LSU Defeats Clemson

LSU football players tackle an opposing player on Monday, January 13, 2020 during LSU's 42-25 win against Clemson at the National Championship in the Mercedes-Benz Superdome.

 Abby Kibler

The LSU Tigers nabbed the No. 6 spot in the Associated Press Preseason Poll released Monday morning. All teams were considered for the Top 25 whether they play this fall or not.

LSU football ranked No. 5 in preseason Coaches Poll

The top 10 ranked teams in the AP Poll are:

  1. Clemson

  2. Ohio State

  3. Alabama

  4. Georgia

  5. Oklahoma

  6. LSU

  7. Penn State

  8. Florida

  9. Oregon

  10. Notre Dame

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