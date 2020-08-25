Hurricane Laura 8-25-20

Hurricane Laura is expected to make landfall at about 2 a.m. Tuesday.

 Photo courtesy of The Weather Channel.

LSU announced that all classes and activities scheduled for Wednesday, including virtual classes, will be canceled in a broadcast email on Tuesday night.

The University announced its original plans to keep campus open earlier today, but that decision was reversed in light of increasing state closures. 

All Rapid COVID-19 testing PODs will remain open during their regular hours.

Residential halls, apartments and dining halls will remain open, and students in residence halls will have access to meals. The LSU Emergency Operations Center will continue to monitor weather conditions and will decide by 2 p.m. Wednesday if school will remain open on Thursday.

Students are encouraged to take the following precautions prior to the storm's landfall:

- Stock up on several days' supply of batteries, first aid supplies, any needed medication, non-perishable food items and water

- Get a flashlight in case of power failure; do not use candles or other flammable-type lighting 

- Shelter in place as the weather approaches, remain indoors and away from windows and do not venture outside. The LSU community is asked to take this advisory seriously, as high winds can create dangerous flying debris, downed power lines and other hazardous conditions. 

- All windows must be closed tightly and locked.

- Consider filling your vehicle’s gas tank.

- Consistent rainfall has the potential to create standing water on the west side of campus. Residents with cars parked in low-lying areas of campus, particularly on the west side of campus, should consider moving their cars to higher parking areas in the main part of campus.

- Nicholson Gateway Apartments residents are encouraged to utilize the second floor and above in the Nicholson Gateway Parking Garage. The surface parking spaces along the back fence line are the most vulnerable to standing water.

- WCA, Cedar Hall, Cypress Hall, Spruce Hall, Ed Gay Apartments, Kirby Smith Hall, North Hall, Pentagon Halls and Broussard Hall residents are encouraged to move vehicles to higher areas towards the interior of campus and avoid areas near Alaska Street, State Street and Cypress Drive.

Students are encouraged to enroll in the University's emergency text messaging system for updates.

Hurricane Laura was upgraded from a tropical storm Tuesday morning as it neared the Gulf and is predicted to become a major hurricane prior to making landfall.

LSU to reopen campus Tuesday after Tropical Storm Marco weakens

The University cancelled classes Monday in anticipation of Tropical Storm Marco–which at the time was a hurricane. Campus was reopened Tuesday in light of Tropical Storm Marco's weakening.

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