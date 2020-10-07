THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI
...CENTER OF DELTA ABOUT TO EMERGE OFF THE NORTHERN COAST OF THE
YUCATAN PENINSULA...
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- A STORM SURGE WATCH HAS BEEN ISSUED FOR HARRISON AND JACKSON
- A STORM SURGE WATCH AND TROPICAL STORM WATCH HAVE BEEN ISSUED
FOR ASCENSION, HANCOCK, LIVINGSTON, LOWER PLAQUEMINES, LOWER
ST. BERNARD, ORLEANS, SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. CHARLES, ST.
JOHN THE BAPTIST, ST. TAMMANY, UPPER JEFFERSON, UPPER
PLAQUEMINES, AND UPPER ST. BERNARD
- A STORM SURGE WATCH AND HURRICANE WATCH HAVE BEEN ISSUED FOR
ASSUMPTION, IBERVILLE, LOWER JEFFERSON, LOWER LAFOURCHE, LOWER
TERREBONNE, UPPER LAFOURCHE, AND UPPER TERREBONNE
- A HURRICANE WATCH HAS BEEN ISSUED FOR POINTE COUPEE
- A TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN ISSUED FOR AMITE, EAST BATON
ROUGE, EAST FELICIANA, NORTHERN TANGIPAHOA, PEARL RIVER, PIKE,
ST. HELENA, ST. JAMES, WALTHALL, WASHINGTON, WEST BATON ROUGE,
WEST FELICIANA, AND WILKINSON
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A STORM SURGE WATCH IS IN EFFECT FOR HARRISON AND JACKSON
- A STORM SURGE WATCH AND TROPICAL STORM WATCH ARE IN EFFECT FOR
ASCENSION, HANCOCK, LIVINGSTON, LOWER PLAQUEMINES, LOWER ST.
BERNARD, ORLEANS, SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. CHARLES, ST. JOHN
THE BAPTIST, ST. TAMMANY, UPPER JEFFERSON, UPPER PLAQUEMINES,
AND UPPER ST. BERNARD
- A STORM SURGE WATCH AND HURRICANE WATCH ARE IN EFFECT FOR
ASSUMPTION, IBERVILLE, LOWER JEFFERSON, LOWER LAFOURCHE, LOWER
TERREBONNE, UPPER LAFOURCHE, AND UPPER TERREBONNE
- A HURRICANE WATCH IS IN EFFECT FOR POINTE COUPEE
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR AMITE, EAST BATON
ROUGE, EAST FELICIANA, NORTHERN TANGIPAHOA, PEARL RIVER, PIKE,
ST. HELENA, ST. JAMES, WALTHALL, WASHINGTON, WEST BATON ROUGE,
WEST FELICIANA, AND WILKINSON
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 610 MILES SOUTH-SOUTHEAST OF NEW ORLEANS LA OR ABOUT 620
MILES SOUTH OF GULFPORT MS
- 21.4N 88.0W
- STORM INTENSITY 105 MPH
- MOVEMENT NORTHWEST OR 305 DEGREES AT 17 MPH
SITUATION OVERVIEW
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AT 1000 AM CDT, THE CENTER OF HURRICANE DELTA WAS LOCATED NEAR THE
NORTHERN COAST OF THE YUCATAN PENINSULA. DELTA WAS MOVING TOWARD THE
NORTHWEST NEAR 17 MPH. A NORTHWESTWARD MOTION WITH A REDUCTION IN
FORWARD SPEED IS EXPECTED OVER THE NEXT 24 HOURS. A NORTH-
NORTHWESTWARD MOTION IS EXPECTED BY LATE THURSDAY, AND A FASTER
NORTHWARD TO NORTH-NORTHEASTWARD MOTION IS FORECAST ON FRIDAY AND
FRIDAY NIGHT. ON THE FORECAST TRACK, THE CENTER OF DELTA WILL MOVE
OVER THE SOUTHERN GULF OF MEXICO THIS AFTERNOON, BE OVER THE SOUTHERN
OR CENTRAL GULF OF MEXICO THROUGH THURSDAY, AND APPROACH THE NORTHERN
GULF COAST WITHIN THE HURRICANE WATCH AREA ON FRIDAY.
MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 105 MPH WITH HIGHER GUSTS. RE-
STRENGTHENING IS FORECAST WHEN THE HURRICANE MOVES OVER THE SOUTHERN
AND CENTRAL GULF OF MEXICO THROUGH THURSDAY, AND DELTA IS EXPECTED TO
BECOME A MAJOR HURRICANE AGAIN. SOME WEAKENING IS IS FORECAST AS DELTA
APPROACHES THE NORTHERN GULF COAST ON FRIDAY.
THE MAIN CONCERNS WILL BE STORM SURGE ALONG THE COAST AND TIDAL LAKES,
STRONG AND GUSTY WINDS, AND HEAVY RAINFALL.
POTENTIAL IMPACTS
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* SURGE:
PREPARE FOR LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE DEVASTATING IMPACTS
ACROSS COASTAL AREAS FROM MORGAN CITY TO PORT FOURCHON. POTENTIAL IMPACTS
IN THIS AREA INCLUDE:
- WIDESPREAD DEEP INUNDATION, WITH STORM SURGE FLOODING GREATLY
ACCENTUATED BY POWERFUL BATTERING WAVES. STRUCTURAL DAMAGE TO
BUILDINGS, WITH MANY WASHING AWAY. DAMAGE GREATLY COMPOUNDED
FROM CONSIDERABLE FLOATING DEBRIS. LOCATIONS MAY BE
UNINHABITABLE FOR AN EXTENDED PERIOD.
- NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS WASHED OUT OR
SEVERELY FLOODED. FLOOD CONTROL SYSTEMS AND BARRIERS MAY BECOME
STRESSED.
- EXTREME BEACH EROSION. NEW SHORELINE CUTS POSSIBLE.
- MASSIVE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS.
NUMEROUS SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS WITH MANY LIFTED
ONSHORE AND STRANDED.
ALSO, PREPARE FOR LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
TO EXTENSIVE IMPACTS ACROSS COASTAL AREAS FROM PORT FOURCHON TO
OCEAN SPRINGS INCLUDING LAKE BORGNE.
ALSO, PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED
IMPACTS ACROSS COASTAL AND LAKESHORE AREAS NEAR LAKE PONTCHARTRAIN,
LAKE MAUREPAS, AND FROM OCEAN SPRINGS TO THE MISSISSIPPI/ALABAMA
BORDER.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* WIND:
PREPARE FOR LIFE-THREATENING WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS
ACROSS AREAS WEST OF A LINE FROM WOODVILLE, MISSISSIPPI TO BATON ROUGE
TO PIERRE PART, LOUISIANA. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- CONSIDERABLE ROOF DAMAGE TO STURDY BUILDINGS, WITH SOME HAVING
WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES LEADING TO STRUCTURAL
DAMAGE. MOBILE HOMES SEVERELY DAMAGED, WITH SOME DESTROYED.
DAMAGE ACCENTUATED BY AIRBORNE PROJECTILES.
- MANY LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED ALONG WITH FENCES AND
ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS, AND
ACCESS ROUTES IMPASSABLE.
- LARGE AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
ALSO, PREPARE FOR DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED TO
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS THE REMAINDER OF SOUTHEAST LOUISIANA AND
SOUTH MISSISSIPPI.
* FLOODING RAIN:
PREPARE FOR DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS PORTIONS OF SOUTHWEST MISSISSIPPI AND SOUTHEAST
LOUISIANA TO THE WEST OF A LINE FROM MCCOMB TO LIVINGSTON TO HOUMA.
POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND
DITCHES OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS THE REMAINDER OF SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH
MISSISSIPPI.
* TORNADOES:
PREPARE FOR A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS
SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS,
INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO
IMMEDIATELY.
FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, ASSESS THE RISK FROM WIND,
FALLING TREES, AND FLOODING AT YOUR LOCATION. IF YOU DECIDE TO MOVE,
RELOCATE TO A SAFER LOCATION NEARBY. IF YOU DO NOT RELOCATE, HELP KEEP
ROADWAYS OPEN FOR THOSE UNDER EVACUATION ORDERS.
