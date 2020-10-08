THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI
**DELTA STRENGTHENS A LITTLE MORE AS IT MOVES NORTHWESTWARD
ACROSS THE GULF OF MEXICO**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A STORM SURGE WARNING AND TROPICAL STORM WARNING ARE IN EFFECT
FOR ASSUMPTION, LOWER JEFFERSON, LOWER LAFOURCHE, LOWER
PLAQUEMINES, LOWER ST. BERNARD, LOWER TERREBONNE, ORLEANS,
SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. TAMMANY, UPPER LAFOURCHE, UPPER ST.
BERNARD, AND UPPER TERREBONNE
- A TROPICAL STORM WARNING AND STORM SURGE WATCH ARE IN EFFECT
FOR ASCENSION, IBERVILLE, LIVINGSTON, AND ST. JOHN THE BAPTIST
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR AMITE, EAST BATON
ROUGE, EAST FELICIANA, NORTHERN TANGIPAHOA, POINTE COUPEE, ST.
CHARLES, ST. HELENA, ST. JAMES, UPPER JEFFERSON, UPPER
PLAQUEMINES, WEST BATON ROUGE, WEST FELICIANA, AND WILKINSON
- A STORM SURGE WARNING AND TROPICAL STORM WATCH ARE IN EFFECT
FOR HANCOCK
- A STORM SURGE WARNING IS IN EFFECT FOR HARRISON
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR PEARL RIVER, PIKE,
WALTHALL, AND WASHINGTON
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 360 MILES SOUTHWEST OF NEW ORLEANS LA OR ABOUT 430 MILES
SOUTHWEST OF GULFPORT MS
- 25.7N 93.6W
- STORM INTENSITY 120 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHWEST OR 340 DEGREES AT 12 MPH
SITUATION OVERVIEW
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AT 1000 PM CDT (0300 UTC), THE CENTER OF HURRICANE DELTA WAS LOCATED
NEAR LATITUDE 25.7 NORTH, LONGITUDE 93.6 WEST. DELTA IS MOVING
TOWARD THE NORTH-NORTHWEST NEAR 12 MPH (19 KM/H). A TURN TOWARD
THE NORTH IS FORECAST OVERNIGHT, FOLLOWED BY A NORTH-NORTHEASTWARD
MOTION FRIDAY AND FRIDAY NIGHT. ON THE FORECAST TRACK, THE CENTER
OF DELTA WILL MOVE OVER THE NORTHWESTERN GULF OF MEXICO ON FRIDAY,
AND THEN MOVE INLAND WITHIN THE HURRICANE WARNING AREA FRIDAY
AFTERNOON OR FRIDAY NIGHT.
MAXIMUM SUSTAINED WINDS HAVE INCREASED TO NEAR 120 MPH (195 KM/H)
WITH HIGHER GUSTS. DELTA IS A CATEGORY 3 HURRICANE ON THE
SAFFIR-SIMPSON HURRICANE WIND SCALE. SOME SLIGHT ADDITIONAL
STRENGTHENING IS POSSIBLE OVERNIGHT. WEAKENING IS EXPECTED TO
BEGIN AS DELTA APPROACHES THE NORTHERN GULF COAST ON FRIDAY, WITH
RAPID WEAKENING EXPECTED AFTER THE CENTER MOVES INLAND.
POTENTIAL IMPACTS
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* SURGE:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE EXTENSIVE
IMPACTS ACROSS COASTAL AREAS OF LOWER TERREBONNE PARISH. POTENTIAL
IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- LARGE AREAS OF DEEP INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING
ACCENTUATED BY BATTERING WAVES. STRUCTURAL DAMAGE TO BUILDINGS,
WITH SEVERAL WASHING AWAY. DAMAGE COMPOUNDED BY FLOATING
DEBRIS. LOCATIONS MAY BE UNINHABITABLE FOR AN EXTENDED PERIOD.
- LARGE SECTIONS OF NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS
WASHED OUT OR SEVERELY FLOODED. FLOOD CONTROL SYSTEMS AND
BARRIERS MAY BECOME STRESSED.
- SEVERE BEACH EROSION WITH SIGNIFICANT DUNE LOSS.
- MAJOR DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS. MANY
SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN
UNPROTECTED ANCHORAGES WITH SOME LIFTED ONSHORE AND STRANDED.
ALSO, PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT TO EXTENSIVE IMPACTS ACROSS COASTAL AREAS OUTSIDE OF THE
LEVEE PROTECTION SYSTEM IN LOWER LAFOURCHE, LOWER JEFFERSON, LOWER
PLAQUEMINES, LOWER ST. BERNARD, ORLEANS, ST. TAMMANY, AND TANGIPAHOA
PARISHES IN LOUISIANA AND COASTAL AREAS OF HANCOCK AND HARRISON
COUNTIES IN MISSISSIPPI.
