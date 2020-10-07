...TROPICAL STORM WATCH IN EFFECT...
A TROPICAL STORM WATCH MEANS TROPICAL STORM-FORCE WINDS ARE POSSIBLE
SOMEWHERE WITHIN THIS AREA WITHIN THE NEXT 48 HOURS
* LOCATIONS AFFECTED
- BATON ROUGE
* WIND
- LATEST LOCAL FORECAST: BELOW TROPICAL STORM FORCE WIND
- PEAK WIND FORECAST: 25-35 MPH WITH GUSTS TO 50 MPH
- THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST
UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR WIND 74
TO 110 MPH
- PLAN: PLAN FOR LIFE-THREATENING WIND OF EQUIVALENT CAT 1 OR
2 HURRICANE FORCE.
- PREPARE: EFFORTS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY SHOULD NOW BE
RIGOROUSLY UNDERWAY. PREPARE FOR CONSIDERABLE WIND DAMAGE.
- ACT: ACT NOW TO COMPLETE PREPARATIONS BEFORE THE WIND
BECOMES HAZARDOUS.
- POTENTIAL IMPACTS: EXTENSIVE
- CONSIDERABLE ROOF DAMAGE TO STURDY BUILDINGS, WITH SOME
HAVING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES LEADING TO
STRUCTURAL DAMAGE. MOBILE HOMES SEVERELY DAMAGED, WITH SOME
DESTROYED. DAMAGE ACCENTUATED BY AIRBORNE PROJECTILES.
LOCATIONS MAY BE UNINHABITABLE FOR WEEKS.
- MANY LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED ALONG WITH FENCES AND
ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN
URBAN OR HEAVILY WOODED PLACES. SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS,
AND ACCESS ROUTES IMPASSABLE.
- LARGE AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
* STORM SURGE
- NO STORM SURGE INUNDATION FORECAST
- THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST
UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: LITTLE TO NO STORM
SURGE FLOODING
- PLAN: THERE IS LITTLE TO NO THREAT OF STORM SURGE FLOODING.
ROUGH SURF, COASTAL EROSION, AND LIFE-THREATENING RIP
CURRENTS ARE POSSIBLE.
- PREPARE: LITTLE TO NO PREPARATIONS FOR STORM SURGE FLOODING
ARE NEEDED.
- ACT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS OF LOCAL OFFICIALS. MONITOR
FORECASTS.
- POTENTIAL IMPACTS: LITTLE TO NONE
- LITTLE TO NO POTENTIAL IMPACTS FROM STORM SURGE FLOODING.
* FLOODING RAIN
- LATEST LOCAL FORECAST:
- PEAK RAINFALL AMOUNTS: 3-6 INCHES, WITH LOCALLY HIGHER
AMOUNTS
- THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST
UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR
MODERATE FLOODING RAIN
- PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD INCLUDE THE POTENTIAL FOR
MODERATE FLOODING FROM HEAVY RAIN. EVACUATIONS AND RESCUES
ARE POSSIBLE.
- PREPARE: CONSIDER PROTECTIVE ACTIONS IF YOU ARE IN AN AREA
VULNERABLE TO FLOODING.
- ACT: HEED ANY FLOOD WATCHES AND WARNINGS. FAILURE TO TAKE
ACTION MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR LOSS OF LIFE.
- POTENTIAL IMPACTS: SIGNIFICANT
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS
AND RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH
SWIFTER CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES,
ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS,
CREEKS, CANALS, BAYOUS, AND DITCHES OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN
FOUNDATIONS. SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS
OF RAPID INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND
POOR DRAINAGE AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON
MOVING WATER AS STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW.
DRIVING CONDITIONS BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE
CLOSURES.
* TORNADO
- LATEST LOCAL FORECAST:
- SITUATION IS SOMEWHAT FAVORABLE FOR TORNADOES
- THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST
UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR A FEW
TORNADOES
- PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD INCLUDE THE POTENTIAL FOR A
FEW TORNADOES.
- PREPARE: IF YOUR SHELTER IS PARTICULARLY VULNERABLE TO
TORNADOES, PREPARE TO RELOCATE TO SAFE SHELTER BEFORE
HAZARDOUS WEATHER ARRIVES.
- ACT: IF A TORNADO WARNING IS ISSUED, BE READY TO SHELTER
QUICKLY.
- POTENTIAL IMPACTS: LIMITED
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE
EXECUTION OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH
POWER AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS,
CHIMNEYS TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR
OVERTURNED, LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF,
SHALLOW-ROOTED TREES KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN
OFF ROADS, AND SMALL BOATS PULLED FROM MOORINGS.
* FOR MORE INFORMATION:
- HTTP://EMERGENCY.LOUISIANA.GOV