IF EVACUATING, LEAVE WITH A DESTINATION IN MIND AND ALLOW EXTRA TIME
TO GET THERE. TAKE YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT. GAS UP YOUR VEHICLE
AHEAD OF TIME.
LET OTHERS KNOW WHERE YOU ARE GOING PRIOR TO DEPARTURE. SECURE LOOSE
ITEMS AND PETS IN THE CAR, AND AVOID DISTRACTED DRIVING.
IF EVACUATING, FOLLOW DESIGNATED EVACUATION ROUTES. SEEK TRAFFIC
INFORMATION ON ROADWAY SIGNS, THE RADIO, AND FROM OFFICIAL SOURCES.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO CHECK YOUR EMERGENCY PLAN AND EMERGENCY SUPPLIES
KIT AND TAKE NECESSARY ACTIONS TO PROTECT YOUR FAMILY AND SECURE YOUR
HOME OR BUSINESS.
WHEN MAKING SAFETY AND PREPAREDNESS DECISIONS, DO NOT FOCUS ON THE
EXACT FORECAST TRACK SINCE HAZARDS SUCH AS FLOODING RAIN, DAMAGING
WIND GUSTS, STORM SURGE, AND TORNADOES EXTEND WELL AWAY FROM THE
CENTER OF THE STORM.
IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE
TREES, A MANUFACTURED HOME, UPPER FLOORS OF A HIGH-RISE BUILDING, OR
ON A BOAT, PLAN TO MOVE TO SAFE SHELTER.
IF YOU LIVE IN A PLACE PARTICULARLY VULNERABLE TO FLOODING, SUCH AS
NEAR THE OCEAN OR A LARGE INLAND LAKE, IN A LOW-LYING OR POOR
DRAINAGE AREA, IN A VALLEY, OR NEAR AN ALREADY SWOLLEN RIVER, PLAN TO
MOVE TO SAFE SHELTER ON HIGHER GROUND.
ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ORDERS THAT
ARE ISSUED. DO NOT NEEDLESSLY JEOPARDIZE YOUR LIFE OR THE LIVES OF
OTHERS.
WHEN SECURING YOUR PROPERTY, OUTSIDE PREPARATIONS SHOULD BE CONCLUDED
AS SOON AS POSSIBLE BEFORE CONDITIONS DETERIORATE. THE ONSET OF
STRONG GUSTY WINDS OR FLOODING CAN CAUSE CERTAIN PREPAREDNESS
ACTIVITIES TO BECOME UNSAFE.
BE SURE TO LET FRIENDS AND FAMILY MEMBERS KNOW OF YOUR INTENTIONS FOR
WEATHERING THE STORM AND YOUR WHEREABOUTS. HAVE SOMEONE LOCATED AWAY
FROM THE THREATENED AREA SERVE AS YOUR POINT OF CONTACT. SHARE VITAL
CONTACT INFORMATION WITH OTHERS. KEEP CELL PHONES HANDY AND CHARGED.
CHECK ON THOSE WHO MAY NOT BE FULLY AWARE OF THE SITUATION OR WHO ARE
UNABLE TO MAKE PERSONAL PREPARATIONS.
IF YOU ARE A VISITOR, KNOW THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH
YOU ARE LOCATED AND WHERE IT IS RELATIVE TO CURRENT WATCHES AND
WARNINGS. IF STAYING AT A HOTEL, ASK THE MANAGEMENT STAFF ABOUT THEIR
ONSITE DISASTER PLAN. LISTEN FOR EVACUATION ORDERS, ESPECIALLY
PERTAINING TO AREA VISITORS.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO AND LOCAL NEWS
OUTLETS FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. LISTEN FOR POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST.
THERE IS A THREAT FROM TORNADOES WITH THIS STORM. HAVE MULTIPLE WAYS
TO RECEIVE TORNADO WARNINGS. BE READY TO SHELTER QUICKLY.
ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN NEW ORLEANS LA AROUND 5 PM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.