ALSO, PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED
IMPACTS ACROSS COASTAL AREAS UPPER JEFFERSON AND ORLEANS PARISHES
IN LOUISIANA, JACKSON COUNTY IN MISSISSIPPI, AND NEARSHORE AREAS
OF LAKE PONTCHARTRAIN AND LAKE MAUREPAS IN LIVINGSTON,ST. JOHN
THE BAPTIST, AND ST. CHARLES PARISHES.
* WIND:
PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS
NEAR BATON ROUGE AND WESTWARD. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA
INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE
TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS
EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE
HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT
OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS
ROUTES IMPASSABLE.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT
IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
ALSO, PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS THE REMAINDER OF SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTHERN MISSISSIPPI.
* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS PORTIONS OF SOUTHEAST LOUISIANA AND
SOUTHWEST MISSISSIPPI GENERALLY ALONG AND TO THE WEST OF THE I-55
CORRIDOR. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND
DITCHES OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS THE REMAINDER OF SOUTHEAST LOUISIANA AND
SOUTHERN MISSISSIPPI.
* TORNADOES:
PROTECT AGAINST A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI. POTENTIAL IMPACTS
INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED
PREPAREDNESS ACTIONS, INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO
EVACUATE, DO SO IMMEDIATELY.
FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, ASSESS
THE RISK FROM WIND, FALLING TREES, AND FLOODING AT YOUR LOCATION. IF
YOU DECIDE TO MOVE, RELOCATE TO A SAFER LOCATION NEARBY. IF YOU DO
NOT RELOCATE, HELP KEEP ROADWAYS OPEN FOR THOSE UNDER EVACUATION
ORDERS.
IF EVACUATING, LEAVE WITH A DESTINATION IN MIND
AND ALLOW EXTRA TIME TO GET THERE. TAKE YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT.
GAS UP YOUR VEHICLE AHEAD OF TIME.
LET OTHERS KNOW WHERE YOU ARE GOING PRIOR TO
DEPARTURE. SECURE LOOSE ITEMS AND PETS IN THE CAR, AND AVOID
DISTRACTED DRIVING.
IF EVACUATING, FOLLOW DESIGNATED EVACUATION
ROUTES. SEEK TRAFFIC INFORMATION ON ROADWAY SIGNS, THE RADIO, AND
FROM OFFICIAL SOURCES.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO COMPLETE ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN. ENSURE YOU ARE IN A
SAFE LOCATION BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR POSSIBLE FLOODING.
IF YOU ARE RELOCATING TO SAFE SHELTER, LEAVE AS EARLY AS POSSIBLE.
ALLOW EXTRA TIME TO REACH YOUR DESTINATION. MANY ROADS AND BRIDGES
WILL BE CLOSED ONCE STRONG WINDS ARRIVE. CHECK THE LATEST WEATHER
FORECAST BEFORE DEPARTING AND DRIVE WITH CAUTION.
KEEP CELL PHONES WELL CHARGED. CELL PHONE CHARGERS FOR AUTOMOBILES
CAN BE HELPFUL, BUT BE AWARE OF YOUR RISK FOR DEADLY CARBON MONOXIDE
POISONING IF YOUR CAR IS LEFT IDLING IN A GARAGE OR OTHER POORLY
VENTILATED AREA.
IF YOU ARE A VISITOR, BE SURE TO KNOW THE NAME OF THE CITY OR TOWN IN
WHICH YOU ARE STAYING AND THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH
IT RESIDES. LISTEN FOR THESE LOCATIONS IN LOCAL NEWS UPDATES. PAY
ATTENTION FOR INSTRUCTIONS FROM LOCAL AUTHORITIES.
STORM SURGE IS THE LEADING KILLER ASSOCIATED WITH TROPICAL STORMS AND
HURRICANES! MAKE SURE YOU ARE IN A SAFE AREA AWAY FROM THE SURGE
ZONE. EVEN IF YOU ARE NOT IN A SURGE-PRONE AREA, YOU COULD FIND
YOURSELF CUTOFF BY FLOOD WATERS DURING AND AFTER THE STORM. HEED
EVACUATION ORDERS ISSUED BY THE LOCAL AUTHORITIES.
RAPIDLY RISING FLOOD WATERS ARE DEADLY. IF YOU ARE IN A FLOOD-PRONE
AREA, CONSIDER MOVING TO HIGHER GROUND. NEVER DRIVE THROUGH A FLOODED
ROADWAY. REMEMBER, TURN AROUND DON'T DROWN!
IF A TORNADO WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA, BE READY TO SHELTER
QUICKLY, PREFERABLY AWAY FROM WINDOWS AND IN AN INTERIOR ROOM NOT
PRONE TO FLOODING. IF DRIVING, SCAN THE ROADSIDE FOR QUICK SHELTER
OPTIONS.
IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE
TREES, A MANUFACTURED HOME, UPPER FLOORS OF A HIGH-RISE BUILDING, OR
ON A BOAT, CONSIDER MOVING TO A SAFER SHELTER BEFORE THE ONSET OF
STRONG WINDS OR FLOODING.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL NEWS OUTLETS
FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST. ENSURE YOU HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE WEATHER
WARNINGS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN NEW ORLEANS LA AROUND 5 AM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.