THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI
**SALLY CRAWLING NORTHWARD TOWARD THE NORTHERN GULF COAST**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- THE STORM SURGE WARNING HAS BEEN CANCELLED FOR ASCENSION,
LIVINGSTON, LOWER PLAQUEMINES, LOWER ST. BERNARD, ORLEANS,
SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. CHARLES, ST. JOHN THE BAPTIST, ST.
TAMMANY, UPPER JEFFERSON, UPPER PLAQUEMINES, AND UPPER ST.
BERNARD
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR HARRISON AND JACKSON
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR HANCOCK, LOWER
JEFFERSON, LOWER PLAQUEMINES, AND LOWER ST. BERNARD
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 150 MILES EAST OF NEW ORLEANS LA OR ABOUT 80 MILES
EAST-SOUTHEAST OF GULFPORT MS
- 29.9N 87.8W
- STORM INTENSITY 105 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHEAST OR 30 DEGREES AT 2 MPH
SITUATION OVERVIEW
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SALLY IS A STRONG HURRICANE AND IS EXPECTED TO CONTINUE TO SLOWLY MOVE
NORTHWARD TOWARDS THE ALABAMA/FLORIDA BORDER. IT WILL MAKE LANDFALL
ALONG THE NORTHERN GULF COAST WEDNESDAY MORNING. LIFE-THREATENING STORM
SURGE, DAMAGING WINDS AND TORRENTIAL RAINFALL ARE POSSIBLE OVER PORTIONS
OF THE MISSISSIPPI COAST, ESPECIALLY NEAR THE ALABAMA BORDER.
POTENTIAL IMPACTS
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* FLOODING RAIN:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE FLOODING RAIN ARE STILL UNFOLDING ACROSS
EASTERN PORTIONS OF COASTAL MISSISSIPPI, PARTICULARLY JACKSON COUNTY.
REMAIN WELL GUARDED AGAINST LIFE-THREATENING FLOOD WATERS HAVING POSSIBLE
EXTENSIVE IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- MAJOR RAINFALL FLOODING MAY PROMPT MANY EVACUATIONS AND RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN
MULTIPLE PLACES. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND DITCHES MAY
BECOME DANGEROUS RIVERS. FLOOD CONTROL SYSTEMS AND BARRIERS MAY
BECOME STRESSED.
- FLOOD WATERS CAN ENTER MANY STRUCTURES WITHIN MULTIPLE
COMMUNITIES, SOME STRUCTURES BECOMING UNINHABITABLE OR WASHED
AWAY. MANY PLACES WHERE FLOOD WATERS MAY COVER ESCAPE ROUTES.
STREETS AND PARKING LOTS BECOME RIVERS OF MOVING WATER WITH
UNDERPASSES SUBMERGED. DRIVING CONDITIONS BECOME DANGEROUS.
MANY ROAD AND BRIDGE CLOSURES WITH SOME WEAKENED OR WASHED OUT.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* WIND:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE NOW UNFOLDING ACROSS
COASTAL MISSISSIPPI. REMAIN WELL SHELTERED FROM DANGEROUS
WIND HAVING ADDITIONAL SIGNIFICANT IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS
INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE
TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS
EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE
HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT
OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS
ROUTES IMPASSABLE.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT
IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* SURGE:
LITTLE TO NO ADDITIONAL IMPACTS ARE ANTICIPATED AT THIS TIME
ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
DO NOT ENTER EVACUATED AREAS UNTIL OFFICIALS HAVE GIVEN THE ALL CLEAR
TO RETURN.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO STAY INSIDE AND AWAY FROM WINDOWS. LISTEN FOR
UPDATES AND BE READY IN CASE YOU LOSE ELECTRICAL POWER. KEEP A
BATTERY-POWERED RADIO, CHARGED CELL PHONE AND FLASHLIGHT HANDY.
DURING THE PEAK OF THE STORM BE READY TO MOVE QUICKLY. KEEP YOUR
SHOES ON AND RAIN GEAR HANDY. BOOTS AND ATHLETIC SHOES OFFER THE BEST
FOOT PROTECTION IF YOU BECOME UNEXPECTEDLY EXPOSED TO THE WEATHER.
KEEP YOUR CELL PHONE CHARGED AND IN POWER-SAVING MODE. IF YOU LOSE
POWER, USE IT SPARINGLY AND MAINLY FOR PERSONAL EMERGENCIES AND
CHECK-INS.
DO NOT BE A THRILL SEEKER OR RISK YOUR LIFE FOR SENSELESS PHOTOS OR
VIDEOS.
IF YOU ARE PRONE TO FLOODING BE PREPARED FOR THE POSSIBILITY OF A
QUICK AND DRAMATIC RISE IN WATER LEVELS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN NEW ORLEANS LA AROUND 5 AM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.