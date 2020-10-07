LSU vs. Mississippi State

An LSU football player reaches for a football Saturday, Sep. 26, 2020 before LSU's 44-24 loss against Mississippi State in Tiger Stadium.

 Abby Kibler

On Wednesday morning, the Southeastern Conference made it official: Instead of hosting Missouri on Saturday, LSU will travel to Columbia, Missouri, to face the Tigers as Hurricane Delta takes aim at the Louisiana coast. 

The game will be played at 11 a.m. CT. The game was originally scheduled for 8 p.m. 

The storm strengthened to a category four hurricane on Tuesday in the Gulf of Mexico and is expected to make landfall early Saturday morning in southeast Louisiana. 

"Due to the pending impact of Hurricane Delta on Louisiana and the surrounding area," SEC Commissioner Greg Sankey said, "it is in the best interest for the safety of everyone involved to move the game to Columbia."

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