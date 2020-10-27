THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI
**ZETA EXPECTED TO BRING HURRICANE CONDITIONS AND STORM SURGE TO A
PORTION OF THE NORTHERN GULF COAST TOMORROW**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A STORM SURGE WARNING AND HURRICANE WARNING ARE IN EFFECT FOR
HANCOCK, HARRISON, JACKSON, LOWER JEFFERSON, LOWER LAFOURCHE,
LOWER PLAQUEMINES, LOWER ST. BERNARD, LOWER TERREBONNE,
ORLEANS, SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. CHARLES, ST. JOHN THE
BAPTIST, ST. TAMMANY, AND UPPER ST. BERNARD
- A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR ASCENSION, ASSUMPTION,
LIVINGSTON, ST. JAMES, UPPER JEFFERSON, UPPER LAFOURCHE, UPPER
PLAQUEMINES, AND UPPER TERREBONNE
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR NORTHERN TANGIPAHOA,
PEARL RIVER, PIKE, ST. HELENA, WALTHALL, AND WASHINGTON
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 500 MILES SOUTH OF NEW ORLEANS LA OR ABOUT 540 MILES
SOUTH OF GULFPORT MS
- 22.7N 90.3W
- STORM INTENSITY 65 MPH
- MOVEMENT NORTHWEST OR 310 DEGREES AT 14 MPH
SITUATION OVERVIEW
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TROPICAL STORM ZETA WILL CONTINUE TO MOVE NORTHWESTWARD THIS EVENING.
IT WILL THEN EVENTUALLY TURN NORTHWARD, HEADING TOWARDS THE CENTRAL
GULF COAST REGION WEDNESDAY. LANDFALL IS LIKELY TO OCCUR DURING THE
LATE AFTERNOON HOURS WEDNESDAY. IMPACTS COULD BE FELT ACROSS THE COAST
AS EARLY AS WEDNESDAY MORNING, WITH CONDITIONS EXPECTED TO DETERIORATE
THROUGHOUT THE DAY.
POTENTIAL IMPACTS
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* SURGE:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE EXTENSIVE
IMPACTS ACROSS THE MISSISSIPPI COAST. POTENTIAL IMPACTS IN
THIS AREA INCLUDE:
- LARGE AREAS OF DEEP INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING
ACCENTUATED BY BATTERING WAVES. STRUCTURAL DAMAGE TO BUILDINGS,
WITH SEVERAL WASHING AWAY. DAMAGE COMPOUNDED BY FLOATING
DEBRIS. LOCATIONS MAY BE UNINHABITABLE FOR AN EXTENDED PERIOD.
- LARGE SECTIONS OF NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS
WASHED OUT OR SEVERELY FLOODED. FLOOD CONTROL SYSTEMS AND
BARRIERS MAY BECOME STRESSED.
- SEVERE BEACH EROSION WITH SIGNIFICANT DUNE LOSS.
- MAJOR DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS. MANY
SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN
UNPROTECTED ANCHORAGES WITH SOME LIFTED ONSHORE AND STRANDED.
ALSO, PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS COASTAL AREAS OF SOUTHEAST LOUISIANA.
* WIND:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE
IMPACTS ACROSS EXTREME SOUTHEAST LOUISIANA. POTENTIAL IMPACTS IN
THIS AREA INCLUDE:
- CONSIDERABLE ROOF DAMAGE TO STURDY BUILDINGS, WITH SOME HAVING
WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES LEADING TO STRUCTURAL
DAMAGE. MOBILE HOMES SEVERELY DAMAGED, WITH SOME DESTROYED.
DAMAGE ACCENTUATED BY AIRBORNE PROJECTILES. LOCATIONS MAY BE
UNINHABITABLE FOR WEEKS.
- MANY LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED ALONG WITH FENCES AND
ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS, AND
ACCESS ROUTES IMPASSABLE.
- LARGE AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
ALSO, PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS AREAS FROM THE SOUTHWEST OF LAKE PONTCHARTRAIN ACROSS
THE NORTHSHORE AND INTO COASTAL MISSISSIPPI.
ELSEWHERE, PROTECT WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS.
* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS AREAS GENERALLY EAST OF A LINE FROM THE
MOUTH OF THE ATCHAFALAYA RIVER TO LAKE MAUREPAS TO TYLERTOWN. POTENTIAL
IMPACTS INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND
DITCHES OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
ELSEWHERE, PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING
POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS.
* TORNADOES:
PROTECT AGAINST A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS EXTREME SOUTHEAST LOUISIANA AND COASTAL MISSISSIPPI. POTENTIAL
IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS,
INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO
IMMEDIATELY.
FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, ASSESS THE RISK FROM WIND,
FALLING TREES, AND FLOODING AT YOUR LOCATION. IF YOU DECIDE TO MOVE,
RELOCATE TO A SAFER LOCATION NEARBY. IF YOU DO NOT RELOCATE, HELP
KEEP ROADWAYS OPEN FOR THOSE UNDER EVACUATION ORDERS.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO COMPLETE ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN. CONDITIONS WILL BE
DETERIORATING THROUGHOUT THE DAY TOMORROW. ENSURE YOU ARE IN A
SAFE LOCATION BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR POSSIBLE FLOODING.
KEEP CELL PHONES WELL CHARGED. CELL PHONE CHARGERS FOR AUTOMOBILES
CAN BE HELPFUL, BUT BE AWARE OF YOUR RISK FOR DEADLY CARBON MONOXIDE
POISONING IF YOUR CAR IS LEFT IDLING IN A GARAGE OR OTHER POORLY
VENTILATED AREA.
IF YOU ARE A VISITOR, BE SURE TO KNOW THE NAME OF THE CITY OR TOWN IN
WHICH YOU ARE STAYING AND THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH
IT RESIDES. LISTEN FOR THESE LOCATIONS IN LOCAL NEWS UPDATES. PAY
ATTENTION FOR INSTRUCTIONS FROM LOCAL AUTHORITIES.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN NEW ORLEANS LA AROUND 11 PM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.