Tiger Stadium

A view of Tiger Stadium stands tall on Tuesday, Aug. 25, 2020, on LSU's campus. 

 Emily Schexnayder

LSU Athletics announced its plans for student ticket priority consideration in a broadcast email on Monday. 

Priority consideration will be given to students who have completed a COVID-19 test and reported their results to the University at any time after Aug. 15. Information on how to submit proof of a completed COVID-19 test is included in the student ticket request online form, which can be found here. The University offers several free testing options on campus, including various testing PODs and testing in front of the Student Union.

The email also included a number of "fan safety precautions" that all attendees, including students, will have to adhere to. Fans who may be sick, are experiencing COVID-19 symptoms or have medical issues of concern as listed by the CDC are advised to stay home. 

Face masks covering the nose and mouth are required at all times on campus; coverings may be temporarily removed while consuming food and beverages. Social distancing is also mandatory at all times on campus, including Tiger Stadium. Fans aren't permitted to smoke or vape on campus and must adhere to all other health and safety guidelines as indicated by on-premise signage at the stadium.

Fans will also be asked to reduce the items they bring to Tiger Stadium to minimize contact points and bag searches. Geaux Safe and other in-stadium policies remain in place for 2020. All transactions will be cashless this season; cash-to-card kiosks will be available.

Due to Tiger Stadium's 25% capacity, the LSU Ticket Office and Student Government developed a prioritization plan that attempts to "accommodate as many students as possible with a ticket to at least one game" this season. Tickets will be allotted to students using both the 2019 LSU Student Priority Point Rankings, as well as by classification. Seniors will receive 40% of available tickets, and juniors will receive 30%. Sophomores, freshmen and transfer students will each receive 15%, and graduate/professional students will receive 10%. 

The deadline to place a student ticket request is this Thursday, Sept. 17, at 5 p.m. When completing the account, students will be asked to list the game options in order of the games they would most like to be considered for. There is no maximum or minimum to the number of games students can select. Students who receive the Sept. 26 Mississippi State game will be notified via email by Sept. 21. Students selected for all other games will be notified via email by Oct. 2. 

Students will be charged for their ticket price once selections are completed; they will also receive more information on how to reserve tickets with friends who may also be attending that game. Student tickets will not be allowed to be transferred, and no student guest tickets will be available.

A $2 processing charge will be added to each ticket price a student pays this season. The individual game ticket costs are:

  • Mississippi State (Sept. 26): $15
  • Missouri (Oct. 3): $12
  • South Carolina (Oct. 24): $12
  • Alabama (Nov. 14): $30
  • Ole Miss (Dec. 5): $15

All tickets will be reserved seating. Students will receive information about group seating at a later time, but groups are limited to a maximum of four people. 

Tailgating on campus will not be permitted in 2020, meaning all tents, trailers, outdoor cooking, generators and communal food and beverage areas will be prohibited. 

Fans can visit LSU Athletics' 2020 Tiger Stadium Policies for a full list of rules and regulations for the 2020 football season, which is set to open on Sept. 26.

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