people just need someone to listen to them that won’t call the crazy for feeling how they feel,” Lambert said.

The hotline was originally supposed to launch on Aug. 1, but is now rescheduled to launch Sep. 7. Lambert decided to push the launch date when she saw that her volunteers needed more training.

“I really want to make sure our volunteers are trained and ready to go,” Lambert said. “These are people’s lives that we are handling right now, so I just want to make sure that they have the highest quality of training.”

The hotline is still looking for volunteers and asks that volunteers work 2 to 6 call hours per week. Anyone can apply to be a volunteer at the link available here: http://lsu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3qvjvjsLITPo7jL

The number for the hotline will be 1-833-800-2644. 

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